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Стрілянина у готелі на Печерську: Підозрюваному в умисному вбивстві обрали запобіжний захід - безальтернативне тримання під вартою

Обрано запобіжні заходи підозрюваним у стрілянині в готелі Sky Loft у Києві

За клопотанням слідчих та прокурорів Печерської окружної прокуратури міста Києва суд обрав мешканцю Василькова, якого підозрюють в умисному вбивстві в готелі "Sky Loft", запобіжний захід.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

"За клопотанням слідчих підозрюваному, який вчинив стрілянину у готелі "Sky Loft", судом обрано запобіжний захід - безальтернативне тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Крім того, судом обрано запобіжні заходи іншим підозрюваним у хуліганстві. 

"За клопотанням слідчих та прокурорів Печерської окружної прокуратури м. Києва судом підозрюваним обрано запобіжні заходи. Так, підозрюваний у хуліганстві перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, підозрюваний у хуліганстві з використанням зброї та умисному вбивстві – під вартою", - повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури. 

Строк дії запобіжного заходу – до 21 січня 2025 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стрілянина у готелі на Печерську: мешканцю Василькова повідомлено про підозру в умисному вбивстві, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж 

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Києві, в ніч на суботу, 23 листопада, сталася стрілянина в одному із готелів. Загинув 27-річний чоловік. Поранено охоронця та ще одну особу, стрілка розшукували.

Пізніше стрілка затримали

25 листопада мешканцю Василькова повідомлено про підозру в умисному вбивстві. 

Автор: 

Київ (19457) Нацполіція (15163) стрілянина (1778) запобіжний захід (487)


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Оприлюднють хто 5 років цього утирка не зміг притягти до відповідальності, і тепер маємо загиблого.
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25.11.2024 18:07 Відповісти
Каманди нєбила
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25.11.2024 18:43 Відповісти
Дядечку,ти не пенсіонер? То швидко ставай ним,суд вирішив,що пенсіонерів карати не можна. А їм можна все!
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25.11.2024 21:36 Відповісти
Пацан с мазой красива отдыхал...
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26.11.2024 00:15 Відповісти
 
 