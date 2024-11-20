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Новости Война
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В титрах игры S.T.A.L.K.E.R. 2 разработчики выразили благодарность ВСУ

В титрах игры S.T.A.L.K.E.R. 2 разработчики выразили благодарность украинским воинам (в том числе на английском языке), чтобы ни один игрок во всем мире не забывал, благодаря кому эта игра смогла дойти до релиза.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на PlayUA.

подяка ЗСУ від розробників гри S.T.A.L.K.E.R.

"Сквозь смерть и боль, войну, страх и жестокость Украина пройдет и выстоит. Она делала это всегда и сделает снова... Посвящается всем, кто защищал и защищает Украину. Всем, кто сделал сегодняшний день возможным. Вечная память всем, кого забрала эта война", - написала команда GSC Game World.

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Автор: 

видеоигры (4) игры (2)


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Топ комментарии
+31
З гри вирізали рускій язик,лапотних порвало через це не гірше Атакамса ))
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20.11.2024 19:53
+16
Хороший поступок! Ждём игру!
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20.11.2024 19:48
+10
У цій грі нема рюського. Свого часу вони шантажували GSC тим шо зільють і нет якусь інфу по грі шоб ті зробили рюську - були послані нах.
Світла памя'ть одному з розробників Сталкера - Володимиру Єжову, котрий загинув на фронті.
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20.11.2024 20:08
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20.11.2024 19:43 Ответить
Хороший поступок! Ждём игру!
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20.11.2024 19:48 Ответить
Здається сьогодні офреліз.
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20.11.2024 20:05 Ответить
Є!!!!)))
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20.11.2024 21:00 Ответить
Фіга собі ціна 100 євро! Добре шо мій калькулятор все одно її не потягне 😁
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21.11.2024 00:10 Ответить
Уже прошел релиз на gamepass
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20.11.2024 20:17 Ответить
Вже можна качати.
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20.11.2024 20:40 Ответить
Респект!
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20.11.2024 19:49 Ответить
З гри вирізали рускій язик,лапотних порвало через це не гірше Атакамса ))
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20.11.2024 19:53 Ответить
думаєте пірати не добавлять фанатську озвучку ? думаю і місяця не пройде, як російська озвучка буде
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20.11.2024 20:04 Ответить
В Суджанському районі можна грати на законних підставах )
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20.11.2024 20:34 Ответить
вже знайшов гру на трекерах, там вже є російська озвучка
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20.11.2024 20:31 Ответить
А кацапня в цю гру грати буде?
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20.11.2024 19:55 Ответить
Кацапам фюрер заборонив купувати гру бо там донат на ЗСУ.
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20.11.2024 20:03 Ответить
Хибащо на українській мові. 😁
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20.11.2024 20:04 Ответить
У цій грі нема рюського. Свого часу вони шантажували GSC тим шо зільють і нет якусь інфу по грі шоб ті зробили рюську - були послані нах.
Світла памя'ть одному з розробників Сталкера - Володимиру Єжову, котрий загинув на фронті.
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20.11.2024 20:08 Ответить
На офсайті написано, шо кацапські тітри є. Тож можна спокійно ставити "хрюк" в титул.
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20.11.2024 20:52 Ответить
🙏🙏🙏😢
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21.11.2024 00:42 Ответить
Ну шо, хтось вже грає? В мене комп треба оновлювати, не потягне, хоч за вас порадуюся.
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20.11.2024 20:50 Ответить
Онук вже купив на Стімі - 1400 гр. Буде гамать.
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20.11.2024 20:54 Ответить
Є варіант - проходити на Ютібі.
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20.11.2024 20:55 Ответить
Не хочу псувати враження. Всеодно комп треба оновлювати.
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20.11.2024 20:57 Ответить
Судячи по відгукам... Як перший без МОДів неграбільний був - так і цей!)))) Чекаємо нерівнодушних моддерів!!!!
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20.11.2024 23:05 Ответить
Після патчу нормально грає. Все шик, атмосфера як і в першій грі.

GSC-красави. Граю через ГОГ, але міркую купити щей на стім, аби їм грошенят підкинути.
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21.11.2024 04:50 Ответить
Лицо россиянина который скачал бесплатно S.T.A.L.K.E.R. 2
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20.11.2024 23:44 Ответить
 
 