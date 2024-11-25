Пошкоджено 25 будинків та 71 квартиру: наслідки ракетної атаки РФ на Одесу
Внаслідок ракетної атаки Росії на Одесу вранці понеділка, 25 листопада, зазнали пошкоджень 25 житлових будинків.
Про це в Telegram повідомив міський голова Геннадій Труханов, інформує Цензор.НЕТ.
Так, за попередніми даними, пошкоджено 25 житлових будинків та 71 квартира.
Вибито 118 вікон у квартирах та 73 вікна у місцях загального користування. Також в одному із будинків зруйновано понад 100 квадратних метрів покрівлі.
Наразі в деяких будинках тимчасово припинено постачання газу.
Обстеження будинків для оцінки пошкоджень триває. Над ліквідацією наслідків ворожого обстрілу продовжують працювати відповідні служби.
Нагадаємо, що вранці 25 листопада російські загарбники поцілили у середмістя Одеси. Постраждало 10 людей.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль