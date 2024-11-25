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Наслідки ворожої атаки на середмістя Одеси: кількість постраждалих зросла до 10, одна людина у важкому стані. ФОТОрепортаж

Російські терористи другий понеділок поспіль поцілили у середмістя Одеси. Постраждало 6 людей. Одна жінка у важкому стані, інші поранені у стані середнього ступеня важкості перебувають у медичних закладах. Лікарі надають всю необхідну допомогу.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок ракетного удару пошкоджено цивільну інфраструктуру: житлові будинки, автівки, стоматологію, салон краси, магазини, квіткові крамниці, автівки людей. Також пошкоджені два навчальні заклади - школу та спортивну залу університету.

Згодом в МВС України повідомили, що внаслідок російського удару кількість постраждалих зросла до 10. Врятовано 5 людей.

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наслідки удару по Одесі
наслідки удару по Одесі
наслідки удару по Одесі
наслідки удару по Одесі
наслідки удару по Одесі
наслідки удару по Одесі
наслідки удару по Одесі

"Там вибиті вікна та двері. На щастя, педагоги та учні в момент удару були в укриттях", - уточнив він.

Також зазначається, що на місці атаки працюють усі відповідні екстрені служби.

Комунальники розчищають руйнування, вивозять уламки. Розгорнуто оперативний штаб. Надається вся необхідна допомога. Також на місці опрацьовуються дані постраждалих та заповнюється документація щодо компенсації збитків.

Нагадаємо, зранку 25 листопада в Одесі пролунав вибух. Спершу інформувалося про розвідувальний БпЛА над містом, згодом Повітряні сили повідомили про ракету у напрямку міста. Згодом стало відомо, що рашисти вдарили по середмістю Одеси. Поцілили по житлових будинках, є постраждалі.

Автор: 

обстріл (28428) Одеса (5451)


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Топ коментарі
+7
Коли вже Бог покарає того притрушеного прутіна? Весь світ цього хоче, та й в пеклі його засекалися.
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25.11.2024 13:03
+6
Ответных ударов по городам врага традиционно не будет. По Оманским договорнякам гибнуть должны только наши люди.
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25.11.2024 13:15
+2
Це треба звертатися в ОПУ на Банковій . Не кришували би труханова з офісу президента він би вже давно був за гратами.
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25.11.2024 14:28
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Коли вже Бог покарає того притрушеного прутіна? Весь світ цього хоче, та й в пеклі його засекалися.
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25.11.2024 13:03 Відповісти
Ответных ударов по городам врага традиционно не будет. По Оманским договорнякам гибнуть должны только наши люди.
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25.11.2024 13:15 Відповісти
Кацапські рукожопи третій раз в одне місце б'ють, де немає жодного військового об'єкту. Люди шибки задовбалися вставляти. А зранку в Одесі -2.
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25.11.2024 13:31 Відповісти
Щонайменше вчетверте!
Почали ще в лютому минулого року туди націлюватись!
А які смачні тістечка готувались в кулінарії, яка була в цьому будинку, коли я ще вчився в школі поблизу!
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25.11.2024 16:54 Відповісти
Ссикливий зеля з дерьмаком можуть тільки ссати кипятком но не давати адекватну симметричну відповідь по рашистським містам. Наприклад по Белгороду можно добре далекобійною артою бити або дронами навіть ракети не потрібні.. Но ні. Будуть ссати від страху но берегти рашистский Белгород!
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25.11.2024 13:48 Відповісти
Можна було б, для початку, затримати расійського громадянина - труханова...
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25.11.2024 14:25 Відповісти
Це треба звертатися в ОПУ на Банковій . Не кришували би труханова з офісу президента він би вже давно був за гратами.
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25.11.2024 14:28 Відповісти
Ублюдки - моя школа постраждала, в якій я 10 років "Від дзвінка до дзвінка"..!
Русня - не люди, це окремий біологічний вид, який вдало мімікрує під людей!
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25.11.2024 16:51 Відповісти
В начале года , первый дрон влетел в то место , где-то около часа ночи. не забуду черно-красный гриб выше и почти на всю длину пятиэтажной хрущобы, которая отстояла метров на 400 от эпицентра. Мож через неделю в том месте и второй взрыв - это были шахеды. Сейчас , с промежутком в неделю, в то же место - 2 ракеты. Шахеды и первая ракета падали между домов и жертв было больше. А вот последняя попала в здание, от которого - одни кирпичи. Вопрос, если кацапы не дураки тратиться попусту. Что для них то место(катакомбно) так медом помазано? Мабуть, нужно поискать крота среди служащих того закрытого заведения, куда все метят кацапы, да кучность их подводит.
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26.11.2024 21:54 Відповісти
Первый дрон заходил со стороны Аркадии, в сторону гагарина, но не долетев свернул перпендикулярно кшевченко. Услышался звук пикирующего бомдардировщика , но резко наступила тишина, в это время трассеры по нему работали. Тишина длилась секунд10-15. Затем раздался взрыв и пламя. Второй, через неделю точно так же зашел и точно так же притих секунд на20 и взорвался в том же место. Через минуту, вслед за предыдущим, на слух появился еще один, но его, мабуть, сбили. Взрыва не было слышно. Возможно это тот, который застрял в угловом балконе и не разорвался.
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26.11.2024 22:08 Відповісти
 
 