Россияне 6 раз обстреливали Никопольщину в течение дня, поврежден инфраструктурный объект, - ОВА
24 ноября войска РФ атаковали дронами-камикадзе и обстреливали из артиллерии Никопольский район Днепропетровщины 6 раз.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
"На райцентр россияне направили дроны-камикадзе. По Червоногригорьевской и Покровской громадах ударили из тяжелой артиллерии", - отметил он.
По его информации, в Никополе поврежден инфраструктурный объект.
"Специалисты устанавливают, какие еще разрушения из-за атак россиян имеем в тамошних населенных пунктах. Впрочем, главное - повсюду без пострадавших", - сообщил Лысак.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Анатолій Фоменко
показать весь комментарий24.11.2024 19:15 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль