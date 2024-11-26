РФ атаковала Киев шахедами: воздушная тревога продолжалась более 5 часов, ПВО уничтожило более десятка российских БПЛА
В ночь на 26 ноября российские беспилотники в очередной раз атаковали Киев. Дроны заходили волнами, группами разным количеством и с разных направлений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
"Воздушная тревога в городе продолжалась более 5 часов. Силами и средствами Сил Обороны было обнаружено и уничтожено более десятка российских БпЛА, которые угрожали Киеву (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы)", - говорится в сообщении.
Попко отметил, что по предварительной информации, в столице без разрушений и пострадавших.
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ми іх не боімося 😡