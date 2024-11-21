В Волгограде РФ закрывали аэропорт, в Ростовской области беспилотник попал по промышленному объекту

Утром 21 ноября российское ведомство гражданской авиации временно закрыло аэропорт Волгограда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

В сообщении Росавиации, которое цитируют российские агентства, сказано, что это сделано "для обеспечения безопасности полетов". Обычно Росавиация закрывает аэропорты в случае угрозы удара украинских дронов по целям в ближайшей округе.



Сообщений о пролете беспилотников или стрельбе ПВО по ним пока нет. Позже Росавиация возобновила работу аэропорта.

В Ростовской области украинский дрон попал по промышленному объекту, заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Отмечается, что на каком-то промышленном объекте в Константиновском районе произошел пожар вследствие падения украинского беспилотника. Губернатор утверждает, что пожар быстро потушили.

До этого Слюсар писал в своем Telegram-канале, что ночью один украинский дрон был сбит над Мясниковским районом Ростовской области.

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