Умєров планує візит до Південної Кореї для переговорів щодо зброї, - ЗМІ
Міністр оборони Рустем Умєров планує візит до Південної Кореї 27 листопада. Там він проситиме передати Україні зброю.
Про це повідомляє South China Morning Post із посиланням на анонімного співрозмовника, обізнаного з цим питанням, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Видання зазначає, що Умєров представить "список бажань", до якого входять ракети для протиповітряної оборони та артилерійські установки.
У міністерствах оборони Південної Кореї та України не коментували цей візит.
Водночас аналітики вважають, що Сеул займе обережну позицію через перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США та застереження Москви щодо постачання зброї Україні.
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+3 Pavel Bortsevych
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