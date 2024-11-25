Євросоюз посилить військову підтримку України, - Пісторіус
Європейські партнери посилять військову підтримку України.
Про це у понеділок, 25 листопада, заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що очільник Міноборони Німеччини разом з британськими, французькими, італійськими та польськими колегами обговорили, як посилити оборонну підтримку України після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах США. Ця зустріч відбулася у Берліні.
"Нашою метою має бути надання Україні можливості діяти з позиції сили",- наголосив Пісторіус.
За його словами, місія НАТО (NSATU) візьме на себе координацію західної військової допомоги Україні в січні.
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш теж повторив обіцянку Пісторіуса про збільшення допомоги Україні. Також він заявив, що Європа повинна більше вкладатися у власну безпеку.
"Сьогодні ми зобов’язані це чітко сказати – Європа має посилити свої зусилля, коли йдеться про допомогу Україні, але перш за все… коли йдеться про її власну безпеку. Без більших витрат, без усвідомлення в кожному європейському суспільстві часу, в якому ми живучи, все ніщо", - сказав очільник оборонного відомства Польщі.
Довідково:
NSATU - це структура з надання допомоги та тренування Україні в галузі безпеки. Вона буде займатись координацією надання військової техніки та тренувань для України від країн-членів та партнерів Альянсу.
NSATU буде діяти на території країн-членів Альянсу та підтримуватиме самооборону України відповідно до Статуту ООН.
Рішення про створення NSATU лідери країн-членів ухвалили на саміті НАТО у Вашингтоні, який відбувся цьогоріч у липні.
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а не посилимо допомогу.
невже не доходить в тупу європейську голову що ***** за 1000км краще,
ніж ***** за парканом????