Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Об этом в соцсети Х сообщила канцелярия турецкого президента, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что во время разговора Эрдоган и Путин обсудили двусторонние отношения между Турцией и Россией, а также региональные и глобальные вопросы.
"Президент Эрдоган заявил, что они намерены продолжать сотрудничество между Турцией и Россией во многих сферах, в частности, увеличить объем торговли. Президент Эрдоган отметил, что Турция продолжает прилагать усилия для прекращения региональной напряженности, и что она будет продолжать вносить свой вклад в мирные процессы", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Эрдоган намерен представить свой план "заморозки" войны в Украине.
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А хутин, як питерець , вважає себе їх приємником .
ВІКІ: «
1. Одним из грандиозных планов Екатерины на внешнеполитической арене стал так называемый ГРЕЧЕСКИЙ ПРОЕКТ - совместные планы России и Австрии по разделу турецких земель, изгнанию турок из Европы, возрождению Византийской империи и провозглашение её императором внука Екатерины - великого князя Константина Павловича.
2.
Дальнейшие грандиозные завоевательные планы, которые как полагают, были разработаны самим Платоном Зубовым, включали поход на Константинополь: с запада через Малую Азию (Зубов) и одновременно с севера со стороны Балкан (Суворов), - для осуществления лелеянного Екатериной Греческого проекта. Этим планам не суждено было сбыться ввиду её смерти, хотя Зубов успел одержать несколько побед и захватить часть персидской территории, включая Дербент и Баку
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