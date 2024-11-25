3 ОШБр зачистила Копанки на Харківщині, куди прорвалися окупанти, та захопила нову партію полонених. ВIДЕО

Третя штурмова бригада зачистила населений пункт Копанки на Харківщині, у який прорвалися окупанти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

Як зазначається, окрім успішної операції із зачистки від ворожих сил селища Копанки, бійцям бригади вдалося захопити тут нову партію полонених окупантів.

"Це під#ри з 1-ї танкової армії рф, і під час взяття ворог крив ділянку 152 калібром, але вже не по наших бійцях, а щоб ліквідувати своїх. Деякі окупанти під слідством у рф, частина - вже засуджені. Традиційні виправдання полонених зеків під вигуки "Героям Слава" — у відео з місця від комбата Вара", - йдеться у повідомленні.

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"Станом на зараз Копанки під контролем Збройних Сил України - і це заслуга підрозділу "Karakurt Colony" нашого 2-го мехбату!" - додали у 3 ОШБр.