Зеленский провел Ставку: говорили об усилении ПВО, борьбе с КАБами и "шахедами"

Сегодня, 4 ноября 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы государства, был доклад и. о. командующего Воздушных сил Анатолия Кривоножко о борьбе со средствами российского воздушного террора.

"Усиление ПВО в регионах, которые больше всего в этом нуждаются, разработка новых решений в борьбе с КАБами, усиление мобильных огневых групп. Сейчас Россия использует примерно в десять раз больше "шахедов", чем прошлой осенью, поэтому мы должны полноценно им противодействовать", - подчеркнул президент.

Также были доклады о нашем собственном производстве - снаряды, оружие, технику, средства РЭБ, дроны. Результаты контрактации на текущий год и планирование на следующий.

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"Рассмотрели 3-5-летние контракты, которые предлагаем украинским производителям дронов стратегического уровня. Нужен длинный горизонт планирования, развитие и инвестиции для производителей", - добавил Зеленский.

Также, по его словам, был доклад главкома Александра Сырского о применении таких дальнобойных дронов, определении приоритетов, планировании операций.