Євросоюз посилить військову підтримку України, - Пісторіус

Європейські партнери посилять військову підтримку України.

Про це у понеділок, 25 листопада, заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що очільник Міноборони Німеччини разом з британськими, французькими, італійськими та польськими колегами обговорили, як посилити оборонну підтримку України після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах США. Ця зустріч відбулася у Берліні.

"Нашою метою має бути надання Україні можливості діяти з позиції сили",- наголосив Пісторіус.

За його словами, місія НАТО (NSATU) візьме на себе координацію західної військової допомоги Україні в січні.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш теж повторив обіцянку Пісторіуса про збільшення допомоги Україні. Також він заявив, що Європа повинна більше вкладатися у власну безпеку.

"Сьогодні ми зобов’язані це чітко сказати – Європа має посилити свої зусилля, коли йдеться про допомогу Україні, але перш за все… коли йдеться про її власну безпеку. Без більших витрат, без усвідомлення в кожному європейському суспільстві часу, в якому ми живучи, все ніщо", - сказав очільник оборонного відомства Польщі.

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Довідково:

NSATU - це структура з надання допомоги та тренування Україні в галузі безпеки. Вона буде займатись координацією надання військової техніки та тренувань для України від країн-членів та партнерів Альянсу.

NSATU буде діяти на території країн-членів Альянсу та підтримуватиме самооборону України відповідно до Статуту ООН.

Рішення про створення NSATU лідери країн-членів ухвалили на саміті НАТО у Вашингтоні, який відбувся цьогоріч у липні.

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