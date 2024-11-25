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Воїни 3 ОШБр за тиждень вразили 6 танків та РСЗВ "Град" на Харківщині: 206 окупантів "200", 244 - "300"

ліквідація

Підрозділи 3 окремої штурмової бригади стримують спроби прориву ворога на флангах на Харківщині та відбивають накати на власних позиціях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

Як зазначається, воїни Третьої штурмової за минулий тиждень ліквідували понад 200 окупантів.

"Двохсотими - 206, і трьохсотими - 244 ворожих солдати", - йдеться у зведенні.

Серед артилерії окупантів уражено БМ-21 "Град", 2С9 "Нона", гармату Д-30 та міномети 120 й 82-мм. Підбили 6 танків, БТР та багі. Ще один БТР та МТ-ЛБ - знищено.

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Також воїни 3 ОШБр ліквідували 3 ворожі комплекси РЕБ "Гроза", а також збили 3 "Ланцети", "Орлан", "Supercam" й "Zala".

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 3 ОШБр зачистила Копанки на Харківщині, куди прорвалися окупанти, та захопила нову партію полонених.

Автор: 

ліквідація (3911) 3 Окрема штурмова бригада (429) Харківська область (780)


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дуже добре!!!
і якби всі підрозділи мали теке оснащення як 3ОШБр, той результати булиб набагато кращими для нас та гіршими для *****
але у остальних ЗСУ, "хтось" все вкрав
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25.11.2024 17:12 Відповісти
Воїни 3 Штурмової спасли бійця,
якого ми сьогодні підвозили до
Києва...Були в оточенні біля
Нью-Йорка.Низький уклін воїнам
3 Штурмової,молимось за вас.
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25.11.2024 17:36 Відповісти
 
 