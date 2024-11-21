Штурм позицій та ліквідація окупантів бійцями 37-ї ОБрМП на курахівському напрямку. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бою українських бійців із 37-ї окремої бригади морської піхоти із окупантами на курахівському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно зачистку ворожих окопів штурмовою групою морпіхів, бойова робота екіпаду бронемашини та знищення окупантів за допомогою безпілотників.

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