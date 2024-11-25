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Сотні будинків залишились без газу: у Святошинському районі Києва сталася аварія на об’єкті газопостачання

У Києві понад пів тисячі будинків залишилися без газу

У Святошинському районі Києва через аварію понад 500 будівель залишились без газопостачання. Ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією аварії.

Про це в Telegram повідомила Київська міська державна адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

"У Святошинському районі ліквідовують аварію на об'єкті газопостачання: тимчасово без газу понад 500 будинків, переважно з приватного сектора", - йдеться у повідомленні.

Ремонтні бригади вже розпочали ліквідацію аварії. Задіяно понад сотню фахівців.

У КМДА додали, що завершення  робіт та відновлення газопостачання попередньо планується завтра, 26 листопада, до кінця доби.

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Автор: 

аварія (560) газ (10423) Київ (19457)


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а шо тцкуни теж на об*єкті? пакують ремонтників?
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25.11.2024 20:12 Відповісти
 
 