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РФ атаковала Киев шахедами: воздушная тревога продолжалась более 5 часов, ПВО уничтожило более десятка российских БПЛА

26 листопада у Києві працювала ППО

В ночь на 26 ноября российские беспилотники в очередной раз атаковали Киев. Дроны заходили волнами, группами разным количеством и с разных направлений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"Воздушная тревога в городе продолжалась более 5 часов. Силами и средствами Сил Обороны было обнаружено и уничтожено более десятка российских БпЛА, которые угрожали Киеву (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы)", - говорится в сообщении.

Попко отметил, что по предварительной информации, в столице без разрушений и пострадавших.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Над Киевом уничтожено около 10 "Шахедов": обошлось без пострадавших и разрушений

Автор: 

Киев (25499) ПВО (2728) Воздушные атаки на Киев (698) Шахед (964)


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Москалы заявляют о своих замечательных успехах.
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26.11.2024 07:29 Ответить
Москалі ідуть до пекла разом зі своіми штахетамт і погрозами ,
ми іх не боімося 😡

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26.11.2024 12:29 Ответить
 
 