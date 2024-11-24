Росіяни 6 разів обстрілювали Нікопольщину протягом дня, пошкоджено інфраструктурний об’єкт, - ОВА
24 листопада війска РФ атакували дронами-камікадзе та обстрілювали з артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини 6 разів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"На райцентр росіяни скерували дрони-камікадзе. По Червоногригорівській та Покровській громадах вдарили з важкої артилерії", - зазначив він.
За його інформацією, в Нікополі пошкоджений інфраструктурний об'єкт.
"Фахівці встановлюють, які ще руйнування через атаки росіян маємо у тамтешніх населених пунктах. Втім, головне – повсюди без постраждалих", - повідомив Лисак.
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Анатолій Фоменко
показати весь коментар24.11.2024 19:15 Відповісти Мені подобається 0
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