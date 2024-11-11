Зеленський провів Ставку: Є технологічні рішення щодо комплексної програми протидії російським КАБам
У понеділок, 11 листопада, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Зокрема, була доповідь щодо комплексної програми проти російських керованих авіабомб.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Заслухав доповідь щодо подальшого посилення ППО. Ухвалили рішення про збільшення кількості мобільних вогневих груп у регіонах, які є пріоритетними цілями для російського терору. Триває виконання попередніх рішень Ставки про кращу підготовку та оснащення МВГ", - зазначив він.
Також, за його словами, йому представили доповідь про комплексну програму проти російських КАБів.
Є перспективні технологічні рішення. Також була доповідь щодо поточного стану української ракетної програми, зокрема розробки власних керованих авіабомб. Доповіді щодо трирічних контрактів для виробників дронів та інших видів озброєння", - розповів Зеленський.
Крім того, до Ставки глава держави заслухав велику детальну доповідь Олександра Сирського.
"Є рішення Головкома про суттєве посилення найскладніших напрямків – Курахівського та Покровського. На Курщині наші хлопці продовжують стримувати за межами України майже 50-тисячне вороже угруповання", - додав президент.
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Аж тіпає від таких новин..
Що це за ТРЕШ?
Просто потрібно ЗНИЩУВАТИ ЛІТАКИ Рашки, а не вигадувати "красиві слова" о своєї НЕЗГРАБНОСТІ!
Їм якось нічого не заважає літати та збивати.
Допотопні Сушки нічого не зможуть зробити проти
AIM-120 AMRAAM або AIM-54 *******