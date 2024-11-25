Наслідки ворожої атаки на середмістя Одеси: кількість постраждалих зросла до 10, одна людина у важкому стані. ФОТОрепортаж

Російські терористи другий понеділок поспіль поцілили у середмістя Одеси. Постраждало 6 людей. Одна жінка у важкому стані, інші поранені у стані середнього ступеня важкості перебувають у медичних закладах. Лікарі надають всю необхідну допомогу.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок ракетного удару пошкоджено цивільну інфраструктуру: житлові будинки, автівки, стоматологію, салон краси, магазини, квіткові крамниці, автівки людей. Також пошкоджені два навчальні заклади - школу та спортивну залу університету.

Згодом в МВС України повідомили, що внаслідок російського удару кількість постраждалих зросла до 10. Врятовано 5 людей.

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"Там вибиті вікна та двері. На щастя, педагоги та учні в момент удару були в укриттях", - уточнив він.

Також зазначається, що на місці атаки працюють усі відповідні екстрені служби.

Комунальники розчищають руйнування, вивозять уламки. Розгорнуто оперативний штаб. Надається вся необхідна допомога. Також на місці опрацьовуються дані постраждалих та заповнюється документація щодо компенсації збитків.

Нагадаємо, зранку 25 листопада в Одесі пролунав вибух. Спершу інформувалося про розвідувальний БпЛА над містом, згодом Повітряні сили повідомили про ракету у напрямку міста. Згодом стало відомо, що рашисти вдарили по середмістю Одеси. Поцілили по житлових будинках, є постраждалі.