Зеленський провів Ставку: говорили про енергетику та прикриття об’єктів критичної інфраструктури від атак РФ

Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача щодо енергетики та її захисту від російських атак.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Були доповіді Міненерго, "Нафтогазу" та всіх ключових учасників галузі. Говорили про хід відновлення після російського обстрілу 17 листопада та подальший захист усіх критичних об’єктів. Газова інфраструктура та генерація: атомна, гідро-, теплова тощо. Також про наше партнерство з європейськими країнами, щоб збільшити можливості для імпорту електроенергії, зокрема, для бізнесу", - йдеться в повідомленні.

Також була доповідь Повітряних сил щодо прикриття об’єктів критичної інфраструктури з неба.

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"Ми беремо найефективніший досвід ешелонування засобів ППО та поширюємо його на інші регіони", - наголосив президент.

"Окрім енергетики, заслухали доповідь Міноборони щодо контрактування та авансування для українських виробників зброї, снарядів, ракет, дронів, підсумки за 2024 рік та планування на 2025", - резюмував глава держави.





