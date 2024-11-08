Росіяни атакували балістикою Миколаївщину

Увечері 8 листопада російські війська завдали удару балістикою по Миколаївській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Росіяни завдали удару балістикою, за межами населених пунктів", - написав він.

Кім додав, що на цей момент без постраждалих.

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Як повідомлялося раніше, сьогодні росіяни також вдарили балістикою по критичній інфраструктурі Сумської громади, поранено трьох працівників підприємства.