В титрах игры S.T.A.L.K.E.R. 2 разработчики выразили благодарность ВСУ

В титрах игры S.T.A.L.K.E.R. 2 разработчики выразили благодарность украинским воинам (в том числе на английском языке), чтобы ни один игрок во всем мире не забывал, благодаря кому эта игра смогла дойти до релиза.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на PlayUA.

"Сквозь смерть и боль, войну, страх и жестокость Украина пройдет и выстоит. Она делала это всегда и сделает снова... Посвящается всем, кто защищал и защищает Украину. Всем, кто сделал сегодняшний день возможным. Вечная память всем, кого забрала эта война", - написала команда GSC Game World.

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