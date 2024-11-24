РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10052 посетителя онлайн
Новости
415 1

Россияне 6 раз обстреливали Никопольщину в течение дня, поврежден инфраструктурный объект, - ОВА

Загарбники впродовж дня били по Нікопольщині з артилерії та атакували дронами

24 ноября войска РФ атаковали дронами-камикадзе и обстреливали из артиллерии Никопольский район Днепропетровщины 6 раз.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"На райцентр россияне направили дроны-камикадзе. По Червоногригорьевской и Покровской громадах ударили из тяжелой артиллерии", - отметил он.

По его информации, в Никополе поврежден инфраструктурный объект.

"Специалисты устанавливают, какие еще разрушения из-за атак россиян имеем в тамошних населенных пунктах. Впрочем, главное - повсюду без пострадавших", - сообщил Лысак.

Читайте: Ночью враг атаковал дронами Никополь

Автор: 

обстрел (26995) Никополь (1011) Червоногригоровка (7) Покровское (4)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А де зникла новина про Сирського й блогерів?!
показать весь комментарий
24.11.2024 19:15 Ответить
 
 