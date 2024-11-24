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Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным

Ердоган провів телефонну розмову з Путіним

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом в соцсети Х сообщила канцелярия турецкого президента, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время разговора Эрдоган и Путин обсудили двусторонние отношения между Турцией и Россией, а также региональные и глобальные вопросы.

"Президент Эрдоган заявил, что они намерены продолжать сотрудничество между Турцией и Россией во многих сферах, в частности, увеличить объем торговли. Президент Эрдоган отметил, что Турция продолжает прилагать усилия для прекращения региональной напряженности, и что она будет продолжать вносить свой вклад в мирные процессы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Эрдоган намерен представить свой план "заморозки" войны в Украине.

Читайте также: Эрдоган на саммите G20 собирается представить свой "мирный план" по Украине, - Bloomberg

Автор: 

путин владимир (31225) россия (95418) Турция (3376) Эрдоган Реджеп Тайип (894)


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Топ комментарии
+5
Раша взагалі мрііть захопити Турцію починаючі з завойовних походів царів з німецькою кровью .
А хутин, як питерець , вважає себе їх приємником .
ВІКІ: «

1. Одним из грандиозных планов Екатерины на внешнеполитической арене стал так называемый ГРЕЧЕСКИЙ ПРОЕКТ - совместные планы России и Австрии по разделу турецких земель, изгнанию турок из Европы, возрождению Византийской империи и провозглашение её императором внука Екатерины - великого князя Константина Павловича.
2.

Дальнейшие грандиозные завоевательные планы, которые как полагают, были разработаны самим Платоном Зубовым, включали поход на Константинополь: с запада через Малую Азию (Зубов) и одновременно с севера со стороны Балкан (Суворов), - для осуществления лелеянного Екатериной Греческого проекта. Этим планам не суждено было сбыться ввиду её смерти, хотя Зубов успел одержать несколько побед и захватить часть персидской территории, включая Дербент и Баку
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24.11.2024 19:46
+4
Позорище
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24.11.2024 19:49
+4
Ідеально було б путіна звести рогами з кимось, тільки не демократичним а таким самим недоімператром.
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24.11.2024 19:51
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Ще один, в НАТО походу всередині ще одне нато...
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24.11.2024 19:45 Ответить
Раша взагалі мрііть захопити Турцію починаючі з завойовних походів царів з німецькою кровью .
А хутин, як питерець , вважає себе їх приємником .
ВІКІ: «

1. Одним из грандиозных планов Екатерины на внешнеполитической арене стал так называемый ГРЕЧЕСКИЙ ПРОЕКТ - совместные планы России и Австрии по разделу турецких земель, изгнанию турок из Европы, возрождению Византийской империи и провозглашение её императором внука Екатерины - великого князя Константина Павловича.
2.

Дальнейшие грандиозные завоевательные планы, которые как полагают, были разработаны самим Платоном Зубовым, включали поход на Константинополь: с запада через Малую Азию (Зубов) и одновременно с севера со стороны Балкан (Суворов), - для осуществления лелеянного Екатериной Греческого проекта. Этим планам не суждено было сбыться ввиду её смерти, хотя Зубов успел одержать несколько побед и захватить часть персидской территории, включая Дербент и Баку
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24.11.2024 19:46 Ответить
Ідеально було б путіна звести рогами з кимось, тільки не демократичним а таким самим недоімператром.
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24.11.2024 19:51 Ответить
росія планує об'єднати свою економіку з економікою Туреччини.
Однак є одна проблема - різка різниця ключових ставок.
Центральний банк Туреччини установив ключову ставку на рівні 50% річних. Натомість у росії вона поки 21% річних...
... але найближчим часом сафіпзадовна обіцяє зрівняти ставки і виправити цей економічний бар'єр.
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24.11.2024 20:02 Ответить
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25.11.2024 00:41 Ответить
В 2022р. в мене була така сама думка. Тому росія зараз і проводить бойові навчання в Україні та створює плацдарм на півдні для нападу на Туреччину та розміщення Московського Третього Риму РПЦ в Константинополі. Проте подальші події не знайшли моїй думці підтвердження, аж поки майже через три роки повторили мою думку Ви.
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24.11.2024 20:11 Ответить
досить фантазувати. )
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25.11.2024 00:42 Ответить
Позорище
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24.11.2024 19:49 Ответить
пу! йому Крим пообіцяв?
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24.11.2024 19:52 Ответить
Турки за гроші рідну маму продадуть!...
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24.11.2024 19:56 Ответить
Дарма Ердогаша, х.йло воно таке, він добре пам'ятає твій "ніж" йому в спину.
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24.11.2024 19:58 Ответить
- Превед, Ваван. Три вагона ******** вазмьош?
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24.11.2024 20:00 Ответить
выкинуть турцию к ***** матери из нато!пусть в одкб вступают!
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24.11.2024 20:00 Ответить
Виправлю вам заголовок - "Диктатор Туреччини провів телефонну розмову з диктатором Росії".
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24.11.2024 20:04 Ответить
Ердоган доживає останні дні. Він політичний труп, який втратив залишки своєї значимості. На місцевих виборах в Туреччині виграла світська опозиція. На майбутніх президентських виборах турки його проженуть разом із його ортодоксальною ісламсько-фундаменталістською раттю. Він звичайно не проти залишатись довічною Кривавою Королевою, як його кремлівський однодумець, проте стандарти НАТО не дозволять це зробити. Це не дозволить йому також і Трамп, листа якого із застереженням проти геноциду курдів Ердоган публічно кинув до урни навіть не читаючи.
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24.11.2024 20:06 Ответить
Сердце царя в руке у Бога
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24.11.2024 20:09 Ответить
Ось так, малята. Тричі рукопожат. Лавруха працює, мкс відпочиває
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24.11.2024 20:11 Ответить
цей ердоган як євнух з хутлеровського гарему. Одне нерозумію, що Туретччина робе у НАТО?
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24.11.2024 20:18 Ответить
А мад'яри з фiцо?
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24.11.2024 22:22 Ответить
На німецькой мові розмовляли ці два ушльопка?
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24.11.2024 20:20 Ответить
ОПа та преЗедент вже засудили дії Ердогана, як засудила дзвінок Шольца, чи ето_другоє?
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24.11.2024 20:35 Ответить
С двойником или с тройником
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24.11.2024 20:37 Ответить
Розмова на рівні: "Сам дурак!"
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24.11.2024 20:51 Ответить
70- ти річні піда. пердуни- маращмати ршають як знищити ще більше українців ?
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24.11.2024 20:55 Ответить
"Збільшення торгівлі" з державою-террористом - це офігенний вклад у "мирні процеси"
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24.11.2024 21:21 Ответить
Пошла цепная реакция на телефонные звонки
Ещё один турчонок соскучился ...
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24.11.2024 22:03 Ответить
Заморозка щоб надати можливiсть х@лу краще пiдготуватись? Хто забув i Туреччина i мад'яри були спiльники гiтлера....зпраз вони тако ж на боцi зла!!
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24.11.2024 22:20 Ответить
Покидьок кінчений! Ната у дії!!!
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25.11.2024 03:36 Ответить
Хто там ще не дзвонив пуйлу? В чергу...
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25.11.2024 06:26 Ответить
 
 