У Волгограді РФ закривали аеропорт, у Ростовській області безпілотник влучив по промисловому об’єкту

Зранку 21 листопада російське відомство цивільної авіації тимчасово закрило аеропорт Волгограда.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

У повідомленні Росавіації, яке цитують російські агентства, сказано, що це зроблено "для забезпечення безпеки польотів". Зазвичай Росавіація закриває аеропорти в разі загрози удару українських дронів по цілях у найближчій окрузі.



Повідомлень про проліт безпілотників або стрільбу ППО по них поки що немає. Згодом Росавіація відновила роботу аеропорту.

У Ростовській області український дрон влучив по промисловому об'єкту, заявив губернатор регіону Юрій Слюсар.

Зазначається, що на якомусь промисловому об'єкті в Костянтинівському районі сталася пожежа внаслідок падіння українського безпілотника. Губернатора стверджує, що пожежу швидко загасили.

До цього Слюсар писав у своєму Telegram-каналі, що вночі один український дрон був збитий над М'ясниківським районом Ростовської області.

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