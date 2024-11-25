Зеленський провів Ставку: говорили про енергетику та прикриття об’єктів критичної інфраструктури від атак РФ
Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача щодо енергетики та її захисту від російських атак.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Були доповіді Міненерго, "Нафтогазу" та всіх ключових учасників галузі. Говорили про хід відновлення після російського обстрілу 17 листопада та подальший захист усіх критичних об’єктів. Газова інфраструктура та генерація: атомна, гідро-, теплова тощо. Також про наше партнерство з європейськими країнами, щоб збільшити можливості для імпорту електроенергії, зокрема, для бізнесу", - йдеться в повідомленні.
Також була доповідь Повітряних сил щодо прикриття об’єктів критичної інфраструктури з неба.
"Ми беремо найефективніший досвід ешелонування засобів ППО та поширюємо його на інші регіони", - наголосив президент.
"Окрім енергетики, заслухали доповідь Міноборони щодо контрактування та авансування для українських виробників зброї, снарядів, ракет, дронів, підсумки за 2024 рік та планування на 2025", - резюмував глава держави.
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Рецепт простий: треба ППО і ракети до них. А потужна говорильня в ракети не матеріалізується.
За інформацією моніторів, мінімум 1 Шахед збитий, авіація РБ піднімалася 4 рази.
Kyiv's failure to build bunkers for electricity substations that protect them from Russian airstrikes has left the country vulnerable before the winter
https://www.thetimes.com/world/russia-ukraine-war/article/energy-corruption-leaves-ukrainians-facing-a-deadly-freeze-9b9tb7gwx
Гадьониша геть. Вибори. Дешевше буде
поговорили..
а де рішення
де накази..
поговорили!!
Та засуньте вже хтось цьому спермоглоту НЕЗЛАМНОМУ томагавк в сраку, та так щоб аж скумбрія стогнала!!!