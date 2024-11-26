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Умєров планує візит до Південної Кореї для переговорів щодо зброї, - ЗМІ

Міністр оборони Рустем Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров планує візит до Південної Кореї 27 листопада. Там він проситиме передати Україні зброю.

Про це повідомляє South China Morning Post із посиланням на анонімного співрозмовника, обізнаного з цим питанням, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Видання зазначає, що Умєров представить "список бажань", до якого входять ракети для протиповітряної оборони та артилерійські установки.

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У міністерствах оборони Південної Кореї та України не коментували цей візит.

Водночас аналітики вважають, що Сеул займе обережну позицію через перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США та застереження Москви щодо постачання зброї Україні.

Автор: 

візит (1571) зброя (7430) Південна Корея (451) Умєров Рустем (585)


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Топ коментарі
+3
Зелені його бояться як чорт ладана
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26.11.2024 15:14
+1
Ключове "там він проситиме" чурка ти неотесана договорюватись треба а не просити .
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26.11.2024 15:11
+1
Умєров планує візит до Південної Кореї для переговорів щодо зброї

Файна нагода нарешті побритися.
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26.11.2024 15:11
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Ключове "там він проситиме" чурка ти неотесана договорюватись треба а не просити .
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26.11.2024 15:11 Відповісти
Умєров планує візит до Південної Кореї для переговорів щодо зброї

Файна нагода нарешті побритися.
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26.11.2024 15:11 Відповісти
Пана Петра потрібно відправляти , з Умерова толку мало .
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26.11.2024 15:12 Відповісти
Зелені його бояться як чорт ладана
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26.11.2024 15:14 Відповісти
Його поки що немає чого боятися, вот якщо прийде до влади, тоді будут домовлятися
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26.11.2024 15:36 Відповісти
Умєрову слід планувати, де він буде відбувати заслужене покарання за систематичні порушення та скандали у його міністерстві.
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26.11.2024 15:13 Відповісти
краще б цей ссучєний мішок з гівном відправити нахй і назавжди.
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26.11.2024 15:16 Відповісти
За військових теж домовляйся. мордор он скільки чмобіків має і то ''косооких'' запросив для допомоги.
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26.11.2024 15:19 Відповісти
Умеров

Умертвие (англ. Wight или др.-англ. Wiht) - устоявшийся русскоязычный термин для обозначения разновидности нежити в современном фэнтези.
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26.11.2024 15:21 Відповісти
Підкажіть Умерову дорогу до наших підприємств, щоб профінансував випуск нашої зброї і особливо на те підприємство, яке для імітації бурної роботи, виготовило міни і відправило до ЗСУ, а вони не вибухають. Чи краще написати рапорт і піти, якщо немає розуміння і дати місце професіоналу?
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26.11.2024 15:29 Відповісти
Військовий туризм
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26.11.2024 15:34 Відповісти
Людина, яка повністю дискредитувала кримських татар. Так само як і джапарова, до речі. До них і так тут ставилися "не дуже", а зараз і поготів.
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26.11.2024 15:37 Відповісти
корейці самі клянчать зброю у США щоб захиститися від "братнього "північнокорейского народу .хай їде ідо гарантів Будапетського меморандуму ь нае простити а вимагати зброю
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26.11.2024 15:45 Відповісти
Цей самсоїд повинен сидіти біля параші за поставлені у війська міни, а не подорожувати з протягнутою рукою.
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26.11.2024 15:49 Відповісти
умеров - це той в якого мінометні міни в літрах по 17?
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26.11.2024 17:02 Відповісти
Може Умерову краще спочатку відвідати два державних підприємства і призвати до відповіді, за виробництво не якісних мін, а потім вже їхати и канючить. Нам скільки не давай, усе буде мало. Занадто добрий апетит у владі.
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26.11.2024 17:10 Відповісти
Та питання мало б стояти інакше: на коли заплановано його виклик до прокуратури?
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26.11.2024 17:18 Відповісти
ЯК ЗАВЖДИ ЦЮ ТЯГОМОТИНУ РОЗТЯНУТЬ НА РОКИ...ОБІЦЯНКИ, ЦЯЦЯНКИ А РЕЗУЛЬТАТУ БУДЕ О
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26.11.2024 17:12 Відповісти
Стратегічне планування...
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26.11.2024 17:55 Відповісти
Який з нього переговорник,де досвід? Він українською читає зі словником. Не витрачай гроші на візит,поговори по засобах зв'язку,все одно з перекладачем,таємниць не буде.
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26.11.2024 18:45 Відповісти
1де вчитись як м1ни збер1гати п1д час в1йни
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26.11.2024 19:37 Відповісти
 
 