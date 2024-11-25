Стрілянина у готелі на Печерську: Підозрюваному в умисному вбивстві обрали запобіжний захід - безальтернативне тримання під вартою
За клопотанням слідчих та прокурорів Печерської окружної прокуратури міста Києва суд обрав мешканцю Василькова, якого підозрюють в умисному вбивстві в готелі "Sky Loft", запобіжний захід.
Про це повідомляє пресслужба поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.
"За клопотанням слідчих підозрюваному, який вчинив стрілянину у готелі "Sky Loft", судом обрано запобіжний захід - безальтернативне тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.
Крім того, судом обрано запобіжні заходи іншим підозрюваним у хуліганстві.
"За клопотанням слідчих та прокурорів Печерської окружної прокуратури м. Києва судом підозрюваним обрано запобіжні заходи. Так, підозрюваний у хуліганстві перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, підозрюваний у хуліганстві з використанням зброї та умисному вбивстві – під вартою", - повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.
Строк дії запобіжного заходу – до 21 січня 2025 року.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Києві, в ніч на суботу, 23 листопада, сталася стрілянина в одному із готелів. Загинув 27-річний чоловік. Поранено охоронця та ще одну особу, стрілка розшукували.
Пізніше стрілка затримали.
25 листопада мешканцю Василькова повідомлено про підозру в умисному вбивстві.
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