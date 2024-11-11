Зеленский провел Ставку: Есть технологические решения по комплексной программе противодействия российским КАБам
В понедельник, 11 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. В частности, был доклад по комплексной программе против российских управляемых авиабомб.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Заслушал доклад о дальнейшем усилении ПВО. Приняли решение об увеличении количества мобильных огневых групп в регионах, которые являются приоритетными целями для российского террора. Продолжается выполнение предыдущих решений Ставки о лучшей подготовке и оснащении МОГ", - отметил он.
Также, по его словам, ему представили доклад о комплексной программе против российских КАБов.
Есть перспективные технологические решения. Также был доклад о текущем состоянии украинской ракетной программы, в частности разработки собственных управляемых авиабомб. Доклады по трехлетним контрактам для производителей дронов и других видов вооружения", - рассказал Зеленский.
Кроме того, до Ставки глава государства заслушал большой подробный доклад Александра Сырского.
"Есть решение Главкома о существенном усилении самых сложных направлений - Кураховского и Покровского. На Курщине наши ребята продолжают сдерживать за пределами Украины почти 50-тысячную вражескую группировку", - добавил президент.
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Аж тіпає від таких новин..
Що це за ТРЕШ?
Просто потрібно ЗНИЩУВАТИ ЛІТАКИ Рашки, а не вигадувати "красиві слова" о своєї НЕЗГРАБНОСТІ!
Їм якось нічого не заважає літати та збивати.
Допотопні Сушки нічого не зможуть зробити проти
AIM-120 AMRAAM або AIM-54 *******