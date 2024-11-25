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Новини Війна
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Євросоюз посилить військову підтримку України, - Пісторіус

Пісторіус про допомогу Україні

Європейські партнери посилять військову підтримку України.

Про це у понеділок, 25 листопада, заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що очільник Міноборони Німеччини разом з британськими, французькими, італійськими та польськими колегами обговорили, як посилити оборонну підтримку України після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах США. Ця зустріч відбулася у Берліні.

"Нашою метою має бути надання Україні можливості діяти з позиції сили",- наголосив Пісторіус.

За його словами, місія НАТО (NSATU) візьме на себе координацію західної військової допомоги Україні в січні.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш теж повторив обіцянку Пісторіуса про збільшення допомоги Україні. Також він заявив, що Європа повинна більше вкладатися у власну безпеку.

"Сьогодні ми зобов’язані це чітко сказати – Європа має посилити свої зусилля, коли йдеться про допомогу Україні, але перш за все… коли йдеться про її власну безпеку. Без більших витрат, без усвідомлення в кожному європейському суспільстві часу, в якому ми живучи, все ніщо", - сказав очільник оборонного відомства Польщі.

Читайте також: Боррель заявив, що європейська допомога Україні виявилася недостатньою

Довідково:

NSATU - це структура з надання допомоги та тренування Україні в галузі безпеки. Вона буде займатись координацією надання військової техніки та тренувань для України від країн-членів та партнерів Альянсу.

NSATU буде діяти на території країн-членів Альянсу та підтримуватиме самооборону України відповідно до Статуту ООН.

Рішення про створення NSATU лідери країн-членів ухвалили на саміті НАТО у Вашингтоні, який відбувся цьогоріч у липні.

Читайте також: Країни Балтії закликали союзників збільшити допомогу Києву: безпека східного флангу НАТО безпосередньо залежить від перемоги України

Автор: 

оборона (4779) допомога (8341) Євросоюз (13398) Пісторіус Борис (254)


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Як ви могли падлюки шрьодеревські саботувати постачання бронемашин - тільки 6,5% поставили від запланованого?
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25.11.2024 22:05 Відповісти
Ніхто не хоче мати справу з ЗеШапіто.
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26.11.2024 08:14 Відповісти
Після перемоги Трампа і ЄС прокинувся. А то було так, Байден спить, не прокидається і ЄС відпочиває.
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25.11.2024 22:06 Відповісти
Угорщина про це знає?
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25.11.2024 22:08 Відповісти
НАТО розкочегарюється?
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25.11.2024 22:09 Відповісти
Зараз ми будемо не тільки ,,мислєнно с вамі,, а й у письмовому вигляді! - каже нам Захід.
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25.11.2024 22:20 Відповісти
хочеться накінець почути:
забеспечимо всім необхідним та знімемо всі заборони...
а не посилимо допомогу.
невже не доходить в тупу європейську голову що ***** за 1000км краще,
ніж ***** за парканом????
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25.11.2024 22:20 Відповісти
 
 