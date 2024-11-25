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Стрілянина у готелі на Печерську: мешканцю Василькова повідомлено про підозру в умисному вбивстві, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва двом мешканцям Дніпра та Василькова повідомлено про підозру в хуліганстві, вчиненому групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 2, 4 ст. 296 КК України). Крім цього, мешканцю Василькова також повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Що встановило слідство?

За даними слідства, 23 листопада близько 00 год. 30 хв. в готелі у Печерському районі столиці між двома компаніями чоловіків виник конфлікт, який переріс у бійку. Один із учасників конфлікту дістав пістолет та зробив кілька пострілів, поранивши охоронця готелю і двох чоловіків. Після цього зник з місця події.

стрілянина в готелі в Києві
стрілянина в готелі в Києві
стрілянина в готелі в Києві
стрілянина в готелі в Києві
стрілянина в готелі в Києві
стрілянина в готелі в Києві

Від отриманого вогнепального поранення мешканець готелю помер на місці, його знайомий та охоронець отримали вогнепальні поранення грудної клітини і були доправлені до лікарні.

Правоохоронці затримали підозрюваних в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Автор: 

Київ (19457) стрілянина (1778) підозра (767) Офіс Генпрокурора (3247)


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Топ коментарі
+15
Там не винуватих немає-всі вони інваліди від МСЕК та заодно бандити під кришою правоохоронних органів-розборки конкурентів по криміналу
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25.11.2024 14:17
+14
Це такий собі Рашик, він же Дмитро Рашевський, кримінальний авторитет. Обличчя не спотворене інтелектом)

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25.11.2024 14:27
+9
Вони мабуть в один із київських ТЦК позаймали чергу і зупинились в готелі, щоб зранку туди потрапити. А в готелі мабуть сварка була за те хто перший в ТЦК зайде?
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25.11.2024 14:21
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Це мабуть Gloc, у вільному продажу?!!
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25.11.2024 14:17 Відповісти
Мабуть не у вільному продажу, а можливо не вогнепальний, бо не має у кваліфікації слідчого статті 263 КК України. А можливо пізніше і з'явиться така стаття, бо не готове заключення експерта. Для затримання підозрюваного вистачило кваліфікаціх по ст. 155 КК України і по тому, що відомо на цей час, то він може отримати довічне.
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25.11.2024 14:38 Відповісти
як виявляється, у нас можна купити глок, чи інший пістолет, але як "спортивний", носити не можна, тільки вдома зберігати і на стрільбище возити. але то вже ньюанси.
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25.11.2024 17:30 Відповісти
Там не винуватих немає-всі вони інваліди від МСЕК та заодно бандити під кришою правоохоронних органів-розборки конкурентів по криміналу
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25.11.2024 14:17 Відповісти
Вони мабуть в один із київських ТЦК позаймали чергу і зупинились в готелі, щоб зранку туди потрапити. А в готелі мабуть сварка була за те хто перший в ТЦК зайде?
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25.11.2024 14:21 Відповісти
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25.11.2024 14:26 Відповісти
Погуляли хлопці в Києві , а наразі підуть надовго до буцегарні 🙁
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25.11.2024 14:23 Відповісти
такі виродки не сідають... Вони потім депутатами стають
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25.11.2024 14:34 Відповісти
Це такий собі Рашик, він же Дмитро Рашевський, кримінальний авторитет. Обличчя не спотворене інтелектом)

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25.11.2024 14:27 Відповісти
лох по життю він
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26.11.2024 19:26 Відповісти
Останніми днями на просторах телеграм-каналів все частіше шириться інформація про стрілянину, яка відбулася у київському готелі Sky Loft, де звинувачують у вбивстві українського військового Дмитра Рашевського.

Дмитро Рашевський народився у Запоріжжі та з дитинства захоплювався спортом, після чого почав професійно займатись тайським боксом, ставши відомим чемпіоном України. Від початку повномасштабного вторгнення Дмитро з перших днів став на захист Батьківщини та продовжує захищати країну від ворога на передовій.

Проте, 23 листопада, приїхавши з фронту до Києва у відпустку, Дмитро хотів зупинитися на ніч у одному із київських готелів Sky Loft, де виявив незаконну роботу алкогольного бару у нічний час та «відоме» організоване злочинне угрупування біля нього. Після зауважень Дмитра, щодо дотримання Закону України, озброєні злочинці розпочали штовханину, після чого нанесли тяжкі тілесні травми військовому. Дмитро в цілях захисту власного життя зробив попереджувальний постріл в повітря, проте, навіть після такого жесту злочинці не зупинялися, після чого військовий був вимушений стріляти на ураження, аби не загинути від жорстокого побиття та погроз злочинцями зброєю.

Сама ОЗГ (організована злочинна група), яка представляється представниками «Южненської міської ради Одеського району Одеської області», що здійснила напад на військового, відома вимаганням коштів та залякуванням людей не лише у столиці, а й на території всієї країни. «Лідером» цієї ОЗГ є Сурєв Іван. При собі злочинці завжди мають зброю, якою вони погрожують та застосовують проти мирного населення. Серед учасників злочинної групи та бійки впізнаваним є молодик Тадей Мельничук на призвісько «Тадей», який займається бандитизмом та під час війни розʼїзжає в стані наркотичного та алкогольного спʼяніння на елітних авто, знущається над людьми, чинить побиття та, нажаль, це проходить йому безкарно, «завдяки» заможньому батьку. Проте, батькам настав час задуматись про поведінку та здоровʼя свого «спадкоємця».

© 2019 Інформаційне агентство ASPI
https://aspi.com.ua/news/podii/kim-naspravdi-e-dmitro-rashevskiy-yakogo-zvinuvachuyut-u-strilyanini-v-goteli-skyloft#gsc.tab=0
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27.11.2024 00:23 Відповісти
"Це була вимушена самооборона: вже почалися спроби відмазати стрільця Рашевського з київського готеля"
https://kiev.informator.ua/uk/ce-bula-vimushena-samooborona-vzhe-pochalisya-sprobi-vidmazati-strilcya-rashevskogo-z-kijivskogo-gotelya
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27.11.2024 01:11 Відповісти
Мабуть інвалід?
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25.11.2024 14:33 Відповісти
О нармальні розборки , респект бандюкам.
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25.11.2024 14:36 Відповісти
а мусара в цей час відсипалися...
бо на ранок треба вийти поганяти бабусь які петрушкою торгують на тротуарах.
чистий та вільний тротуар важливіше ніж бандити в центрі Києва
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25.11.2024 14:43 Відповісти
розцвіла буйним цвітом малина , розгулялись повсюди "інваліди"і всяка інша зелупонська шпана, а дєрьмак і володя зеленський добивають країну у руля , атас....атас от така....малята
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25.11.2024 14:47 Відповісти
Прізвища та імена,звісно,як завжди - не називаються ..Щоб,не дай Боже, не образити розголошенням та,щоб потім,коли відпустять за кордон не було б відомо....
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25.11.2024 15:19 Відповісти
Нормально не раскрыли личность стрелявшего,мордоворот лязеющий по кабакам с оружием за поясом не может быть простым ухилянтом,у хлопчика явно имеется блатная крыша,которая его начала явно отмазывать.
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25.11.2024 15:53 Відповісти
Разборки жлобов. Сериал "Крутой против круче крутого яйца". Позорище. Во время войны заниматься такой х-ней.
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26.11.2024 16:32 Відповісти
 
 