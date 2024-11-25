Стрілянина у готелі на Печерську: мешканцю Василькова повідомлено про підозру в умисному вбивстві, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва двом мешканцям Дніпра та Василькова повідомлено про підозру в хуліганстві, вчиненому групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 2, 4 ст. 296 КК України). Крім цього, мешканцю Василькова також повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Що встановило слідство?

За даними слідства, 23 листопада близько 00 год. 30 хв. в готелі у Печерському районі столиці між двома компаніями чоловіків виник конфлікт, який переріс у бійку. Один із учасників конфлікту дістав пістолет та зробив кілька пострілів, поранивши охоронця готелю і двох чоловіків. Після цього зник з місця події.













Від отриманого вогнепального поранення мешканець готелю помер на місці, його знайомий та охоронець отримали вогнепальні поранення грудної клітини і були доправлені до лікарні.

Правоохоронці затримали підозрюваних в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.