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Росіяни атакували балістикою Миколаївщину

Балістика на Миколаївщину

Увечері 8 листопада російські війська завдали удару балістикою по Миколаївській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Росіяни завдали удару балістикою, за межами населених пунктів", - написав він.

Кім додав, що на цей момент без постраждалих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Миколаївщини, є знеструмлення

Як повідомлялося раніше, сьогодні росіяни також вдарили балістикою по критичній інфраструктурі Сумської громади, поранено трьох працівників підприємства.

Автор: 

Миколаївська область (2311) балістичні ракети (455)


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