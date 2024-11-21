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В Волгограде РФ закрывали аэропорт, в Ростовской области беспилотник попал по промышленному объекту

Українські безпілотники атакували РФ 21 листопада

Утром 21 ноября российское ведомство гражданской авиации временно закрыло аэропорт Волгограда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

В сообщении Росавиации, которое цитируют российские агентства, сказано, что это сделано "для обеспечения безопасности полетов". Обычно Росавиация закрывает аэропорты в случае угрозы удара украинских дронов по целям в ближайшей округе.

Росавіація про закритття аеропорту у Волгограді
Сообщений о пролете беспилотников или стрельбе ПВО по ним пока нет. Позже Росавиация возобновила работу аэропорта.

В Ростовской области украинский дрон попал по промышленному объекту, заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Губернатор Ростовської області про український безпілотник 21 листопада

Отмечается, что на каком-то промышленном объекте в Константиновском районе произошел пожар вследствие падения украинского беспилотника. Губернатор утверждает, что пожар быстро потушили.

До этого Слюсар писал в своем Telegram-канале, что ночью один украинский дрон был сбит над Мясниковским районом Ростовской области.

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