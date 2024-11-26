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Зеленский проиграл бы Залужному на выборах: 42% против 22%, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Кого українці обрали б президентом: Залужний в лідерах

42% граждан Украины проголосовали бы на президентских выборах за Валерия Залужного.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует исследование Центра "Социальный мониторинг".

Так, граждан спросили, за кого они отдали бы свой голос, если бы выборы президента проходили в ближайшую неделю.

42% опрошенных назвали экс-главнокомандующего ВСУ, а ныне - посла в Великобритании, Валерия Залужного.

За действующего президента Владимира Зеленского проголосовали бы 22% опрошенных.

Читайте также: Именно Зеленский отвечает за результаты в войне – 60% украинцев. ИНФОГРАФИКА

Главу ГУР МО Кирилла Буданова готовы поддержать 18%, а пятого президента Петра Порошенко - 10%.

Исследование было проведено по заказу American Political Services, LLC с 15 по 21 ноября 2024 года. Всего опрошено 1200 респондентов. Стандартные отклонения при достоверных 99% соотношении переменных от 0,1:0,9 до 0,5:0,5 составляют 1,8-2,9%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 58% украинцев - против территориальных уступок, 32% готовы отказаться от территорий ради завершения войны, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Кого українці обрали б президентом: Залужний в лідерах

Автор: 

выборы (24726) Зеленский Владимир (20290) опрос (2824) Президент (4424) Залужный Валерий (657)


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Топ комментарии
+45
Знов "пацанаізнарода" хочуть обрати. Одного мало було...
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26.11.2024 14:11
+43
А це як варіант. Для мене або Порох або Залужний.
Обом Україна має бути вдячна що досі існує

От тільки Залужний ніколи не казав , що піде у президенти
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26.11.2024 14:14
+30
А Залужний знає що хоче бути презедентом ?
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26.11.2024 14:16
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Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Одне міністерство-то мало,нич не дасть,козир заібе.
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26.11.2024 16:53 Ответить
Ага... Буде при притулi чи арicтовичi мiнicтром оборони. Ви не розумiете, що нам треба об'еднатись задля одного кандидата, якого ******* та довiряють бiльшiсть украiнцiв, а Залужний знае кому довiрити цей пост. Я б радicтю голосувала б за П.О.,Але на жаль вiн не переможе...
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26.11.2024 17:48 Ответить
Частково згодний. Але я не уявляю як в Україні може бути любов та довіра більшості хоча б на третьому році президентства....
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26.11.2024 21:06 Ответить
Тобто, якщо будуть вибори і Залужний на них не піде, або не потрапить з якихось інших причин, то наш мудрий нарід і далі буде голосувати за проксі кремля - ЗЕлідора. І ми ще регочемо з кацапів? Чим лохторат найпотужнішого скомороха від них відрізняється? Нічим. Вироком для України є не зеленський, він лише наслідок, а причина в тупих необучаємих імбіцильних бошках какіхразніц, які вже злили в унітаз власне майбутнє та майбутнє своїх дітей, свою країну перетворили на руїну. За якихось 5 років. В турборежимі, па пріколу, тупо, як в їхньому квартальному шоу.
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26.11.2024 15:51 Ответить
У 2 му турі знов би переміг зеля (Зеленський+Буданов+Разумков+Бойкоарестович)
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26.11.2024 15:53 Ответить
Теревень-пройдисвіт Абдристовіч 3%, Юрій Бойко - 3%... Мудруватий нарід нічому не вчиться...
Дивно, а чого шарія сюди не запхали? Він би ще якість 2-3% набрав, впевнений, у нас ще лишилися одбиті, хто готовий цього виродка підтримати...
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26.11.2024 15:55 Ответить
я думаю Зеленский програв бы даже нашей уборщице из Жека бабе Паше
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26.11.2024 15:56 Ответить
Що за народ дибілів! То зека обрали, то гумориста, а зараз хочуть Залужного! Хлопці ви мозгами хоч шивелите? Який нахрин військовий-президент!
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26.11.2024 15:58 Ответить
сильної руки їм хочеться...
ще до 2022-го вони б обрали Лукашолку...
а до 2014-го Хутіна...
мудрий нарід...
А Верховну Раду -- роз... ні не розпустити (то не мої слова, алло СБУ, як що)
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26.11.2024 16:11 Ответить
Так сильної руки, може якби сильна українська рука прийшла до влади в 1991 році а не комуніст Кравчук все було б по іншому, може якби сильна рука була з 1991 року і перестріляли б комуністів, совків, зрадників і любителів Росії, якщо б їх масово вбивали і винищували то зараз і війни б не було не думав про це ?
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20.12.2024 21:13 Ответить
доречі, а чого Сирьського нема у списку?..
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26.11.2024 16:12 Ответить
..а комбата ... лейтенанта Ляшко?
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26.11.2024 22:14 Ответить
то тепер він реально може повернутись у велику політику
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27.11.2024 10:18 Ответить
Ну прециденти є (наприклад ейзенхауер чи деголь), але ж очевидно що дослужитися до командувача військами тре бути ацким конформістом. Нам потрібен такий наступний президент?
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26.11.2024 16:30 Ответить
Подiлiться кого ви пропонуете?
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26.11.2024 17:52 Ответить
Потрібно дивитись , яку політичну партію представляє. І тоді від цього відштовхуватись. А коли олігархат собі підібрали клоуна, під нього партію створили, то розумна людина не буде довіряти, нажаль ніби народ розумний, а в голові пусто. Як на мене, дасть Бог, закінчиться війна, то однозначно необхідно буде вибирати серед тих партій, які кров пролили в захисті Батьківщини. І тільки так!
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27.11.2024 10:44 Ответить
Чим він буде поганий як президент?
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20.12.2024 21:10 Ответить
Як показав досвід,інститут президентства Україні не потрібен,рано чи пізно це приводить до узурпації влади.
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26.11.2024 15:59 Ответить
Загалом згоден, тільки хто тепер розжене цей парламент імені одного президента...
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26.11.2024 16:09 Ответить
Та ну?
Це особливо було помітно в часи Ющенка, коли у останнього фактично не було реальної влади. А від її узурпації , коли Тімошенко і Янукович домовилися розділмти владу на двох, Україну спасло чудо. Ющенко передав останньому матеріали прослушки Косматої Крадійки.
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27.11.2024 03:21 Ответить
Скорей бы , это зелёное говнище убрать от власти . С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ разбором того пиз...ца что эти утырки натворили.
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26.11.2024 16:13 Ответить
Ну что такое, опять зайчика обидели.
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26.11.2024 16:27 Ответить
Хто може дати 100% гарантію, що Залужний це не людина Зэльонського?
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26.11.2024 16:29 Ответить
Все може бути і щоб вберегти себе від відповідальності за набуті злочини-висуває його.
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26.11.2024 17:16 Ответить
Я
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26.11.2024 17:49 Ответить
Співчуваю.
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27.11.2024 15:00 Ответить
Який чудний ви Макар... Тiльки Господь баче серця людей та читае нашi думки.
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26.11.2024 17:58 Ответить
Мабудь Господь сліпий, глухий і взагалі немає ні совісті, ні серця. Іншим просто не можна пояснити його байдужість до людського горя.
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27.11.2024 15:03 Ответить
Ніхто не може дати ніякої гарантії. Он путін був людиною Березовського і де вони тепер? Справа в рішеннях, справа в тому, хто як бачить ситуацію. Я поки що бачу, що як Залужний писав щодо війни, то все так і вийшло. І швидше за все люди проголосують "хоч би гірше, аби інше".
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26.11.2024 21:22 Ответить
Я з Вами КАТЕГОРИЧНО згоден.
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27.11.2024 14:56 Ответить
співчуваю.
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27.11.2024 14:57 Ответить
Дарма.
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27.11.2024 14:59 Ответить
Гадаю, Ви переоцінюєте вплив та можливості одного блаЗЄ!ня. Йому, саракові, дали можливість побавитися у президента (десь так само, як і одному Шапкокрадові), та й по всьому.
Якщо вже "подуркувати з конспірологією", то слід ставити питання інакше. Наприклад, якось так: хто із наших "жирних котів" ризикнув би поставити "своїм президентом" Залужного?
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26.11.2024 22:23 Ответить
Безумовно Zєльонський ніхто, але я мав на увазі не його бувкально, а тих хто привів його до влади.
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27.11.2024 14:58 Ответить
Враховуючі які інтригані бріти чужими руками і те що За їх протеже. То краще гаразд хай він буде якімось політиком і можливо не самим поганим коли отримає досвід, але не президентом.
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26.11.2024 16:29 Ответить
Взагалі то ці опитування лише розколюють і так серйозно хворе суспільство...
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26.11.2024 16:39 Ответить
Залужний - це українській Шарль де Голь.... і не треба з Історією сперичатись.
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26.11.2024 16:41 Ответить
Що, в того планувальника і що вміє членом грати на роялі 22%? От-то український наріт, любить екстрим....
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26.11.2024 17:01 Ответить
це не країна,а цирк. за людину яка розвела корупцію,розвалила армію,пригріла зрадників і т.д.--знову дають 22 процента,млядь,ідіоти
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26.11.2024 18:52 Ответить
Самп тому зелений його відправив подалі
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26.11.2024 17:07 Ответить
президентом бути звичайно добре,
але, на жаль,
роль номенклатури в керуванні державою, дуже велика..

ця не люстрована, головним чином, номенклатура,
разом з організованим злочином, який має свої корені в москві-рф,

буде нищити державність та гнобити українців, скільки їй дозволять закони..

сам президент цю гідру не переможе..
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26.11.2024 17:12 Ответить
Після подібних публікацій з оприлюдненням рейтингів відчуваю, що довго залишатись послом у Великобританії Заслуженому не вдасться. Так що через рік максимум відправлять в умовний Бангладеш.
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26.11.2024 17:14 Ответить
Боюсь, якби не сталося, як з генералом Лєбєдєм …..
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26.11.2024 19:09 Ответить
Експеримент з управління державою, який виборці в 2019 році вирішили провести, завершився повним фіаско 24.02.22, сказав Портніков на бізнес форумі, ще до виборів президента США. І тому в 2022 році повинен був бути сформований уряд національної єдності і більшість повинна була надати владу меншості, яка виявилася права і знає що, і як, потрібно було робити.
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26.11.2024 17:19 Ответить
А хто з ким буде єднатися? Слуги, опжзісти, голос та ЄС? Просто цікаво.
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26.11.2024 22:34 Ответить
То все фігня. Литвин напише план єдності, а зепольйон начитає прямо з бункера і наріт одразу стане єдиним.
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27.11.2024 00:16 Ответить
Не виключаю того,що коли дійде до реальних виборів і Залужний надума балотуватися......Зельц та його шайка запрсто можуть його ліквідувати,видавши це за дії злого Путіна або самі попросять Путіна втрутитися....
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26.11.2024 17:31 Ответить
Цікаво подивитися на тих дебілоїдів які вирішили за балабола Буданова проголосувати
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26.11.2024 17:43 Ответить
.. а приїдете в Україну... і на вулиці побачите... Через одного...))) І навіть з трьох ...два...стовідсотково!! Невиправні...!!!
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26.11.2024 22:19 Ответить
Я ше до виїзду надивився.
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27.11.2024 02:06 Ответить
При всій величезній повазі до історичної постаті Залужного, ми не знаємо ані його програми, ані кандидатів на ті чи інші пости, і що ці кандидати планують робити в галузі, тобто Залужний як політик це темна конячка, а навіть якщо б і знали, чи здатна будь-яка програма реалізуватися в цій країні, це величезне питання. Навіть наши партнери ніяк не можуть достатньої інфраструктури для боротьби з корупцією впровадити...

Звичайно, і Зеленський не месія на білому коні. Як наші виборці(а найголовніше тисячі агітаторів за нього як тут на сайті блогери Касьянов, Друзенко, Бутусов також) могли довірити бюджет країни-у-війні людині з клану, яка щойно пограбували їх же у ПриватБанку на мільярди? Це просто нонсенс

Це такий вибір без вибору - залишиться все те саме, безлад, безвідповідальність, корупція, партії-одноденки, граблі-як-абсурдність нашого буття, бо ми все ніяк не можемо перейти на рівень 2.

Де наші вибори-2.0 і Україна-2.0?
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26.11.2024 18:05 Ответить
От для прикладу, у Норвегії є величезний фонд національного добробуту від продажу нафти і в Росії до речі був теж такий)

Як нещодавно казав сенатор-республіканець, Україна дуже багата на корисні копалини країна.

Так чому ж такого фонду у нас навіть ідеї немає, у повітрі ніколи і питання не було, щоб продаж ресурси перевести на користь громадян країни. Якісь незрозумілі люди захопили газові свердлини, уранові копалини, вугільні шахти і багато іншого...

І Зеленський все це пропонує американськім інвесторам як приманку) Землю, дороцінністну нашу вартість вже продав той же Зеленський і ще хоче продати останні ресурси.

Захід у нас тільки екстрактивні інститути будує, тобто лише необхідну інфраструктуру, щоб викачати ресурси і людей)

Дайош, Норвегію-в-Україні
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26.11.2024 18:18 Ответить
А чим тобі Ізраїль не подобається?
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26.11.2024 22:34 Ответить
Нда...
Кучка придурков гневно клеймит кучу идиотов за глупость.
РЕАЛЬНОСТЬ Украинская такова : политических партий нет в принципе, выбирают не идеологию и модель, а персональную личность.
Вот и выбирайте личность, которая вам больше по душе!
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26.11.2024 18:33 Ответить
Українцям,як завжди ,підкинули вибирати між..
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26.11.2024 18:54 Ответить
А кращих замість цих двох, нікого немає? Порошенка і Юлю, не пропонувати.
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26.11.2024 19:20 Ответить
Ну є ж - будьоний, абдристовічь, претула і т. д. Кого тілівізор вкаже, того й виберете
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26.11.2024 20:54 Ответить
.. мало кандидатів? Ну добав ще Ляшко.... ))
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26.11.2024 22:24 Ответить
А ось тут Колє Катлєтє разом з Мар'яшою стало абідна...
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26.11.2024 22:32 Ответить
лохторат знайшов собі нового кота у торбі ((((
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26.11.2024 20:20 Ответить
Та хоть Ісуса з Кришною за ручки виберіть. Ніхто вам не зробить добре поки ви толпою створюєте мільонерів з МСЕКів і тпх (або мовчки на то дивитесь). Це неможливо. Нема ніякої магії і добрих царів які можуть перебороти українське "а я шо дурак".
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26.11.2024 20:23 Ответить
То ж "боневтік-бубочка" звільнив Залужного, бо боявся, що Україна переможе у війні, а Залужний стане президентом.
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26.11.2024 20:34 Ответить
Країна без майбутнього
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26.11.2024 20:37 Ответить
Якщо ставити питання Залужний чи зеленське, то так, я б голосував за Залужного. В іншому випадку, Порошенко - президент, Залужний - головнокомандуючий
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26.11.2024 20:51 Ответить
Тим, хто готовий голосувати за буданова раджу переглянути інтерв'ю буданова арестовичу, де він відверто бреше, що справи вагнерівців не було і не могло бути
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26.11.2024 21:21 Ответить
Залужний, разом із Зеленським, бездарно провалили контрнаступ. Вам цього мало, хочете ще? Я вже не кажу про підготовку до кацапського повномасштабного вторгнення.
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26.11.2024 21:26 Ответить
... ось і перший відвертий ідіот! І навіть не боїться у цьому признатися!!!)))
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26.11.2024 22:26 Ответить
Є що заперечити, чи тільки лайном кидатись вмієш?
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26.11.2024 23:34 Ответить
чому тобі ..ідіоте ..заперечувати..якщо ти нічого не знаєш? Хто дав Залужному команду зупинити контрнаступ влітку 2022 року? Хто зняв Марченка після звільнення Херсона і заборонив форсувати Дніпро і виходити на лівий берег біля Херсону? Хто зупинив просування наших військ біля Василівки...коли була відкрита дорога прямо на МЕлітополь і кацапів до міста вже не було? Ти ж НІЧОГО,,,ідіоте і близько не знаєш!!! Рішення ХРИПАТОГО був зупинений наступ!!! Ото сиди у свойому лайні і не гавкай!
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26.11.2024 23:48 Ответить
Видихай, бо луснеш від злоби. Така манера спілкування не припустима. Тобі треба навчитись гарним манерам.
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27.11.2024 00:30 Ответить
.. нема нічого більш сказати стосовно написаного мною? Про манери спілкування згадав? Так я з ідіотами тільки так і спілкуюся. Ти ж звичайний баран... нічого не знаючий... нічого не розуміючий..здатний тільки писати маячню..бо навчили писати. Ідіот повинен знати..що він ідіот. Бо не всі скажуть тобі це.... 73 відсотки таких як ти..точно не скажуть)))
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27.11.2024 00:53 Ответить
Тепер іди в куток своєї кімнати і стань навколішки. Будеш так стояти, доки не навчишся себе гарно поводити. Потім помиєш з милом свій поганий рот і в ліжечко.
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27.11.2024 18:40 Ответить
В розпал Контрнаступу-2023 Валєра З. фотався з трухановим та кєваловим, захищав докторську та зачинав дитину. Потім просто поїхав в Лондон... Не створюйте собі кумирів.
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26.11.2024 21:42 Ответить
..другий ідіот! А Ви шукаєте їх на вулицях,,,, Ось вони... один за одним демонструють свій ідіотизм!
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26.11.2024 22:27 Ответить
Как в Зажопінскє-та пагодка, ваня? Ти ухі-та нє атмарозіл?
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26.11.2024 22:30 Ответить
Хтось на фронті кров проливає а хтось строчить замовні статті.
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26.11.2024 21:45 Ответить
Хм-м-м... Так виглядає, що результати цього опитування десь трохи схожі на правду.
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26.11.2024 22:29 Ответить
ви впевнені, що зельонський хоче вибори? Серйозно? Та його ж на другий день по виборах порвуть, як "Тузік грелку" за те, що воно накоїло!
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26.11.2024 23:05 Ответить
22%...нифига себе!!! Похоже что этим процентам можно срать на голову ...будут рады....
Это не рейтинг... Организатора туристического хаб Чонгар.и миллиарда деревьев....
Это процент неизлечимо больных идиотов!!!
Тысячу гривен получили???
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26.11.2024 23:31 Ответить
одни клоуны, евреи и мясник "генерал"
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26.11.2024 23:33 Ответить
Схоже на те , що українці знову хочуть царя , який зробить всіх щасливими. І це сумно.
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26.11.2024 23:45 Ответить
Серед кандидатів примари з минулого Гройсман, Бойко, Арестович... Але відсутні реальні авторитети цього часу Бутусов, "Корнет"... Хоча, як показує історія, бойові герої Майдану ставали поганими політиками. Отже, лишається надіятись на чудесне появлення нового генерала де Голля.
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26.11.2024 23:59 Ответить
История знает военного руководителя страны, который привел бы страну к успеху?
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27.11.2024 00:54 Ответить
Шарль де Голль привёл Францию к успеху, генерал вёл независимую политику, посылая США куда подальше и англичан тоже.
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27.11.2024 03:31 Ответить
22% повних недоумків!
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27.11.2024 08:53 Ответить
Нарід не міняється, патерн вибору той самий - очікують месію який все порішає, при цьому наріду абсолютно наплювати, що у їхнього кандидату відсутня політична програма, немає партії, він ніколи не заявляв про свої політичні вподобання вголос. Абстрагуючись від постаті Залужного, такий патерн поведінки людей лякає. Вони абсолютно не здатні вчитися навіть на своїх помилках, навіть під час війни готові купувати кота в мішку просто виходячи з ідеї, що їм хтось "подобається". Це гра в рулетку, може і пощастить, а може виявитися зелох номер 2, але сам факт, що стільки українців досі готові грати в такі ігри зі своїм життям показує, що нарід невиліковно хворий.
Про придурків які готові голосувати за зе далі я взагалі мовчу. Як і за тих, хто готовий голосувати за будангу, притулу і тп. Це ж треба бути такими недорозвиненими. Країна рибок гупі і казкових ідіотів
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27.11.2024 16:29 Ответить
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