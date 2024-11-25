Ексзаступник глави ОП Тимошенко вимагав 10% відкату за урядове фінансування будівельних проєктів, - The Times
Колишній заступник глави ОП Кирило Тимошенко є неофіційним куратором будівельних проєктів, які фінансує уряд України.
Про це ідеться у статті видання The Times "Енергетична "корупція" ставить українців перед смертельним холодом взимку", інформує Цензор.НЕТ.
"Інсайдери в уряді кажуть, що один із цих помічників, Кирило Тимошенко, є неофіційним захисником урядових будівельних проєктів.
Колишній чиновник, який тісно співпрацював з Офісом Президента, стверджував, що Тимошенко вимагав від компаній 10-відсоткову комісію за вибір і представлення їхніх проєктів на затвердження. Ексчиновник стверджував, що Тимошенко зберігав великі суми "брудних" грошей і роздав їх неофіційним "волонтерам-радникам" в Офісі Президента. Чиновник також повідомив, що Тимошенко буде брати 10 тисяч доларів з компаній, які хочуть, щоб Президент, під час офіційних поїздок у регіони, відвідав їх", - пише The Times.
Прессекретар Тимошенка спростував ці звинувачення: "Кирило Тимошенко не бере участі в ухваленні будь-яких рішень щодо будівництва інфраструктурних об'єктів і не має відношення до процесів фінансування чи управління цими проєктами. Щодо звинувачень у правопорушеннях, то тільки через офіційне розслідування повинна бути забезпечена об’єктивність і прозоре встановлення істини".
Переклад статті The Times "Енергетична "корупція" ставить українців перед смертельним холодом взимку" можна прочитати за посиланням.
На початку 2023 року президент Володимир Зеленський звільнив Кирила Тимошенка з Офісу Президента. З 1 березня 2024 року Тимошенко працює радником міністра оборони України Рустема Умєрова.
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може ТОМУ що в Україні, окупаційний режим ЗЕ'ка?
Але що ще бісить, РАДНИК має свого особистого прессекретаря.
Зелене чмо створює посади, розширює чиновничий апарат, садить туди своїх і проїдають бюджет під час війни.
Але це Байден винен що мало грошей виділяє.
прездобол Зеля, он - хароший, дайте ему ещё один прездобольский срок и ещё одну Украину, для учОбы, он ещё научится...
Цьому не буде ні кінця ні края, багато чого ми не знаємо, бо ОП заборонив писати про тотальну корупцію.
Жодному світовому об'єднанню, країна з таким рівнем корупції не потрібна.
Ці тварі та іх схеми були ДО зепленьского, і будуть після. Але треба хочаб при публічних скандалах, щоб була відповідальність підарів цих.
Крадеться усюди, армія, депутати, дрібкий бізнес, журналісти, будівництво - тож я зовсім не здивований новиною. Але давити треба, щоб саджали.