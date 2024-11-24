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Росіяни 6 разів обстрілювали Нікопольщину протягом дня, пошкоджено інфраструктурний об’єкт, - ОВА

Загарбники впродовж дня били по Нікопольщині з артилерії та атакували дронами

24 листопада війска РФ атакували дронами-камікадзе та обстрілювали з артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини 6 разів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"На райцентр росіяни скерували дрони-камікадзе. По Червоногригорівській та Покровській громадах вдарили з важкої артилерії", - зазначив він.

За його інформацією, в Нікополі пошкоджений інфраструктурний об'єкт.

"Фахівці встановлюють, які ще руйнування через атаки росіян маємо у тамтешніх населених пунктах. Втім, головне – повсюди без постраждалих", - повідомив Лисак.

Читайте: Вночі ворог атакував дронами Нікополь

Автор: 

обстріл (28428) Нікополь (1187) Червоногригорівка (7) Покровське (4)


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А де зникла новина про Сирського й блогерів?!
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24.11.2024 19:15 Відповісти
 
 