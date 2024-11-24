Ердоган провів телефонну розмову з Путіним

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Про це у соцмережі Х повідомила канцелярія турецького президента, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час розмови Ердоган та Путін обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та Росією, а також регіональні та глобальні питання.

"Президент Ердоган заявив, що вони мають намір продовжувати співпрацю між Туреччиною і Росією в багатьох сферах, зокрема, збільшити обсяг торгівлі. Президент Ердоган зазначив, що Туреччина продовжує докладати зусиль для припинення регіональної напруженості, і що вона продовжуватиме робити свій внесок у мирні процеси", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Ердоган має намір представити свій план "заморозки" війни в Україні.

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