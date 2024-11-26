Зеленский проиграл бы Залужному на выборах: 42% против 22%, - опрос. ИНФОГРАФИКА
42% граждан Украины проголосовали бы на президентских выборах за Валерия Залужного.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует исследование Центра "Социальный мониторинг".
Так, граждан спросили, за кого они отдали бы свой голос, если бы выборы президента проходили в ближайшую неделю.
42% опрошенных назвали экс-главнокомандующего ВСУ, а ныне - посла в Великобритании, Валерия Залужного.
За действующего президента Владимира Зеленского проголосовали бы 22% опрошенных.
Главу ГУР МО Кирилла Буданова готовы поддержать 18%, а пятого президента Петра Порошенко - 10%.
Исследование было проведено по заказу American Political Services, LLC с 15 по 21 ноября 2024 года. Всего опрошено 1200 респондентов. Стандартные отклонения при достоверных 99% соотношении переменных от 0,1:0,9 до 0,5:0,5 составляют 1,8-2,9%.
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Дивно, а чого шарія сюди не запхали? Він би ще якість 2-3% набрав, впевнений, у нас ще лишилися одбиті, хто готовий цього виродка підтримати...
ще до 2022-го вони б обрали Лукашолку...
а до 2014-го Хутіна...
мудрий нарід...
А Верховну Раду -- роз... ні не розпустити (то не мої слова, алло СБУ, як що)
Це особливо було помітно в часи Ющенка, коли у останнього фактично не було реальної влади. А від її узурпації , коли Тімошенко і Янукович домовилися розділмти владу на двох, Україну спасло чудо. Ющенко передав останньому матеріали прослушки Косматої Крадійки.
Якщо вже "подуркувати з конспірологією", то слід ставити питання інакше. Наприклад, якось так: хто із наших "жирних котів" ризикнув би поставити "своїм президентом" Залужного?
але, на жаль,
роль номенклатури в керуванні державою, дуже велика..
ця не люстрована, головним чином, номенклатура,
разом з організованим злочином, який має свої корені в москві-рф,
буде нищити державність та гнобити українців, скільки їй дозволять закони..
сам президент цю гідру не переможе..
Звичайно, і Зеленський не месія на білому коні. Як наші виборці(а найголовніше тисячі агітаторів за нього як тут на сайті блогери Касьянов, Друзенко, Бутусов також) могли довірити бюджет країни-у-війні людині з клану, яка щойно пограбували їх же у ПриватБанку на мільярди? Це просто нонсенс
Це такий вибір без вибору - залишиться все те саме, безлад, безвідповідальність, корупція, партії-одноденки, граблі-як-абсурдність нашого буття, бо ми все ніяк не можемо перейти на рівень 2.
Де наші вибори-2.0 і Україна-2.0?
Як нещодавно казав сенатор-республіканець, Україна дуже багата на корисні копалини країна.
Так чому ж такого фонду у нас навіть ідеї немає, у повітрі ніколи і питання не було, щоб продаж ресурси перевести на користь громадян країни. Якісь незрозумілі люди захопили газові свердлини, уранові копалини, вугільні шахти і багато іншого...
І Зеленський все це пропонує американськім інвесторам як приманку) Землю, дороцінністну нашу вартість вже продав той же Зеленський і ще хоче продати останні ресурси.
Захід у нас тільки екстрактивні інститути будує, тобто лише необхідну інфраструктуру, щоб викачати ресурси і людей)
Дайош, Норвегію-в-Україні
Кучка придурков гневно клеймит кучу идиотов за глупость.
РЕАЛЬНОСТЬ Украинская такова : политических партий нет в принципе, выбирают не идеологию и модель, а персональную личность.
Вот и выбирайте личность, которая вам больше по душе!
Это не рейтинг... Организатора туристического хаб Чонгар.и миллиарда деревьев....
Это процент неизлечимо больных идиотов!!!
Тысячу гривен получили???
Про придурків які готові голосувати за зе далі я взагалі мовчу. Як і за тих, хто готовий голосувати за будангу, притулу і тп. Це ж треба бути такими недорозвиненими. Країна рибок гупі і казкових ідіотів