Зеленский провел Ставку: говорили об усилении ПВО, борьбе с КАБами и "шахедами"
Сегодня, 4 ноября 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
По словам главы государства, был доклад и. о. командующего Воздушных сил Анатолия Кривоножко о борьбе со средствами российского воздушного террора.
"Усиление ПВО в регионах, которые больше всего в этом нуждаются, разработка новых решений в борьбе с КАБами, усиление мобильных огневых групп. Сейчас Россия использует примерно в десять раз больше "шахедов", чем прошлой осенью, поэтому мы должны полноценно им противодействовать", - подчеркнул президент.
Также были доклады о нашем собственном производстве - снаряды, оружие, технику, средства РЭБ, дроны. Результаты контрактации на текущий год и планирование на следующий.
"Рассмотрели 3-5-летние контракты, которые предлагаем украинским производителям дронов стратегического уровня. Нужен длинный горизонт планирования, развитие и инвестиции для производителей", - добавил Зеленский.
Также, по его словам, был доклад главкома Александра Сырского о применении таких дальнобойных дронов, определении приоритетов, планировании операций.
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це ЗЄлєнський ?
не вірю !!!!!
це Ганнібал, Олександр Македонський та Наполеон Боунапарте разом узяті..
агент Артист....
гінесовський !
-Розблокувати виробництво ********* ЗРК малого радіусу дії з ОЛС. Він розроблений та випробуваний за кошти підприємства. Випробування завешені в 2019. Грошей на його серійне виробництво ніхто не дав.
-Поновити тактику працювання ЗРК з засади, що практикували при Залужному. Вона давала чудові результати.
-Розблокувати вітчизняну ракетну програму. Бити ворога на його территорії.
-Заборонити укладку асфальту в військовий час.
- "Поновити тактику працювання ЗРК з засади" - тоді тільки наші байрактари літали, а в кацапів нічого не було. Зараз як тільки ми ближче до передової переводимо ППО тут же його втрачаємо. Ми вже втратили десятки С-300, та навіть Петріоти почали втрачати =(ю
- "Розблокувати вітчизняну ракетну програму. Бити ворога на його территорії." Да ніхто її і не блокував, там просто доробити ще чорт знає скільки. Да навіть якщо доробимо, ну буде в нас аналог совєтскої Точки. Скільки ми їх зробимо? У рашистів комплекси ППО С-400 розкидані по всій території. Це не крилаті ракети з елементами стелс типу Storm Shadow, нас збивати будуть тільки в путь. Прийдеться їх сотні в залп збирати, щоби хоч щось долітало
- "Заборонити укладку асфальту в військовий час." - що вам до того асфальту, всерівно це різні бюджети (я про війсковий) і ми не маємо права кредитні гроші переводити на війскові потреби. А взагалі я би пропонував піти далі - заборонити виплачувати пенсії до кінця війни - перебьются, закрив би школи, дистсади і інші державно спонсоруємі заклади. Прининив комунальні ремонти і т.д.
Армію ви бачили лише на картинках. Як працює ППО і ракетні війська ви не знаєте.
Написали хрєнь яку смішно читати.
Ввечорі Україна знов очікує шахеди.