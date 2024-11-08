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Россияне атаковали баллистикой Николаевщину

Балістика на Миколаївщину

Вечером 8 ноября российские войска нанесли удар баллистикой по Николаевской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Россияне нанесли удар баллистикой, за пределами населенных пунктов", - написал он.

Ким добавил, что на данный момент без пострадавших.

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Как сообщалось ранее, сегодня россияне также ударили баллистикой по критической инфраструктуре Сумской громады, ранены трое работников предприятия.

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Николаевская область (2105) баллистические ракеты (358)


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