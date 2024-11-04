Зеленський провів Ставку: говорили про посилення ППО, боротьбу з КАБами та "Шахедами"
Сьогодні, 4 листопада 2024 року, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
За словами глави держави, була доповідь в. о. командувача Повітряних сил Анатолія Кривоножка про боротьбу з засобами російського повітряного терору.
"Посилення ППО в регіонах, які найбільше цього потребують, розробка нових рішень у боротьбі з КАБами, посилення мобільних вогневих груп. Зараз Росія використовує приблизно вдесятеро більше "Шахедів", ніж минулої осені, тож ми маємо повноцінно їм протидіяти", - наголосив президент.
Також були доповіді про наше власне виробництво - снаряди, зброю, техніку, засоби РЕБ, дрони. Результати контрактації на поточний рік та планування на наступний.
"Розглянули 3-5-річні контракти, які пропонуємо українським виробникам дронів стратегічного рівня. Потрібен довгий горизонт планування, розвиток та інвестиції для виробників", - додав Зеленський.
Також, за його словами, була доповідь головкома Олександра Сирського щодо застосування таких далекобійних дронів, визначення пріоритетів, планування операцій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
це ЗЄлєнський ?
не вірю !!!!!
це Ганнібал, Олександр Македонський та Наполеон Боунапарте разом узяті..
агент Артист....
гінесовський !
-Розблокувати виробництво ********* ЗРК малого радіусу дії з ОЛС. Він розроблений та випробуваний за кошти підприємства. Випробування завешені в 2019. Грошей на його серійне виробництво ніхто не дав.
-Поновити тактику працювання ЗРК з засади, що практикували при Залужному. Вона давала чудові результати.
-Розблокувати вітчизняну ракетну програму. Бити ворога на його территорії.
-Заборонити укладку асфальту в військовий час.
- "Поновити тактику працювання ЗРК з засади" - тоді тільки наші байрактари літали, а в кацапів нічого не було. Зараз як тільки ми ближче до передової переводимо ППО тут же його втрачаємо. Ми вже втратили десятки С-300, та навіть Петріоти почали втрачати =(ю
- "Розблокувати вітчизняну ракетну програму. Бити ворога на його территорії." Да ніхто її і не блокував, там просто доробити ще чорт знає скільки. Да навіть якщо доробимо, ну буде в нас аналог совєтскої Точки. Скільки ми їх зробимо? У рашистів комплекси ППО С-400 розкидані по всій території. Це не крилаті ракети з елементами стелс типу Storm Shadow, нас збивати будуть тільки в путь. Прийдеться їх сотні в залп збирати, щоби хоч щось долітало
- "Заборонити укладку асфальту в військовий час." - що вам до того асфальту, всерівно це різні бюджети (я про війсковий) і ми не маємо права кредитні гроші переводити на війскові потреби. А взагалі я би пропонував піти далі - заборонити виплачувати пенсії до кінця війни - перебьются, закрив би школи, дистсади і інші державно спонсоруємі заклади. Прининив комунальні ремонти і т.д.
Армію ви бачили лише на картинках. Як працює ППО і ракетні війська ви не знаєте.
Написали хрєнь яку смішно читати.
Ввечорі Україна знов очікує шахеди.