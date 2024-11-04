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Зеленський провів Ставку: говорили про посилення ППО, боротьбу з КАБами та "Шахедами"

Зеленський на засіданні Ставки

Сьогодні, 4 листопада 2024 року, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, була доповідь в. о. командувача Повітряних сил Анатолія Кривоножка про боротьбу з засобами російського повітряного терору.

"Посилення ППО в регіонах, які найбільше цього потребують, розробка нових рішень у боротьбі з КАБами, посилення мобільних вогневих груп. Зараз Росія використовує приблизно вдесятеро більше "Шахедів", ніж минулої осені, тож ми маємо повноцінно їм протидіяти", - наголосив президент. 

Також були доповіді про наше власне виробництво - снаряди, зброю, техніку, засоби РЕБ, дрони. Результати контрактації на поточний рік та планування на наступний.

Також читайте: Сирський доповів Зеленському про Курську операцію та ліквідацію ворога біля нашого держкордону: Будемо знищувати росіян і військових КНДР

"Розглянули 3-5-річні контракти, які пропонуємо українським виробникам дронів стратегічного рівня. Потрібен довгий горизонт планування, розвиток та інвестиції для виробників", - додав Зеленський.

Також, за його словами, була доповідь головкома Олександра Сирського щодо застосування таких далекобійних дронів, визначення пріоритетів, планування операцій.

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) ППО (3329) Сирський Олександр (664) Ставка (142)


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Топ коментарі
+15
вова, йди у відставку
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04.11.2024 15:42 Відповісти
+13
хто цей мужествєнний мужчина на фото?
це ЗЄлєнський ?
не вірю !!!!!
це Ганнібал, Олександр Македонський та Наполеон Боунапарте разом узяті..

агент Артист....
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04.11.2024 15:37 Відповісти
+8
Для боротьби з КАБами і шахедами треба зробити:
-Розблокувати виробництво ********* ЗРК малого радіусу дії з ОЛС. Він розроблений та випробуваний за кошти підприємства. Випробування завешені в 2019. Грошей на його серійне виробництво ніхто не дав.
-Поновити тактику працювання ЗРК з засади, що практикували при Залужному. Вона давала чудові результати.
-Розблокувати вітчизняну ракетну програму. Бити ворога на його территорії.
-Заборонити укладку асфальту в військовий час.
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04.11.2024 15:54 Відповісти
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Ставку провів? Яка потужна радість.
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04.11.2024 15:37 Відповісти
хто цей мужествєнний мужчина на фото?
це ЗЄлєнський ?
не вірю !!!!!
це Ганнібал, Олександр Македонський та Наполеон Боунапарте разом узяті..

агент Артист....
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04.11.2024 15:37 Відповісти
Ще: Вольдемар Хреститель - 2
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04.11.2024 16:37 Відповісти
Бородатый гном
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04.11.2024 17:16 Відповісти
Ставка на ППО? Напевне цілу тисячу.
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04.11.2024 15:38 Відповісти
дайте кожному по кулемету Максим і нема проблем с Шапедами
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04.11.2024 15:38 Відповісти
Яка ставка на сьогодні? 45:1
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04.11.2024 15:38 Відповісти
вова, йди у відставку
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04.11.2024 15:42 Відповісти
тоді пончік за нього буде
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04.11.2024 15:44 Відповісти
о, той Пончик 🍩 ще той Пончик -

гінесовський !
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04.11.2024 16:16 Відповісти
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04.11.2024 15:43 Відповісти
не тащи картинки с немитой , без ВПН не покажет
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04.11.2024 15:49 Відповісти
Показує. Без vpn.
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04.11.2024 16:26 Відповісти
точно
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04.11.2024 15:50 Відповісти
"https://risovach.ru/upload/2013/11/mem/zheleznyy-chelovek_34911849_big_.jpeg"
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04.11.2024 15:52 Відповісти
Як це уйо Говнокомандувач може проводити ставку, коли воно розуміється на військовій справі як заєць на математиці. Хоча правда як забодяжить....
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04.11.2024 15:44 Відповісти
Коропів розводить?
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04.11.2024 15:45 Відповісти
Говорили? 🤔Допомагає? Одним словом: говорили, балакали, сіли - та й заплакали.
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04.11.2024 15:45 Відповісти
Ми цілий день так сиділи, говорили і курили, Пахли димом і любов'ю, говорили і курили.
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04.11.2024 15:55 Відповісти
Для боротьби з КАБами і шахедами треба зробити:
-Розблокувати виробництво ********* ЗРК малого радіусу дії з ОЛС. Він розроблений та випробуваний за кошти підприємства. Випробування завешені в 2019. Грошей на його серійне виробництво ніхто не дав.
-Поновити тактику працювання ЗРК з засади, що практикували при Залужному. Вона давала чудові результати.
-Розблокувати вітчизняну ракетну програму. Бити ворога на його территорії.
-Заборонити укладку асфальту в військовий час.
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04.11.2024 15:54 Відповісти
Пу не для того втручався у вибори в 2019, аби все це стало можливим
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04.11.2024 15:56 Відповісти
Це треба зробити, що би захистити людей.
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04.11.2024 16:08 Відповісти
Який брєд, добре що Ви не командуєте!
- "Поновити тактику працювання ЗРК з засади" - тоді тільки наші байрактари літали, а в кацапів нічого не було. Зараз як тільки ми ближче до передової переводимо ППО тут же його втрачаємо. Ми вже втратили десятки С-300, та навіть Петріоти почали втрачати =(ю
- "Розблокувати вітчизняну ракетну програму. Бити ворога на його территорії." Да ніхто її і не блокував, там просто доробити ще чорт знає скільки. Да навіть якщо доробимо, ну буде в нас аналог совєтскої Точки. Скільки ми їх зробимо? У рашистів комплекси ППО С-400 розкидані по всій території. Це не крилаті ракети з елементами стелс типу Storm Shadow, нас збивати будуть тільки в путь. Прийдеться їх сотні в залп збирати, щоби хоч щось долітало
- "Заборонити укладку асфальту в військовий час." - що вам до того асфальту, всерівно це різні бюджети (я про війсковий) і ми не маємо права кредитні гроші переводити на війскові потреби. А взагалі я би пропонував піти далі - заборонити виплачувати пенсії до кінця війни - перебьются, закрив би школи, дистсади і інші державно спонсоруємі заклади. Прининив комунальні ремонти і т.д.
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04.11.2024 18:53 Відповісти
Судячи з тексту ви співробітник вечірнього кварталу.
Армію ви бачили лише на картинках. Як працює ППО і ракетні війська ви не знаєте.
Написали хрєнь яку смішно читати.
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05.11.2024 13:28 Відповісти
Черговий день шкідливої пустопорожньої балаканини
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04.11.2024 15:54 Відповісти
3911-й день війни...
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04.11.2024 16:38 Відповісти
"...говорили про посилення ППО, боротьбу з КАБами та "Шахедами"" іншими словами це "Мели Емеля - твоя неделя".
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04.11.2024 15:57 Відповісти
А про дрова?
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04.11.2024 19:54 Відповісти
Переводити людей з МВГ в піхотні бойові частини це посилення ППО?
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04.11.2024 16:01 Відповісти
Це зруйновані будинки і загиблі цивільні.
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04.11.2024 16:07 Відповісти
Прикольна така ставка(публічна(
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04.11.2024 16:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=JZRKc7wU87U зеленський атакував бізнес Порошенка: саме час! Браво президенту!
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04.11.2024 16:09 Відповісти
Після Ставки - шашлики, Кіндзамраулі, накидування кілець на кілки та інше....
Ввечорі Україна знов очікує шахеди.
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04.11.2024 16:11 Відповісти
Зельоні традиційно ******** самих беззахисних. Не лісову мафію, а селян, які складують дрова для проходження зими. Тих, хто не може топити житло ні газом, ні здорожалою електроенергією.

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04.11.2024 16:15 Відповісти
Дровами топить хату теперь опасно- посадят.
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04.11.2024 16:29 Відповісти
Ці хуцпаті, поци та поцині, осатаніли в кінець, не відчувають землі під ногами. Але найвеличніша недоросль його не підпише так, як і було задумано в шапіто. Тим самим, як планувалося, підниме свій рейтинг з пів на шосту до шести. Слава!
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04.11.2024 18:00 Відповісти
Лєнку коли проведе?
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04.11.2024 18:21 Відповісти
 
 