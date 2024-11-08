Росіяни атакували балістикою Миколаївщину
Увечері 8 листопада російські війська завдали удару балістикою по Миколаївській області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Росіяни завдали удару балістикою, за межами населених пунктів", - написав він.
Кім додав, що на цей момент без постраждалих.
Як повідомлялося раніше, сьогодні росіяни також вдарили балістикою по критичній інфраструктурі Сумської громади, поранено трьох працівників підприємства.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль