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РФ атакувала Київ шахедами: повітряна тривога тривала понад 5 годин, ППО знищила понад десяток російських БпЛА

26 листопада у Києві працювала ППО

У ніч на  26 листопада російські безпілотники вкотре атакували Київ. Дрони заходили хвилями, групами різною кількістю і з різних напрямків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Повітряна тривога у місті тривала понад 5 годин. Силами та засобами Сил Оборони було виявлено та знищено понад десяток російських БпЛА, які загрожували Києву (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили)", - йдеться в повідомленні.

Попко зазначив, що за попередньою інформацією, у столиці без  руйнувань та потерпілих.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Над Києвом знищено близько 10 "Шахедів": минулося без постраждалих та руйнувань

Автор: 

Київ (19401) ППО (3138) Повітряні атаки на Київ (735) Шахед (931)


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Москалы заявляют о своих замечательных успехах.
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26.11.2024 07:29 Відповісти
Москалі ідуть до пекла разом зі своіми штахетамт і погрозами ,
ми іх не боімося 😡

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26.11.2024 12:29 Відповісти
 
 