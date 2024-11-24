Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом в соцсети Х сообщила канцелярия турецкого президента, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время разговора Эрдоган и Путин обсудили двусторонние отношения между Турцией и Россией, а также региональные и глобальные вопросы.

"Президент Эрдоган заявил, что они намерены продолжать сотрудничество между Турцией и Россией во многих сферах, в частности, увеличить объем торговли. Президент Эрдоган отметил, что Турция продолжает прилагать усилия для прекращения региональной напряженности, и что она будет продолжать вносить свой вклад в мирные процессы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Эрдоган намерен представить свой план "заморозки" войны в Украине.

Читайте также: Эрдоган на саммите G20 собирается представить свой "мирный план" по Украине, - Bloomberg