Росіяни 6 разів обстрілювали Нікопольщину протягом дня, пошкоджено інфраструктурний об’єкт, - ОВА

24 листопада війска РФ атакували дронами-камікадзе та обстрілювали з артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини 6 разів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"На райцентр росіяни скерували дрони-камікадзе. По Червоногригорівській та Покровській громадах вдарили з важкої артилерії", - зазначив він.

За його інформацією, в Нікополі пошкоджений інфраструктурний об'єкт.

"Фахівці встановлюють, які ще руйнування через атаки росіян маємо у тамтешніх населених пунктах. Втім, головне – повсюди без постраждалих", - повідомив Лисак.

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