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Ердоган провів телефонну розмову з Путіним

Ердоган провів телефонну розмову з Путіним

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Про це у соцмережі Х повідомила канцелярія турецького президента, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час розмови Ердоган та Путін обговорили  двосторонні відносини між Туреччиною та Росією, а також регіональні та глобальні питання.

"Президент Ердоган заявив, що вони мають намір продовжувати співпрацю між Туреччиною і Росією в багатьох сферах, зокрема, збільшити обсяг торгівлі. Президент Ердоган зазначив, що Туреччина продовжує докладати зусиль для припинення регіональної напруженості, і що вона продовжуватиме робити свій внесок у мирні процеси", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Ердоган має намір представити свій план "заморозки" війни в Україні.

Читайте також: Ердоган на саміті G20 збирається представити свій "мирний план" щодо України, - Bloomberg

Автор: 

путін володимир (23798) росія (65122) Туреччина (3500) Ердоган Реджеп Таїп (928)


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Топ коментарі
+5
Раша взагалі мрііть захопити Турцію починаючі з завойовних походів царів з німецькою кровью .
А хутин, як питерець , вважає себе їх приємником .
ВІКІ: «

1. Одним из грандиозных планов Екатерины на внешнеполитической арене стал так называемый ГРЕЧЕСКИЙ ПРОЕКТ - совместные планы России и Австрии по разделу турецких земель, изгнанию турок из Европы, возрождению Византийской империи и провозглашение её императором внука Екатерины - великого князя Константина Павловича.
2.

Дальнейшие грандиозные завоевательные планы, которые как полагают, были разработаны самим Платоном Зубовым, включали поход на Константинополь: с запада через Малую Азию (Зубов) и одновременно с севера со стороны Балкан (Суворов), - для осуществления лелеянного Екатериной Греческого проекта. Этим планам не суждено было сбыться ввиду её смерти, хотя Зубов успел одержать несколько побед и захватить часть персидской территории, включая Дербент и Баку
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24.11.2024 19:46
+4
Позорище
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24.11.2024 19:49
+4
Ідеально було б путіна звести рогами з кимось, тільки не демократичним а таким самим недоімператром.
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24.11.2024 19:51
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Ще один, в НАТО походу всередині ще одне нато...
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24.11.2024 19:45 Відповісти
Раша взагалі мрііть захопити Турцію починаючі з завойовних походів царів з німецькою кровью .
А хутин, як питерець , вважає себе їх приємником .
ВІКІ: «

1. Одним из грандиозных планов Екатерины на внешнеполитической арене стал так называемый ГРЕЧЕСКИЙ ПРОЕКТ - совместные планы России и Австрии по разделу турецких земель, изгнанию турок из Европы, возрождению Византийской империи и провозглашение её императором внука Екатерины - великого князя Константина Павловича.
2.

Дальнейшие грандиозные завоевательные планы, которые как полагают, были разработаны самим Платоном Зубовым, включали поход на Константинополь: с запада через Малую Азию (Зубов) и одновременно с севера со стороны Балкан (Суворов), - для осуществления лелеянного Екатериной Греческого проекта. Этим планам не суждено было сбыться ввиду её смерти, хотя Зубов успел одержать несколько побед и захватить часть персидской территории, включая Дербент и Баку
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24.11.2024 19:46 Відповісти
Ідеально було б путіна звести рогами з кимось, тільки не демократичним а таким самим недоімператром.
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24.11.2024 19:51 Відповісти
росія планує об'єднати свою економіку з економікою Туреччини.
Однак є одна проблема - різка різниця ключових ставок.
Центральний банк Туреччини установив ключову ставку на рівні 50% річних. Натомість у росії вона поки 21% річних...
... але найближчим часом сафіпзадовна обіцяє зрівняти ставки і виправити цей економічний бар'єр.
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24.11.2024 20:02 Відповісти
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25.11.2024 00:41 Відповісти
В 2022р. в мене була така сама думка. Тому росія зараз і проводить бойові навчання в Україні та створює плацдарм на півдні для нападу на Туреччину та розміщення Московського Третього Риму РПЦ в Константинополі. Проте подальші події не знайшли моїй думці підтвердження, аж поки майже через три роки повторили мою думку Ви.
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24.11.2024 20:11 Відповісти
досить фантазувати. )
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25.11.2024 00:42 Відповісти
Позорище
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24.11.2024 19:49 Відповісти
пу! йому Крим пообіцяв?
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24.11.2024 19:52 Відповісти
Турки за гроші рідну маму продадуть!...
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24.11.2024 19:56 Відповісти
Дарма Ердогаша, х.йло воно таке, він добре пам'ятає твій "ніж" йому в спину.
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24.11.2024 19:58 Відповісти
- Превед, Ваван. Три вагона ******** вазмьош?
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24.11.2024 20:00 Відповісти
выкинуть турцию к ***** матери из нато!пусть в одкб вступают!
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24.11.2024 20:00 Відповісти
Виправлю вам заголовок - "Диктатор Туреччини провів телефонну розмову з диктатором Росії".
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24.11.2024 20:04 Відповісти
Ердоган доживає останні дні. Він політичний труп, який втратив залишки своєї значимості. На місцевих виборах в Туреччині виграла світська опозиція. На майбутніх президентських виборах турки його проженуть разом із його ортодоксальною ісламсько-фундаменталістською раттю. Він звичайно не проти залишатись довічною Кривавою Королевою, як його кремлівський однодумець, проте стандарти НАТО не дозволять це зробити. Це не дозволить йому також і Трамп, листа якого із застереженням проти геноциду курдів Ердоган публічно кинув до урни навіть не читаючи.
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24.11.2024 20:06 Відповісти
Сердце царя в руке у Бога
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24.11.2024 20:09 Відповісти
Ось так, малята. Тричі рукопожат. Лавруха працює, мкс відпочиває
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24.11.2024 20:11 Відповісти
цей ердоган як євнух з хутлеровського гарему. Одне нерозумію, що Туретччина робе у НАТО?
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24.11.2024 20:18 Відповісти
А мад'яри з фiцо?
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24.11.2024 22:22 Відповісти
На німецькой мові розмовляли ці два ушльопка?
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24.11.2024 20:20 Відповісти
ОПа та преЗедент вже засудили дії Ердогана, як засудила дзвінок Шольца, чи ето_другоє?
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24.11.2024 20:35 Відповісти
С двойником или с тройником
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24.11.2024 20:37 Відповісти
Розмова на рівні: "Сам дурак!"
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24.11.2024 20:51 Відповісти
70- ти річні піда. пердуни- маращмати ршають як знищити ще більше українців ?
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24.11.2024 20:55 Відповісти
"Збільшення торгівлі" з державою-террористом - це офігенний вклад у "мирні процеси"
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24.11.2024 21:21 Відповісти
Пошла цепная реакция на телефонные звонки
Ещё один турчонок соскучился ...
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24.11.2024 22:03 Відповісти
Заморозка щоб надати можливiсть х@лу краще пiдготуватись? Хто забув i Туреччина i мад'яри були спiльники гiтлера....зпраз вони тако ж на боцi зла!!
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24.11.2024 22:20 Відповісти
Покидьок кінчений! Ната у дії!!!
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25.11.2024 03:36 Відповісти
Хто там ще не дзвонив пуйлу? В чергу...
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25.11.2024 06:26 Відповісти
 
 