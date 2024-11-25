Екіпаж українського танка нищить позиції окупантів у переліску. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис із фрагментами бойової роботи екіпажу українських танкістів на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі танк виїздить на позицію та обстрілює перелісок, у якому зачаїлися загарбники.

"Екіпаж танка 4-го батальйону "Сила Свободи" НГУ "Рубіж" рішуче атакує позиції окупантів на лінії фронту на Луганщині. Блискавично вийшли на позицію, виконали завдання і повернулися - за лічені хвилини. Професіоналізм та злагодженість на найвищому рівні!" - зазначає у коментарі автор публікації.

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