Ночью враг атаковал дронами Никополь
Ночью 24 ноября 2024 года войска РФ дважды атаковали Никополь Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, город находился под вражеским огнем вечером и после полуночи. Оккупанты направили на город дроны-камикадзе.
"Прошло без пострадавших. Что касается разрушений, то специалисты обследуют территории. Во всех других громадах Днепропетровщины было тихо", - отметил Лысак.
Накануне вечером сообщалось, что россияне дважды обстреляли Никопольщину дронами-камикадзе.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль