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Ексзаступник глави ОП Тимошенко вимагав 10% відкату за урядове фінансування будівельних проєктів, - The Times

тимошенко

Колишній заступник глави ОП Кирило Тимошенко є неофіційним куратором будівельних проєктів, які фінансує уряд України.

Про це ідеться у статті видання The Times "Енергетична "корупція" ставить українців перед смертельним холодом взимку", інформує Цензор.НЕТ.

"Інсайдери в уряді кажуть, що один із цих помічників, Кирило Тимошенко, є неофіційним захисником урядових будівельних проєктів.

Колишній чиновник, який тісно співпрацював з Офісом Президента, стверджував, що Тимошенко вимагав від компаній 10-відсоткову комісію за вибір і представлення їхніх проєктів на затвердження. Ексчиновник стверджував, що Тимошенко зберігав великі суми "брудних" грошей і роздав їх неофіційним "волонтерам-радникам" в Офісі Президента. Чиновник також повідомив, що Тимошенко буде брати 10 тисяч доларів з компаній, які хочуть, щоб Президент, під час офіційних поїздок у регіони, відвідав їх", - пише The Times.

Прессекретар Тимошенка спростував ці звинувачення: "Кирило Тимошенко не бере участі в ухваленні будь-яких рішень щодо будівництва інфраструктурних об'єктів і не має відношення до процесів фінансування чи управління цими проєктами. Щодо звинувачень у правопорушеннях, то тільки через офіційне розслідування повинна бути забезпечена об’єктивність і прозоре встановлення істини".

Переклад статті The Times "Енергетична "корупція" ставить українців перед смертельним холодом взимку" можна прочитати за посиланням.

На початку 2023 року президент Володимир Зеленський звільнив Кирила Тимошенка з Офісу Президента. З 1 березня 2024 року Тимошенко працює радником міністра оборони України Рустема Умєрова.

Автор: 

корупція (4683) будівництво (3017) енергетика (2594) Тимошенко Кирило (558) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+67
Оце почитаєш "новини" то про всеосяжну корупцію, то про неякісні міни, і що ніхто не покараний... І хоч не хоч, але розумієш- ворог то не лише за поребриком, а давно вже в Києві.
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25.11.2024 20:06
+63
незамінний мародер в команді зеленського -єрмака
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25.11.2024 20:03
+54
та коли ж ті кляті америкоси заткнуться і дадуть спокійно красти працювати
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25.11.2024 20:02
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тобто оцей уйобок тимашенко має власного "прессекретаря"?! й...б вашу 73% мать, оце їбуче непотрібне чмо має за мої податки прессекретаря ?!!!
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25.11.2024 22:58 Відповісти
І шофера
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26.11.2024 12:05 Відповісти
При Віті Ростовському в е було централізовано. Були цільові програми окучування бюджету. ******* старшого сина чітко працювала на прийом. Як колись говорив Беня - він щомісячно сплачував 5 лямів Віті, але 2012 року він злетів з котушок, і син почав паразитувати на бізнесах.
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25.11.2024 23:20 Відповісти
Девяностые вернулись? Только теперь рекетеры в Верховну Раду попали. Вот это уровень
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26.11.2024 00:23 Відповісти
Ч_О_М_У цей тимошенко не у в'язниці?!
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26.11.2024 00:36 Відповісти
Тому , що 73% дегенератів невдячних обрали ПОРНОШУТА -членограя ,на повідку ФСБ: ( Ермак помічник бандита Тадеева , у Тимошенко папаша ОПЗЖопник, Татаров працював на вбивцю Захарченко , шурма ……
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26.11.2024 09:14 Відповісти
Як тільки я бачу цифіру 73 відразу розумію, що це недоумкуватий шоколадний порохобот.
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23.12.2024 19:18 Відповісти
ЧОМУ такі тімашенкі, не покарані і крадені ними гроші не повернуті державі чи ЗСУ?
може ТОМУ що в Україні, окупаційний режим ЗЕ'ка?
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26.11.2024 09:26 Відповісти
Скільки вовка не годуй, а він все на ліс дивиться.
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26.11.2024 01:48 Відповісти
Це очікувано від цих мародерів.
Але що ще бісить, РАДНИК має свого особистого прессекретаря.
Зелене чмо створює посади, розширює чиновничий апарат, садить туди своїх і проїдають бюджет під час війни.
Але це Байден винен що мало грошей виділяє.
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26.11.2024 02:37 Відповісти
Г....о завжди смердить, чи в оп, чи і міністерстві, чи дома.
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26.11.2024 03:09 Відповісти
Воно не вгамовується, коли ми вже побачимо його за гратами?
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26.11.2024 03:40 Відповісти
Ніколи не побачите. Хіба що в мріях. Думаю ви це і самі знаєте.
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26.11.2024 10:48 Відповісти
ну це пистець... судити і садити нікого .. то КВАРТАЛ сьогодні прийшов до кожного з нас....
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26.11.2024 04:16 Відповісти
Це новина???Всі роки незалежності так процвітає корупція.Навіть схеми не потрібно міняти,міняють посадовців тільки,бо НІКОЛИ НІКОГО не кар
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26.11.2024 04:41 Відповісти
нам наводять приклад Ізраїлю, де були обовязкові військові облігації..То мо в Ізраїлі так жирували і ссцикали свойому народу в очі і в вуха як у нас під час цієї війни??? В 14 році було те саме...я не відбілюю Порошенка..Сьогодні те саме ..як казала покійна Фаріон - одягнули вишиванки і взяли на озброєння наші гасла націоналістів .. Згоден...і з гаслами грабують Україну... дискридитуючи Майдан і всі чисті помисли тих Героїв , які віддали своє життя на Майдані в АТО і сьогодні..
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26.11.2024 05:25 Відповісти
А вы думаете для чего бенин Оманский Нарик с фсбєшником Елдаком вернули эту Крысу....как сказал их подельник умеров это большой специалист по роспилу, деребану и схемам...
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26.11.2024 06:14 Відповісти
праизашла чудовищная ашибка.. срачно далажите таварищу Зелину.. он просто ничего не знает о своей личной зелёной коррупции... он просто складывает свои чеснА заработанные откаты по разным чемоданам, банкам в разных странах...
прездобол Зеля, он - хароший, дайте ему ещё один прездобольский срок и ещё одну Украину, для учОбы, он ещё научится...
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26.11.2024 06:20 Відповісти
знаеш милок вот в этом доме до революции 1917 года был бордель . так когда у них доходы падали они кровати не двигали . они ****** меняли ---- але в нашому випадку зєльц зелену ***** тимошенка пересунув разом з ліжком в мо щоб не обміліло і не засохло джерело зелених банкнот які течуть в офіс єрмака
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26.11.2024 06:49 Відповісти
заходить тимошенко в кабінет єрмака і каже ..разрєшітє даложіть.. єрмак насупив брови відкрив шухляду в столі і сказав ..докладивай.. потім взяв половину ..докладеного.. і пішов на доклад до зєльця . потім зєльц сказав ..андрюха неси суфлер буду відосик писати.. --- андрюха приніс суфлер з текстом і вован почав .. деякі краіни не виконують своіх фінансових зобов.язань це не припустимо . у нас в бюджеті 1.5 трильйона гривень не вистачає .. все досить сказав андрюха і виніс суфлер з кабінета --- тим часом в приймальні андрюхи вже зібралася черга на ..доклад..
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26.11.2024 07:07 Відповісти
Саме справедливе рішення під час війни - розстріл.
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26.11.2024 07:15 Відповісти
Тільки будь готовий і собі лоба зеленкою помастити.
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26.11.2024 12:11 Відповісти
**** дивного, там всі такі, починаючи з хрипатого
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26.11.2024 09:12 Відповісти
Лише 10%? Та його зливають шоб не демпінгував.
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26.11.2024 10:42 Відповісти
Красавчик, так нам терпілам і треба.
Цьому не буде ні кінця ні края, багато чого ми не знаємо, бо ОП заборонив писати про тотальну корупцію.
Жодному світовому об'єднанню, країна з таким рівнем корупції не потрібна.
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26.11.2024 11:05 Відповісти
Подивитися тільки на святенний образ цього крадія, тільки ряси не хватає
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26.11.2024 11:19 Відповісти
Для таких зрадників і марадерів-Вʼязниця це не вирішення проблеми...
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26.11.2024 11:41 Відповісти
Коли його повісять? Ну раз вже попався - треба вішати і садити, і давити на підорів владних

Ці тварі та іх схеми були ДО зепленьского, і будуть після. Але треба хочаб при публічних скандалах, щоб була відповідальність підарів цих.

Крадеться усюди, армія, депутати, дрібкий бізнес, журналісти, будівництво - тож я зовсім не здивований новиною. Але давити треба, щоб саджали.
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26.11.2024 11:46 Відповісти
Точно , точно . Это Тимошенко с Ермаком сами воруют . Зеленский он не вкурсе , и не в доле. Так видать думают адепты секты Голобородька !
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26.11.2024 12:02 Відповісти
Ось це "професіонали" коли Україна позбудется цієї наволочі ,якою дорогою ціною обійшовся Голобородько ?
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26.11.2024 12:05 Відповісти
10 відсотків - це ще нормально.
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26.11.2024 12:25 Відповісти
Зебоневтіка у відставку!
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26.11.2024 12:55 Відповісти
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