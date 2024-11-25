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Зеленський провів Ставку: говорили про енергетику та прикриття об’єктів критичної інфраструктури від атак РФ

Президент Володимир Зеленський провів Ставку 25 листопада

Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача щодо енергетики та її захисту від російських атак. 

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Були доповіді Міненерго, "Нафтогазу" та всіх ключових учасників галузі. Говорили про хід відновлення після російського обстрілу 17 листопада та подальший захист усіх критичних об’єктів. Газова інфраструктура та генерація: атомна, гідро-, теплова тощо. Також про наше партнерство з європейськими країнами, щоб збільшити можливості для імпорту електроенергії, зокрема, для бізнесу", - йдеться в повідомленні.

Також була доповідь Повітряних сил щодо прикриття об’єктів критичної інфраструктури з неба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів Ставку: Є технологічні рішення щодо комплексної програми протидії російським КАБам

"Ми беремо найефективніший досвід ешелонування засобів ППО та поширюємо його на інші регіони", - наголосив президент. 

"Окрім енергетики, заслухали доповідь Міноборони щодо контрактування та авансування для українських виробників зброї, снарядів, ракет, дронів, підсумки за 2024 рік та планування на 2025", - резюмував глава держави.

Зеленський провів засідання Ставки 25 листопада

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) енергетика (2594) Міненерго (1404) Ставка (135)


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Топ коментарі
+8
Від проведених Ставок все гірше та гірше. Може не треба їх проводити?
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25.11.2024 17:47
+5
"Говорили".
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25.11.2024 17:55
+4
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25.11.2024 17:41
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Котра вже по рахунку говорильня про прикриття?
Рецепт простий: треба ППО і ракети до них. А потужна говорильня в ракети не матеріалізується.
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25.11.2024 17:41 Відповісти
Рекордні 38 Шахедів за минулу ніч залетіли до Білорусі - звітує Беларускі Гаюн

За інформацією моніторів, мінімум 1 Шахед збитий, авіація РБ піднімалася 4 рази.
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25.11.2024 17:41 Відповісти
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25.11.2024 17:41 Відповісти
Трамп не відкидає таку можливість
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25.11.2024 17:43 Відповісти
трамп балабол
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25.11.2024 17:44 Відповісти
Таких кіздаболів як трампакс і зє треба оцінювати тільки по вчинках, а не по словесних поносах.
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25.11.2024 18:09 Відповісти
Ще "Томагавк" дасть і скальп сам з себе зніме заради зевошдя.
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25.11.2024 18:50 Відповісти
Та бімби є, хіба Колян Котлєта і Безмозгла не бібми?
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25.11.2024 18:03 Відповісти
Від проведених Ставок все гірше та гірше. Може не треба їх проводити?
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25.11.2024 17:47 Відповісти
Energy 'corruption' leaves Ukrainians facing a deadly freeze
Kyiv's failure to build bunkers for electricity substations that protect them from Russian airstrikes has left the country vulnerable before the winter

https://www.thetimes.com/world/russia-ukraine-war/article/energy-corruption-leaves-ukrainians-facing-a-deadly-freeze-9b9tb7gwx
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25.11.2024 17:48 Відповісти
а про те що кожного дня втрачаемо території не гаварили....зеленим головне вкрасти...
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25.11.2024 17:52 Відповісти
"Говорили".
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25.11.2024 17:55 Відповісти
....балакали, сіли і заплакали.
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25.11.2024 18:19 Відповісти
Я б сказав "...сiли та покакали"
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25.11.2024 18:42 Відповісти
Падло ze лене в тебе світло є,а в мене нема.Це ти і твоє шобло третій рік підряд проср@ло захист енергоструктури.
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25.11.2024 17:57 Відповісти
Ще у Лютому англійці збудували укриття для енергетичного об'єкту. Пройшло дев'ять місяців, було виділено 10 млрд. гр., побудовано НУЛЬ. І тільки напередодні зими гадьониш почав щось там гундосити про захист критичної інфраструктури.

Гадьониша геть. Вибори. Дешевше буде
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25.11.2024 18:00 Відповісти
Кого пропонуєте натомість, Юлію Володимирівну чи Валерія Федоровича? Вибори ще рано, може у Вас новий кумир з'явиться, так що зачекайте, щоб не помилитися.)
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25.11.2024 18:08 Відповісти
Сьогодні найбільший рейтинг у Залужного. Переможе в одні ворота. Доречі Юля його підтримує
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25.11.2024 18:18 Відповісти
Рейтинг, рейтингом, але краще не поспішайте. Зрадивши Ю.В. і замінивши її на В.Ф., немає жодної гарантії, що через деякий час Ви не зрадите і В.Ф. І з такою ж легкістю шукатимете йому заміну.
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25.11.2024 18:25 Відповісти
Юля Залужного підтримала. Юлю я не зрадив.
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25.11.2024 19:39 Відповісти
Доречі, скасування виборів придумане Єрмаком і притягнуте за вуха. Українці, нажаль, цьому російському кроту повірили
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25.11.2024 18:20 Відповісти
Пустозвон
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25.11.2024 18:00 Відповісти
А про браковані міни ні жу-жу???
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25.11.2024 18:06 Відповісти
про браковані міни і 25 млр ні "жу-жу" ,тому що мабуть в долі ( "зелені" ставленики ,ставок)
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25.11.2024 18:10 Відповісти
Шось ми беремось коли жарении півень клюне в дупу
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25.11.2024 18:06 Відповісти
Янелох ************** озадачился этой проблемой. Значит, будем сидеть без света.
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25.11.2024 18:11 Відповісти
Наказую встановити шар 10м асфальту
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25.11.2024 18:19 Відповісти
провів ставку:
поговорили..
а де рішення
де накази..
поговорили!!
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25.11.2024 18:20 Відповісти
Так хтось розповідав про чотирирівневий захист тих об'єктів! То може отих балаболів і привязувати до тих об'єктів.
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25.11.2024 18:21 Відповісти
Говорили. А коли вже щось робити почнете? Не можете чи не хочете - йдіть на..., уступіть місце адекватним людям...
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25.11.2024 18:23 Відповісти
""Ми беремо найефективніший досвід ешелонування засобів ППО та поширюємо його на інші регіони", - наголосив президент.". президент не сказав ***** ВОНО хоче відкрити аеропорт якщо засобів ППО не вистачає на існуючі об'єкти???
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25.11.2024 18:25 Відповісти
це його ПОТУЖНЕ рішення стосовно НЕЗЛАМНОГО плану!!!! Ви просто не розумієте
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25.11.2024 18:34 Відповісти
На той час вже ППО не буде потрібне, а аеропорти відкриють, щоб слуги звалили з награбованим.
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25.11.2024 18:46 Відповісти
стоп аякже: "https://censor.net/ua/n3520268"????? Чи знову ПОТУЖНО хтось нас наібує?
Та засуньте вже хтось цьому спермоглоту НЕЗЛАМНОМУ томагавк в сраку, та так щоб аж скумбрія стогнала!!!
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25.11.2024 18:42 Відповісти
Вибий кацапську стратавіа, знищи склади з ракетами/шахедами, заводи, аеродроми, літунів - це найкращий захист енергетики і країни.
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25.11.2024 18:48 Відповісти
пустобрьхи ***@ні.
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25.11.2024 19:01 Відповісти
До сраки та говорільня. Хто відправив на фронт 100 тис. бракованих мін?
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25.11.2024 20:34 Відповісти
 
 