РФ атакувала Київ шахедами: повітряна тривога тривала понад 5 годин, ППО знищила понад десяток російських БпЛА
У ніч на 26 листопада російські безпілотники вкотре атакували Київ. Дрони заходили хвилями, групами різною кількістю і з різних напрямків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
"Повітряна тривога у місті тривала понад 5 годин. Силами та засобами Сил Оборони було виявлено та знищено понад десяток російських БпЛА, які загрожували Києву (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили)", - йдеться в повідомленні.
Попко зазначив, що за попередньою інформацією, у столиці без руйнувань та потерпілих.
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ми іх не боімося 😡