Ердоган провів телефонну розмову з Путіним
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним.
Про це у соцмережі Х повідомила канцелярія турецького президента, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що під час розмови Ердоган та Путін обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та Росією, а також регіональні та глобальні питання.
"Президент Ердоган заявив, що вони мають намір продовжувати співпрацю між Туреччиною і Росією в багатьох сферах, зокрема, збільшити обсяг торгівлі. Президент Ердоган зазначив, що Туреччина продовжує докладати зусиль для припинення регіональної напруженості, і що вона продовжуватиме робити свій внесок у мирні процеси", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Ердоган має намір представити свій план "заморозки" війни в Україні.
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А хутин, як питерець , вважає себе їх приємником .
ВІКІ: «
1. Одним из грандиозных планов Екатерины на внешнеполитической арене стал так называемый ГРЕЧЕСКИЙ ПРОЕКТ - совместные планы России и Австрии по разделу турецких земель, изгнанию турок из Европы, возрождению Византийской империи и провозглашение её императором внука Екатерины - великого князя Константина Павловича.
2.
Дальнейшие грандиозные завоевательные планы, которые как полагают, были разработаны самим Платоном Зубовым, включали поход на Константинополь: с запада через Малую Азию (Зубов) и одновременно с севера со стороны Балкан (Суворов), - для осуществления лелеянного Екатериной Греческого проекта. Этим планам не суждено было сбыться ввиду её смерти, хотя Зубов успел одержать несколько побед и захватить часть персидской территории, включая Дербент и Баку
Однак є одна проблема - різка різниця ключових ставок.
Центральний банк Туреччини установив ключову ставку на рівні 50% річних. Натомість у росії вона поки 21% річних...
... але найближчим часом сафіпзадовна обіцяє зрівняти ставки і виправити цей економічний бар'єр.
Ещё один турчонок соскучился ...