Зеленський провів Ставку: Є технологічні рішення щодо комплексної програми протидії російським КАБам

У понеділок, 11 листопада, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Зокрема, була доповідь щодо комплексної програми проти російських керованих авіабомб.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Заслухав доповідь щодо подальшого посилення ППО. Ухвалили рішення про збільшення кількості мобільних вогневих груп у регіонах, які є пріоритетними цілями для російського терору. Триває виконання попередніх рішень Ставки про кращу підготовку та оснащення МВГ", - зазначив він.

Також, за його словами, йому представили доповідь про комплексну програму проти російських КАБів.

Є перспективні технологічні рішення. Також була доповідь щодо поточного стану української ракетної програми, зокрема розробки власних керованих авіабомб. Доповіді щодо трирічних контрактів для виробників дронів та інших видів озброєння", - розповів Зеленський.

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Крім того, до Ставки глава держави заслухав велику детальну доповідь Олександра Сирського.

"Є рішення Головкома про суттєве посилення найскладніших напрямків – Курахівського та Покровського. На Курщині наші хлопці продовжують стримувати за межами України майже 50-тисячне вороже угруповання", - додав президент.