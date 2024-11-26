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61% украинцев считают, что Зеленскому не стоит баллотироваться на второй срок, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Більшість українців проти балотування Зеленського на другий термін

Большинство граждан Украины не хотели бы, чтобы президент Владимир Зеленский баллотировался на второй срок

Об этом свидетельствует исследование Центра "Социальный мониторинг", передает Цензор.НЕТ.

Так, 34% опрошенных считают, что действующий глава государства должен баллотироваться на второй срок.

В то же время 61% респондентов считают, что Зеленский не должен баллотироваться на второй президентский срок.

Більшість проти балотування Зеленського на другий термін

Также граждане ответили на вопрос о проведении выборов во время действия военного положения.

Так, даже если проведение выборов было условием со стороны международных партнеров для продолжения поддержки, 62% не поддерживают их проведение. А 27% высказались за.

Більшість проти балотування Зеленського на другий термін

Исследование было проведено по заказу American Political Services, LLC с 15 по 21 ноября 2024 года. Всего опрошено 1200 респондентов. Стандартные отклонения при достоверных 99% соотношении переменных от 0,1:0,9 до 0,5:0,5 составляют 1,8-2,9%.

Читайте: Зеленский проиграл бы Залужному на выборах: 42% против 22%, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

выборы (24726) Зеленский Владимир (20290) Президент (4424)


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Топ комментарии
+47
Ще 39% безнадійно хворі
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26.11.2024 14:39
+41
А скільки українців вважають, що воно має новий "строк мотати" на параші?
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26.11.2024 14:42
+35
Тому при кому було звільнено 2/3Донбасу , мирне небо , потужне ЗСУ і ВПК ,а ще найнижчий % тіньової економіки
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26.11.2024 14:42
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26.11.2024 15:24 Ответить
Само собою, тут не те що іти, тут донести важко
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26.11.2024 16:16 Ответить
Усік-наш прєзідєнт!
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26.11.2024 15:25 Ответить
******! - Це ти! Все бога шукаєш в президенти?
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26.11.2024 15:44 Ответить
Як по мені так і на першій срок не треба було. Пам'ятаю, коли мені сестра про це сказала, я розсміявся і сказав що це якійсь прикол
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26.11.2024 15:32 Ответить
А що вже перемогли ворога, що організували почути думку виборців про вибори і рейтинг кандидатів? А чому Зеленський не має балатуватися? Хай балатується, хай знімає відоси і марафон, кому це не подобається? Ти диви які, вже шостий рік як кінець епохи бідності, а їх все не задовольняє Зеленський!
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26.11.2024 15:33 Ответить
Просрочений, чуєш, шо люди кажуть? Манатки на Банковій збирай та зі своїми "потужними 5...6 менеджерами" гуртом до СБУ явку с повінной писати. Отримаєте там свої пожиттєві, бо на вулиці, як впіймають (а таки впіймають !), то просто затопчуть, або на каштани догори ногами підвісять.
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26.11.2024 15:34 Ответить
Де він виграє вибори - то це на шибеницю.
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26.11.2024 15:38 Ответить
Я думаю, что проиграв выборы Президент и его мощные менеджеры (в том числе, которые расстреливали чеченцев) быстро съедут за рубежи Украины. Там спокойней и сытней будет после проигрыша
.
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26.11.2024 15:47 Ответить
Бенин Оманский Нарик и вся его рЫговско-фсбэшная Шобла должна сидеть на пожизняке...с полной конфескацией..
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26.11.2024 15:58 Ответить
Да і на перший строк не треба було балотуватись. Коли це відбувалось, то спочатку здавалось, що це дурний сон, але вже 6 рік..
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26.11.2024 16:19 Ответить
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26.11.2024 16:30 Ответить
👍👏
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26.11.2024 19:04 Ответить
Там оті 14% більш реальні а те скоріше так 20% натягнуте з повітря, уже навіть не знаю хто його зараз підтримує. Навіть любителі марафону, вже не вірять, після стільки викинутої брехні.
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26.11.2024 16:54 Ответить
Може хто пояснить для чого тоді Зе виборча заморозка війни? Невже тіки щоб втікти до Ізраїлю кинувши близьке коло напризводящє?
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26.11.2024 16:59 Ответить
Где он с ермаком прятаться будет,если вдруг успеют сбежать с Украины?
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26.11.2024 17:37 Ответить
Гадаю, спершу дременуть до одного Лукашенки. А далі - як масть ляже...
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26.11.2024 22:14 Ответить
Другий термін хіба-що на нарах.
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26.11.2024 21:14 Ответить
А чому на двох графіках з трьох у підсумку нараховується 101%?
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26.11.2024 21:54 Ответить
він для вас щовечора гундости читає, 10500 планів потужності придумав...ех, невдячні
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27.11.2024 09:26 Ответить
Ви думаєте зелечмо не знає що його далі чекає,потужні менеджери з офісу татаркова їрмака працюють на тим,так просто їх не попросиш,ці уроди можуть багато біди наробити тим більше в татаркова є досвіт
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27.11.2024 09:34 Ответить
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