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Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Миколаївщини, є знеструмлення

Шахеди

Ворог вночі атакував дронами енергетичну інфраструктуру Миколаївської області, є відключення абонентів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

У ніч на 25 листопада силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два БпЛА типу "Shahed 131/136".

 "Внаслідок нічної ворожої атаки на енергетичну інфраструктуру є відключення абонентів. Енергетиками вже заживлено більшу частину споживачів, відновлювальні роботи продовжуються. Постраждалих немає", - зазначив Кім.

Також, за його словами, вчора о 13:30 та сьогодні о 05:50 ворог атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду. О 16:13 напередодні росіяни завдали мінометного обстрілу по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

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Автор: 

Миколаївська область (2271) обстріл (28428)


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Гроші виділили на захисне огородження, як завжди розпилили й нічого не побудували. Розумний вчиться на своїх помилках, мудрий - на чужих, а ідіоти...
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25.11.2024 08:56 Відповісти
Треба молиться Богу про захист
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25.11.2024 15:13 Відповісти
 
 