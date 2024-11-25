Сотні будинків залишились без газу: у Святошинському районі Києва сталася аварія на об’єкті газопостачання
У Святошинському районі Києва через аварію понад 500 будівель залишились без газопостачання. Ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією аварії.
Про це в Telegram повідомила Київська міська державна адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.
"У Святошинському районі ліквідовують аварію на об'єкті газопостачання: тимчасово без газу понад 500 будинків, переважно з приватного сектора", - йдеться у повідомленні.
Ремонтні бригади вже розпочали ліквідацію аварії. Задіяно понад сотню фахівців.
У КМДА додали, що завершення робіт та відновлення газопостачання попередньо планується завтра, 26 листопада, до кінця доби.
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Гоша Фантомас #478094
показати весь коментар25.11.2024 20:12 Відповісти Мені подобається 1
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