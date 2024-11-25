Ексзаступник глави ОП Тимошенко вимагав 10% відкату за урядове фінансування будівельних проєктів, - The Times

Колишній заступник глави ОП Кирило Тимошенко є неофіційним куратором будівельних проєктів, які фінансує уряд України.

Про це ідеться у статті видання The Times "Енергетична "корупція" ставить українців перед смертельним холодом взимку", інформує Цензор.НЕТ.

"Інсайдери в уряді кажуть, що один із цих помічників, Кирило Тимошенко, є неофіційним захисником урядових будівельних проєктів.

Колишній чиновник, який тісно співпрацював з Офісом Президента, стверджував, що Тимошенко вимагав від компаній 10-відсоткову комісію за вибір і представлення їхніх проєктів на затвердження. Ексчиновник стверджував, що Тимошенко зберігав великі суми "брудних" грошей і роздав їх неофіційним "волонтерам-радникам" в Офісі Президента. Чиновник також повідомив, що Тимошенко буде брати 10 тисяч доларів з компаній, які хочуть, щоб Президент, під час офіційних поїздок у регіони, відвідав їх", - пише The Times.

Прессекретар Тимошенка спростував ці звинувачення: "Кирило Тимошенко не бере участі в ухваленні будь-яких рішень щодо будівництва інфраструктурних об'єктів і не має відношення до процесів фінансування чи управління цими проєктами. Щодо звинувачень у правопорушеннях, то тільки через офіційне розслідування повинна бути забезпечена об’єктивність і прозоре встановлення істини".

Переклад статті The Times "Енергетична "корупція" ставить українців перед смертельним холодом взимку" можна прочитати за посиланням.

На початку 2023 року президент Володимир Зеленський звільнив Кирила Тимошенка з Офісу Президента. З 1 березня 2024 року Тимошенко працює радником міністра оборони України Рустема Умєрова.