Зеленський провів Ставку: говорили про посилення ППО, боротьбу з КАБами та "Шахедами"

Сьогодні, 4 листопада 2024 року, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, була доповідь в. о. командувача Повітряних сил Анатолія Кривоножка про боротьбу з засобами російського повітряного терору.

"Посилення ППО в регіонах, які найбільше цього потребують, розробка нових рішень у боротьбі з КАБами, посилення мобільних вогневих груп. Зараз Росія використовує приблизно вдесятеро більше "Шахедів", ніж минулої осені, тож ми маємо повноцінно їм протидіяти", - наголосив президент.

Також були доповіді про наше власне виробництво - снаряди, зброю, техніку, засоби РЕБ, дрони. Результати контрактації на поточний рік та планування на наступний.

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"Розглянули 3-5-річні контракти, які пропонуємо українським виробникам дронів стратегічного рівня. Потрібен довгий горизонт планування, розвиток та інвестиції для виробників", - додав Зеленський.

Також, за його словами, була доповідь головкома Олександра Сирського щодо застосування таких далекобійних дронів, визначення пріоритетів, планування операцій.