Стрілянина у готелі на Печерську: мешканцю Василькова повідомлено про підозру в умисному вбивстві, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж
За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва двом мешканцям Дніпра та Василькова повідомлено про підозру в хуліганстві, вчиненому групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 2, 4 ст. 296 КК України). Крім цього, мешканцю Василькова також повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Що встановило слідство?
За даними слідства, 23 листопада близько 00 год. 30 хв. в готелі у Печерському районі столиці між двома компаніями чоловіків виник конфлікт, який переріс у бійку. Один із учасників конфлікту дістав пістолет та зробив кілька пострілів, поранивши охоронця готелю і двох чоловіків. Після цього зник з місця події.
Від отриманого вогнепального поранення мешканець готелю помер на місці, його знайомий та охоронець отримали вогнепальні поранення грудної клітини і були доправлені до лікарні.
Правоохоронці затримали підозрюваних в порядку ст. 208 КПК України.
Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дмитро Рашевський народився у Запоріжжі та з дитинства захоплювався спортом, після чого почав професійно займатись тайським боксом, ставши відомим чемпіоном України. Від початку повномасштабного вторгнення Дмитро з перших днів став на захист Батьківщини та продовжує захищати країну від ворога на передовій.
Проте, 23 листопада, приїхавши з фронту до Києва у відпустку, Дмитро хотів зупинитися на ніч у одному із київських готелів Sky Loft, де виявив незаконну роботу алкогольного бару у нічний час та «відоме» організоване злочинне угрупування біля нього. Після зауважень Дмитра, щодо дотримання Закону України, озброєні злочинці розпочали штовханину, після чого нанесли тяжкі тілесні травми військовому. Дмитро в цілях захисту власного життя зробив попереджувальний постріл в повітря, проте, навіть після такого жесту злочинці не зупинялися, після чого військовий був вимушений стріляти на ураження, аби не загинути від жорстокого побиття та погроз злочинцями зброєю.
Сама ОЗГ (організована злочинна група), яка представляється представниками «Южненської міської ради Одеського району Одеської області», що здійснила напад на військового, відома вимаганням коштів та залякуванням людей не лише у столиці, а й на території всієї країни. «Лідером» цієї ОЗГ є Сурєв Іван. При собі злочинці завжди мають зброю, якою вони погрожують та застосовують проти мирного населення. Серед учасників злочинної групи та бійки впізнаваним є молодик Тадей Мельничук на призвісько «Тадей», який займається бандитизмом та під час війни розʼїзжає в стані наркотичного та алкогольного спʼяніння на елітних авто, знущається над людьми, чинить побиття та, нажаль, це проходить йому безкарно, «завдяки» заможньому батьку. Проте, батькам настав час задуматись про поведінку та здоровʼя свого «спадкоємця».
© 2019 Інформаційне агентство ASPI
https://aspi.com.ua/news/podii/kim-naspravdi-e-dmitro-rashevskiy-yakogo-zvinuvachuyut-u-strilyanini-v-goteli-skyloft#gsc.tab=0
https://kiev.informator.ua/uk/ce-bula-vimushena-samooborona-vzhe-pochalisya-sprobi-vidmazati-strilcya-rashevskogo-z-kijivskogo-gotelya
бо на ранок треба вийти поганяти бабусь які петрушкою торгують на тротуарах.
чистий та вільний тротуар важливіше ніж бандити в центрі Києва