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61% українців вважають, що Зеленському не варто балотуватися на другий термін, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Більшість українців проти балотування Зеленського на другий термін

Більшість громадян України не хотіли б, щоб президент Володимир Зеленський балотувався на другий термін.

Про це свідчить дослідження Центру "Соціальний моніторинг", передає Цензор.НЕТ.

Так, 34% опитаних вважають, що чинний глава держави має балотуватися на другий термін.

Водночас 61% респондентів вважають, що Зеленський не має балотуватися на другий президентський термін.

Більшість проти балотування Зеленського на другий термін

Також громадяни відповіли на питання щодо проведення виборів під час дії воєнного стану.

Так, навіть якщо проведення виборів був умовою з боку міжнародних партнерів для продовження підтримки, 62% не підтримують їхнє проведення. А 27% висловилися за.

Більшість проти балотування Зеленського на другий термін

Дослідження було проведено на замовлення American Political Services, LLC з 15 по 21 листопада 2024 року. Всього опитано 1200 респондентів. Стандартні відхилення при достовірних 99% співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 складають 1,8-2,9%.

Читайте: Зеленський програв би Залужному на виборах: 42% проти 22%, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

вибори (6682) Зеленський (23653) Президент (815)


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Топ коментарі
+47
Ще 39% безнадійно хворі
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26.11.2024 14:39
+41
А скільки українців вважають, що воно має новий "строк мотати" на параші?
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26.11.2024 14:42
+35
Тому при кому було звільнено 2/3Донбасу , мирне небо , потужне ЗСУ і ВПК ,а ще найнижчий % тіньової економіки
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26.11.2024 14:42
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26.11.2024 15:24 Відповісти
Само собою, тут не те що іти, тут донести важко
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26.11.2024 16:16 Відповісти
Усік-наш прєзідєнт!
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26.11.2024 15:25 Відповісти
******! - Це ти! Все бога шукаєш в президенти?
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26.11.2024 15:44 Відповісти
Як по мені так і на першій срок не треба було. Пам'ятаю, коли мені сестра про це сказала, я розсміявся і сказав що це якійсь прикол
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26.11.2024 15:32 Відповісти
А що вже перемогли ворога, що організували почути думку виборців про вибори і рейтинг кандидатів? А чому Зеленський не має балатуватися? Хай балатується, хай знімає відоси і марафон, кому це не подобається? Ти диви які, вже шостий рік як кінець епохи бідності, а їх все не задовольняє Зеленський!
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26.11.2024 15:33 Відповісти
Просрочений, чуєш, шо люди кажуть? Манатки на Банковій збирай та зі своїми "потужними 5...6 менеджерами" гуртом до СБУ явку с повінной писати. Отримаєте там свої пожиттєві, бо на вулиці, як впіймають (а таки впіймають !), то просто затопчуть, або на каштани догори ногами підвісять.
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26.11.2024 15:34 Відповісти
Де він виграє вибори - то це на шибеницю.
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26.11.2024 15:38 Відповісти
Я думаю, что проиграв выборы Президент и его мощные менеджеры (в том числе, которые расстреливали чеченцев) быстро съедут за рубежи Украины. Там спокойней и сытней будет после проигрыша
.
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26.11.2024 15:47 Відповісти
Бенин Оманский Нарик и вся его рЫговско-фсбэшная Шобла должна сидеть на пожизняке...с полной конфескацией..
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26.11.2024 15:58 Відповісти
Да і на перший строк не треба було балотуватись. Коли це відбувалось, то спочатку здавалось, що це дурний сон, але вже 6 рік..
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26.11.2024 16:19 Відповісти
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26.11.2024 16:30 Відповісти
👍👏
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26.11.2024 19:04 Відповісти
Там оті 14% більш реальні а те скоріше так 20% натягнуте з повітря, уже навіть не знаю хто його зараз підтримує. Навіть любителі марафону, вже не вірять, після стільки викинутої брехні.
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26.11.2024 16:54 Відповісти
Може хто пояснить для чого тоді Зе виборча заморозка війни? Невже тіки щоб втікти до Ізраїлю кинувши близьке коло напризводящє?
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26.11.2024 16:59 Відповісти
Где он с ермаком прятаться будет,если вдруг успеют сбежать с Украины?
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26.11.2024 17:37 Відповісти
Гадаю, спершу дременуть до одного Лукашенки. А далі - як масть ляже...
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26.11.2024 22:14 Відповісти
Другий термін хіба-що на нарах.
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26.11.2024 21:14 Відповісти
А чому на двох графіках з трьох у підсумку нараховується 101%?
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26.11.2024 21:54 Відповісти
він для вас щовечора гундости читає, 10500 планів потужності придумав...ех, невдячні
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27.11.2024 09:26 Відповісти
Ви думаєте зелечмо не знає що його далі чекає,потужні менеджери з офісу татаркова їрмака працюють на тим,так просто їх не попросиш,ці уроди можуть багато біди наробити тим більше в татаркова є досвіт
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27.11.2024 09:34 Відповісти
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