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У Волгограді РФ закривали аеропорт, у Ростовській області безпілотник влучив по промисловому об’єкту

Українські безпілотники атакували РФ 21 листопада

Зранку 21 листопада російське відомство цивільної авіації тимчасово закрило аеропорт Волгограда.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

У повідомленні Росавіації, яке цитують російські агентства, сказано, що це зроблено "для забезпечення безпеки польотів". Зазвичай Росавіація закриває аеропорти в разі загрози удару українських дронів по цілях у найближчій окрузі.

Росавіація про закритття аеропорту у Волгограді
Повідомлень про проліт безпілотників або стрільбу ППО по них поки що немає. Згодом Росавіація відновила роботу аеропорту.

У Ростовській області  український дрон влучив по промисловому об'єкту, заявив губернатор регіону Юрій Слюсар.

Губернатор Ростовської області про український безпілотник 21 листопада

Зазначається, що на якомусь промисловому об'єкті в Костянтинівському районі сталася пожежа внаслідок падіння українського безпілотника. Губернатора стверджує, що пожежу швидко загасили.

До цього Слюсар писав у своєму Telegram-каналі, що вночі один український дрон був збитий над М'ясниківським районом Ростовської області.

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Автор: 

безпілотник (4110) Волгоград (20) росія (64969)


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