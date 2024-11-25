Пошкоджено 25 будинків та 71 квартиру: наслідки ракетної атаки РФ на Одесу

Внаслідок ракетної атаки Росії на Одесу вранці понеділка, 25 листопада, зазнали пошкоджень 25 житлових будинків.

Про це в Telegram повідомив міський голова Геннадій Труханов, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за попередніми даними, пошкоджено 25 житлових будинків та 71 квартира.

Вибито 118 вікон у квартирах та 73 вікна у місцях загального користування. Також в одному із будинків зруйновано понад 100 квадратних метрів покрівлі.

Наразі в деяких будинках тимчасово припинено постачання газу.

Обстеження будинків для оцінки пошкоджень триває. Над ліквідацією наслідків ворожого обстрілу продовжують працювати відповідні служби.

Нагадаємо, що вранці 25 листопада російські загарбники поцілили у середмістя Одеси. Постраждало 10 людей.

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