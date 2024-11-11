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Новости Война
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Зеленский провел Ставку: Есть технологические решения по комплексной программе противодействия российским КАБам

Зеленський заслухав на Ставці доповіді щодо протидії російським КАБам

В понедельник, 11 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. В частности, был доклад по комплексной программе против российских управляемых авиабомб.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Заслушал доклад о дальнейшем усилении ПВО. Приняли решение об увеличении количества мобильных огневых групп в регионах, которые являются приоритетными целями для российского террора. Продолжается выполнение предыдущих решений Ставки о лучшей подготовке и оснащении МОГ", - отметил он.

Также, по его словам, ему представили доклад о комплексной программе против российских КАБов.

Есть перспективные технологические решения. Также был доклад о текущем состоянии украинской ракетной программы, в частности разработки собственных управляемых авиабомб. Доклады по трехлетним контрактам для производителей дронов и других видов вооружения", - рассказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел Ставку: говорили об усилении ПВО, борьбе с КАБами и "Шахедами"

Кроме того, до Ставки глава государства заслушал большой подробный доклад Александра Сырского.

"Есть решение Главкома о существенном усилении самых сложных направлений - Кураховского и Покровского. На Курщине наши ребята продолжают сдерживать за пределами Украины почти 50-тысячную вражескую группировку", - добавил президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) ПВО (2715) Александр Сырский (567) Ставка (126) КАБ (349)


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Топ комментарии
+14
Під кокосом..

Аж тіпає від таких новин..
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11.11.2024 15:58
+13
Ставку в покер він хіба що здатен провести.
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11.11.2024 15:53
+12
"технологічні рішення щодо комплексної програми протидії"
Що це за ТРЕШ?
Просто потрібно ЗНИЩУВАТИ ЛІТАКИ Рашки, а не вигадувати "красиві слова" о своєї НЕЗГРАБНОСТІ!
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11.11.2024 15:55
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Правила форума Совет форумчан
Ставку в покер він хіба що здатен провести.
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11.11.2024 15:53 Ответить
Під кокосом..

Аж тіпає від таких новин..
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11.11.2024 15:58 Ответить
"технологічні рішення щодо комплексної програми протидії"
Що це за ТРЕШ?
Просто потрібно ЗНИЩУВАТИ ЛІТАКИ Рашки, а не вигадувати "красиві слова" о своєї НЕЗГРАБНОСТІ!
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11.11.2024 15:55 Ответить
Лети, збивай на ковьор-самольоті.
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11.11.2024 16:09 Ответить
за Зеленського голосував? - бо тупий та нахабний.
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11.11.2024 16:12 Ответить
Відписався не тупий. На чому ті Су 34 , прикриті Су 35 збивати?
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11.11.2024 16:59 Ответить
У Ізраїлю піди спитай.
Їм якось нічого не заважає літати та збивати.
Допотопні Сушки нічого не зможуть зробити проти
AIM-120 AMRAAM або AIM-54 *******
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11.11.2024 17:15 Ответить
3.14Zдло їV@не
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11.11.2024 15:59 Ответить
Брехня, кожен день брехня
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11.11.2024 16:02 Ответить
Ну рахувати щодня КАБи, які прилітають на голови громадянам та військовим це не про нові технології... А взагалі ще багато хто пам"ятає його бла-бла про "цікаве рішення, як знизити тарифи удвічі"
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11.11.2024 16:04 Ответить
Програми розробки!??? Ти зелене **** краще профінансуй оті ракети які вже пройшли випробування!!!
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11.11.2024 16:05 Ответить
Вава - знищувач кабів.
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11.11.2024 16:09 Ответить
дуже мало шансів на виживання тієї країни ,де питання життя і смерті народу цієї країни ,вирішує в минулому клован, якого купив окупант, і посадив в крісло президента ,для знищення цієї країни, із середини
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11.11.2024 16:11 Ответить
Які рішення? - потрібно ракети на 500км -- шоб збивати літаки
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11.11.2024 16:23 Ответить
Потужно!!!!Очікуємо ребку від лідора "Ай да Володька"!
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11.11.2024 16:58 Ответить
Та йому простіше Пороха посадити й ребку перейменувати..
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11.11.2024 17:22 Ответить
Взагалі не буду нічого писати, бо блокували в цензорі, я промовчу краще про підорасів, вони знають , що вони підори.
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11.11.2024 17:23 Ответить
Потужні рішення від найпотужнішого ..
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11.11.2024 17:52 Ответить
Але ж тоді не можна буде красти на асіальті!
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11.11.2024 20:18 Ответить
НА КАЖДОЕ ДЕЙСТВИЕ ЕСТЬ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ !)
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11.11.2024 23:38 Ответить
Коли буде реальна боротьба з корупцією. Коли будуть посадки? Ті відносини до сраки та тлі рожевих звітів з фронту та неналежної роботи держави на оборону. Хизуватися щодня перед камерами, не придає моєму верховному ні довіри, ні поваги. Мій, бо я його вибирав, повіривши...
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12.11.2024 07:58 Ответить
 
 