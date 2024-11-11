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Новини Війна
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Зеленський провів Ставку: Є технологічні рішення щодо комплексної програми протидії російським КАБам

Зеленський заслухав на Ставці доповіді щодо протидії російським КАБам

У понеділок, 11 листопада, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Зокрема, була доповідь щодо комплексної програми проти російських керованих авіабомб.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Заслухав доповідь щодо подальшого посилення ППО. Ухвалили рішення про збільшення кількості мобільних вогневих груп у регіонах, які є пріоритетними цілями для російського терору. Триває виконання попередніх рішень Ставки про кращу підготовку та оснащення МВГ", - зазначив він.

Також, за його словами, йому представили доповідь про комплексну програму проти російських КАБів.

Є перспективні технологічні рішення. Також була доповідь щодо поточного стану української ракетної програми, зокрема розробки власних керованих авіабомб. Доповіді щодо трирічних контрактів для виробників дронів та інших видів озброєння", - розповів Зеленський. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів Ставку: говорили про посилення ППО, боротьбу з КАБами та "Шахедами"

Крім того, до Ставки глава держави заслухав велику детальну доповідь Олександра Сирського.

"Є рішення Головкома про суттєве посилення найскладніших напрямків – Курахівського та Покровського. На Курщині наші хлопці продовжують стримувати за межами України майже 50-тисячне вороже угруповання", - додав президент. 

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) ППО (3143) Сирський Олександр (583) Ставка (134) КАБ (346)


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Топ коментарі
+14
Під кокосом..

Аж тіпає від таких новин..
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11.11.2024 15:58
+13
Ставку в покер він хіба що здатен провести.
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11.11.2024 15:53
+12
"технологічні рішення щодо комплексної програми протидії"
Що це за ТРЕШ?
Просто потрібно ЗНИЩУВАТИ ЛІТАКИ Рашки, а не вигадувати "красиві слова" о своєї НЕЗГРАБНОСТІ!
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11.11.2024 15:55
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Ставку в покер він хіба що здатен провести.
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11.11.2024 15:53 Відповісти
Під кокосом..

Аж тіпає від таких новин..
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11.11.2024 15:58 Відповісти
"технологічні рішення щодо комплексної програми протидії"
Що це за ТРЕШ?
Просто потрібно ЗНИЩУВАТИ ЛІТАКИ Рашки, а не вигадувати "красиві слова" о своєї НЕЗГРАБНОСТІ!
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11.11.2024 15:55 Відповісти
Лети, збивай на ковьор-самольоті.
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11.11.2024 16:09 Відповісти
за Зеленського голосував? - бо тупий та нахабний.
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11.11.2024 16:12 Відповісти
Відписався не тупий. На чому ті Су 34 , прикриті Су 35 збивати?
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11.11.2024 16:59 Відповісти
У Ізраїлю піди спитай.
Їм якось нічого не заважає літати та збивати.
Допотопні Сушки нічого не зможуть зробити проти
AIM-120 AMRAAM або AIM-54 *******
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11.11.2024 17:15 Відповісти
3.14Zдло їV@не
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11.11.2024 15:59 Відповісти
Брехня, кожен день брехня
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11.11.2024 16:02 Відповісти
Ну рахувати щодня КАБи, які прилітають на голови громадянам та військовим це не про нові технології... А взагалі ще багато хто пам"ятає його бла-бла про "цікаве рішення, як знизити тарифи удвічі"
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11.11.2024 16:04 Відповісти
Програми розробки!??? Ти зелене **** краще профінансуй оті ракети які вже пройшли випробування!!!
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11.11.2024 16:05 Відповісти
Вава - знищувач кабів.
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11.11.2024 16:09 Відповісти
дуже мало шансів на виживання тієї країни ,де питання життя і смерті народу цієї країни ,вирішує в минулому клован, якого купив окупант, і посадив в крісло президента ,для знищення цієї країни, із середини
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11.11.2024 16:11 Відповісти
Які рішення? - потрібно ракети на 500км -- шоб збивати літаки
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11.11.2024 16:23 Відповісти
Потужно!!!!Очікуємо ребку від лідора "Ай да Володька"!
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11.11.2024 16:58 Відповісти
Та йому простіше Пороха посадити й ребку перейменувати..
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11.11.2024 17:22 Відповісти
Взагалі не буду нічого писати, бо блокували в цензорі, я промовчу краще про підорасів, вони знають , що вони підори.
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11.11.2024 17:23 Відповісти
Потужні рішення від найпотужнішого ..
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11.11.2024 17:52 Відповісти
Але ж тоді не можна буде красти на асіальті!
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11.11.2024 20:18 Відповісти
НА КАЖДОЕ ДЕЙСТВИЕ ЕСТЬ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ !)
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11.11.2024 23:38 Відповісти
Коли буде реальна боротьба з корупцією. Коли будуть посадки? Ті відносини до сраки та тлі рожевих звітів з фронту та неналежної роботи держави на оборону. Хизуватися щодня перед камерами, не придає моєму верховному ні довіри, ні поваги. Мій, бо я його вибирав, повіривши...
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12.11.2024 07:58 Відповісти
 
 