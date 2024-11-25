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Новини
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3 ОШБр зачистила Копанки на Харківщині, куди прорвалися окупанти, та захопила нову партію полонених. ВIДЕО

Третя штурмова бригада зачистила населений пункт Копанки на Харківщині, у який прорвалися окупанти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

Як зазначається, окрім успішної операції із зачистки від ворожих сил селища Копанки, бійцям бригади вдалося захопити тут нову партію полонених окупантів.

"Це під#ри з 1-ї танкової армії рф, і під час взяття ворог крив ділянку 152 калібром, але вже не по наших бійцях, а щоб ліквідувати своїх. Деякі окупанти під слідством у рф, частина - вже засуджені. Традиційні виправдання полонених зеків під вигуки "Героям Слава" — у відео з місця від комбата Вара", - йдеться у повідомленні.

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"Станом на зараз Копанки під контролем Збройних Сил України - і це заслуга підрозділу "Karakurt Colony" нашого 2-го мехбату!" - додали у 3 ОШБр.

Автор: 

армія рф (17337) полонені (2261) 3 Окрема штурмова бригада (429) Харківська область (780) Копанки (1)


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Топ коментарі
+17
вони такі гарні тільки у полоні ... усе розуміють ...
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25.11.2024 11:02
+12
Нащо їм полоскати мозги,зеків ніхто міняти не буде,ніколи,обнулити на місці і не панькатися з ними.
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25.11.2024 10:56
+8
Смешно ето когда наши пытаются доказать что то оркам-наемникам подписавшим добровольно контракт чтобы выйти из тюрьмы и заработать на войне деньги
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25.11.2024 11:08
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Нащо їм полоскати мозги,зеків ніхто міняти не буде,ніколи,обнулити на місці і не панькатися з ними.
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25.11.2024 10:56 Відповісти
поговорити - це найпростіше. то нехай говорить.
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25.11.2024 11:33 Відповісти
дарма ти таке думаєш - у "нової еліти росії" є батьки, дружини, родичі...
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25.11.2024 13:28 Відповісти
а вони їм потрібні, вони нову ладу чекають, а не ті відходи.
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25.11.2024 13:53 Відповісти
Таких якраз часто обмінювали.
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25.11.2024 17:52 Відповісти
вони такі гарні тільки у полоні ... усе розуміють ...
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25.11.2024 11:02 Відповісти
"Полонені - це такі люди, котрі прийшли ВАС УБИТИ, але щось пішло не так..."
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25.11.2024 15:36 Відповісти
Смешно ето когда наши пытаются доказать что то оркам-наемникам подписавшим добровольно контракт чтобы выйти из тюрьмы и заработать на войне деньги
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25.11.2024 11:08 Відповісти
Сподобалося "получишь снікерс".

Я перед нашими хлопцями схиляю голову. Самому кортіло б - як і багатьом тут - обнулити цю нечисть. А хлопці ще мають сили жартувати…
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25.11.2024 11:22 Відповісти
Село Копанки - південний захід від Ізюма.

Копа́нки - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE село в Україні, в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Ізюмському районі https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Харківської області .

Це про ці Копанки?
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25.11.2024 12:00 Відповісти
Думаю https://deepstatemap.live/#13/49.3643227/37.7878189 про оті що біля Першотравневого мова іде
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25.11.2024 12:28 Відповісти
Блін, ну це ще ладно...
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25.11.2024 12:37 Відповісти
хороший такой кацап-дохлый кацап.по другому никак.СЛАВА ХЛОПЦАМ ЗСУ И РЕСПЕКТ!
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25.11.2024 12:16 Відповісти
Мразоту кацапську всю потрібно знищити , так як вони
для обміну не годяться,
хробаки кончені😡
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25.11.2024 12:34 Відповісти
Какое тихое укромное место....💀💀💀💀💀💀💀
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25.11.2024 14:05 Відповісти
Ще б сказав, що ми жє братья на адном язікє гаварім, адно кіно смотрєм, ну шо ви так на нас.
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25.11.2024 14:12 Відповісти
что за посиделки с врагом ???!!!(((( сто процентов ххххххло приехало из глубокого штаба и корчит из себя благодеятеля !!!(((
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25.11.2024 14:20 Відповісти
не здивуюся,якщо це штабне ч.мо пошепки їм сказало6 ми одной крові,всьо будєт чотко....
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25.11.2024 17:58 Відповісти
А ви обидва де, герої?
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26.11.2024 09:19 Відповісти
А прикопати,не пробували?
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25.11.2024 16:08 Відповісти
Терміново пригостити цигарками,водою,кавою! Називати шанобливо: бойцамі,парнямі,мужикамі. Нагодувати олів"є та оселедцем під шубою. Передати їх в пансіонат для росполонених,як огурчиків,для подальшого їх обслуговування!!
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25.11.2024 17:57 Відповісти
 
 