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Зеленский провел Ставку: говорили об усилении ПВО, борьбе с КАБами и "шахедами"

Зеленський на засіданні Ставки

Сегодня, 4 ноября 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы государства, был доклад и. о. командующего Воздушных сил Анатолия Кривоножко о борьбе со средствами российского воздушного террора.

"Усиление ПВО в регионах, которые больше всего в этом нуждаются, разработка новых решений в борьбе с КАБами, усиление мобильных огневых групп. Сейчас Россия использует примерно в десять раз больше "шахедов", чем прошлой осенью, поэтому мы должны полноценно им противодействовать", - подчеркнул президент.

Также были доклады о нашем собственном производстве - снаряды, оружие, технику, средства РЭБ, дроны. Результаты контрактации на текущий год и планирование на следующий.

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"Рассмотрели 3-5-летние контракты, которые предлагаем украинским производителям дронов стратегического уровня. Нужен длинный горизонт планирования, развитие и инвестиции для производителей", - добавил Зеленский.

Также, по его словам, был доклад главкома Александра Сырского о применении таких дальнобойных дронов, определении приоритетов, планировании операций.

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) ПВО (2887) Александр Сырский (639) Ставка (133)


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Топ комментарии
+15
вова, йди у відставку
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04.11.2024 15:42 Ответить
+13
хто цей мужествєнний мужчина на фото?
це ЗЄлєнський ?
не вірю !!!!!
це Ганнібал, Олександр Македонський та Наполеон Боунапарте разом узяті..

агент Артист....
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04.11.2024 15:37 Ответить
+8
Для боротьби з КАБами і шахедами треба зробити:
-Розблокувати виробництво ********* ЗРК малого радіусу дії з ОЛС. Він розроблений та випробуваний за кошти підприємства. Випробування завешені в 2019. Грошей на його серійне виробництво ніхто не дав.
-Поновити тактику працювання ЗРК з засади, що практикували при Залужному. Вона давала чудові результати.
-Розблокувати вітчизняну ракетну програму. Бити ворога на його территорії.
-Заборонити укладку асфальту в військовий час.
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04.11.2024 15:54 Ответить
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Ставку провів? Яка потужна радість.
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04.11.2024 15:37 Ответить
хто цей мужествєнний мужчина на фото?
це ЗЄлєнський ?
не вірю !!!!!
це Ганнібал, Олександр Македонський та Наполеон Боунапарте разом узяті..

агент Артист....
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04.11.2024 15:37 Ответить
Ще: Вольдемар Хреститель - 2
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04.11.2024 16:37 Ответить
Бородатый гном
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04.11.2024 17:16 Ответить
Ставка на ППО? Напевне цілу тисячу.
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04.11.2024 15:38 Ответить
дайте кожному по кулемету Максим і нема проблем с Шапедами
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04.11.2024 15:38 Ответить
Яка ставка на сьогодні? 45:1
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04.11.2024 15:38 Ответить
вова, йди у відставку
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04.11.2024 15:42 Ответить
тоді пончік за нього буде
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04.11.2024 15:44 Ответить
о, той Пончик 🍩 ще той Пончик -

гінесовський !
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04.11.2024 16:16 Ответить
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04.11.2024 15:43 Ответить
не тащи картинки с немитой , без ВПН не покажет
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04.11.2024 15:49 Ответить
Показує. Без vpn.
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04.11.2024 16:26 Ответить
точно
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04.11.2024 15:50 Ответить
"https://risovach.ru/upload/2013/11/mem/zheleznyy-chelovek_34911849_big_.jpeg"
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04.11.2024 15:52 Ответить
Як це уйо Говнокомандувач може проводити ставку, коли воно розуміється на військовій справі як заєць на математиці. Хоча правда як забодяжить....
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04.11.2024 15:44 Ответить
Коропів розводить?
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04.11.2024 15:45 Ответить
Говорили? 🤔Допомагає? Одним словом: говорили, балакали, сіли - та й заплакали.
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04.11.2024 15:45 Ответить
Ми цілий день так сиділи, говорили і курили, Пахли димом і любов'ю, говорили і курили.
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04.11.2024 15:55 Ответить
Для боротьби з КАБами і шахедами треба зробити:
-Розблокувати виробництво ********* ЗРК малого радіусу дії з ОЛС. Він розроблений та випробуваний за кошти підприємства. Випробування завешені в 2019. Грошей на його серійне виробництво ніхто не дав.
-Поновити тактику працювання ЗРК з засади, що практикували при Залужному. Вона давала чудові результати.
-Розблокувати вітчизняну ракетну програму. Бити ворога на його территорії.
-Заборонити укладку асфальту в військовий час.
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04.11.2024 15:54 Ответить
Пу не для того втручався у вибори в 2019, аби все це стало можливим
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04.11.2024 15:56 Ответить
Це треба зробити, що би захистити людей.
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04.11.2024 16:08 Ответить
Який брєд, добре що Ви не командуєте!
- "Поновити тактику працювання ЗРК з засади" - тоді тільки наші байрактари літали, а в кацапів нічого не було. Зараз як тільки ми ближче до передової переводимо ППО тут же його втрачаємо. Ми вже втратили десятки С-300, та навіть Петріоти почали втрачати =(ю
- "Розблокувати вітчизняну ракетну програму. Бити ворога на його территорії." Да ніхто її і не блокував, там просто доробити ще чорт знає скільки. Да навіть якщо доробимо, ну буде в нас аналог совєтскої Точки. Скільки ми їх зробимо? У рашистів комплекси ППО С-400 розкидані по всій території. Це не крилаті ракети з елементами стелс типу Storm Shadow, нас збивати будуть тільки в путь. Прийдеться їх сотні в залп збирати, щоби хоч щось долітало
- "Заборонити укладку асфальту в військовий час." - що вам до того асфальту, всерівно це різні бюджети (я про війсковий) і ми не маємо права кредитні гроші переводити на війскові потреби. А взагалі я би пропонував піти далі - заборонити виплачувати пенсії до кінця війни - перебьются, закрив би школи, дистсади і інші державно спонсоруємі заклади. Прининив комунальні ремонти і т.д.
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04.11.2024 18:53 Ответить
Судячи з тексту ви співробітник вечірнього кварталу.
Армію ви бачили лише на картинках. Як працює ППО і ракетні війська ви не знаєте.
Написали хрєнь яку смішно читати.
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05.11.2024 13:28 Ответить
Черговий день шкідливої пустопорожньої балаканини
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04.11.2024 15:54 Ответить
3911-й день війни...
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04.11.2024 16:38 Ответить
"...говорили про посилення ППО, боротьбу з КАБами та "Шахедами"" іншими словами це "Мели Емеля - твоя неделя".
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04.11.2024 15:57 Ответить
А про дрова?
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04.11.2024 19:54 Ответить
Переводити людей з МВГ в піхотні бойові частини це посилення ППО?
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04.11.2024 16:01 Ответить
Це зруйновані будинки і загиблі цивільні.
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04.11.2024 16:07 Ответить
Прикольна така ставка(публічна(
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04.11.2024 16:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=JZRKc7wU87U зеленський атакував бізнес Порошенка: саме час! Браво президенту!
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04.11.2024 16:09 Ответить
Після Ставки - шашлики, Кіндзамраулі, накидування кілець на кілки та інше....
Ввечорі Україна знов очікує шахеди.
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04.11.2024 16:11 Ответить
Зельоні традиційно ******** самих беззахисних. Не лісову мафію, а селян, які складують дрова для проходження зими. Тих, хто не може топити житло ні газом, ні здорожалою електроенергією.

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04.11.2024 16:15 Ответить
Дровами топить хату теперь опасно- посадят.
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04.11.2024 16:29 Ответить
Ці хуцпаті, поци та поцині, осатаніли в кінець, не відчувають землі під ногами. Але найвеличніша недоросль його не підпише так, як і було задумано в шапіто. Тим самим, як планувалося, підниме свій рейтинг з пів на шосту до шести. Слава!
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04.11.2024 18:00 Ответить
Лєнку коли проведе?
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04.11.2024 18:21 Ответить
 
 