Россияне атаковали баллистикой Николаевщину
Вечером 8 ноября российские войска нанесли удар баллистикой по Николаевской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Россияне нанесли удар баллистикой, за пределами населенных пунктов", - написал он.
Ким добавил, что на данный момент без пострадавших.
Как сообщалось ранее, сегодня россияне также ударили баллистикой по критической инфраструктуре Сумской громады, ранены трое работников предприятия.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль