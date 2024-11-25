Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Николаевщины, есть обесточивание

Враг ночью атаковал дронами энергетическую инфраструктуру Николаевской области, есть отключения абонентов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Виталий Ким.

В ночь на 25 ноября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено два БпЛА типа "Shahed 131/136".

"В результате ночной вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру есть отключения абонентов. Энергетиками уже запитана большая часть потребителей, восстановительные работы продолжаются. Пострадавших нет", - отметил Ким.

Также, по его словам, вчера в 13:30 и сегодня в 05:50 враг атаковал дронами типа FPV Куцурубскую громаду. В 16:13 накануне россияне нанесли минометный обстрел по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

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