Россияне 6 раз обстреливали Никопольщину в течение дня, поврежден инфраструктурный объект, - ОВА

24 ноября войска РФ атаковали дронами-камикадзе и обстреливали из артиллерии Никопольский район Днепропетровщины 6 раз.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"На райцентр россияне направили дроны-камикадзе. По Червоногригорьевской и Покровской громадах ударили из тяжелой артиллерии", - отметил он.

По его информации, в Никополе поврежден инфраструктурный объект.

"Специалисты устанавливают, какие еще разрушения из-за атак россиян имеем в тамошних населенных пунктах. Впрочем, главное - повсюду без пострадавших", - сообщил Лысак.

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