Ночью враг атаковал дронами Никополь

Ночью 24 ноября 2024 года войска РФ дважды атаковали Никополь Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, город находился под вражеским огнем вечером и после полуночи. Оккупанты направили на город дроны-камикадзе.

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"Прошло без пострадавших. Что касается разрушений, то специалисты обследуют территории. Во всех других громадах Днепропетровщины было тихо", - отметил Лысак.

Накануне вечером сообщалось, что россияне дважды обстреляли Никопольщину дронами-камикадзе.