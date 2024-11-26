РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5279 посетителей онлайн
Новости
797 22

Умеров планирует визит в Южную Корею для переговоров по оружию, - South China Morning Post

Міністр оборони Рустем Умєров

Министр обороны Рустем Умеров планирует визит в Южную Корею 27 ноября. Там он будет просить передать Украине оружие.

Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на анонимного собеседника, знакомого с этим вопросом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Издание отмечает, что Умеров представит "список желаний", в который входят ракеты для противовоздушной обороны и артиллерийские установки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Южная Корея готовит ответ на отправку солдат КНДР в РФ: не будем сидеть сложа руки

В министерствах обороны Южной Кореи и Украины не комментировали этот визит.

В то же время аналитики считают, что Сеул займет осторожную позицию из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и предостережения Москвы относительно поставок оружия Украине.

Автор: 

визит (3077) оружие (10204) Южная Корея (333) Умеров Рустем (515)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
Зелені його бояться як чорт ладана
показать весь комментарий
26.11.2024 15:14
+1
Ключове "там він проситиме" чурка ти неотесана договорюватись треба а не просити .
показать весь комментарий
26.11.2024 15:11
+1
Умєров планує візит до Південної Кореї для переговорів щодо зброї

Файна нагода нарешті побритися.
показать весь комментарий
26.11.2024 15:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ключове "там він проситиме" чурка ти неотесана договорюватись треба а не просити .
показать весь комментарий
26.11.2024 15:11 Ответить
Умєров планує візит до Південної Кореї для переговорів щодо зброї

Файна нагода нарешті побритися.
показать весь комментарий
26.11.2024 15:11 Ответить
Пана Петра потрібно відправляти , з Умерова толку мало .
показать весь комментарий
26.11.2024 15:12 Ответить
Зелені його бояться як чорт ладана
показать весь комментарий
26.11.2024 15:14 Ответить
Його поки що немає чого боятися, вот якщо прийде до влади, тоді будут домовлятися
показать весь комментарий
26.11.2024 15:36 Ответить
Умєрову слід планувати, де він буде відбувати заслужене покарання за систематичні порушення та скандали у його міністерстві.
показать весь комментарий
26.11.2024 15:13 Ответить
краще б цей ссучєний мішок з гівном відправити нахй і назавжди.
показать весь комментарий
26.11.2024 15:16 Ответить
За військових теж домовляйся. мордор он скільки чмобіків має і то ''косооких'' запросив для допомоги.
показать весь комментарий
26.11.2024 15:19 Ответить
Умеров

Умертвие (англ. Wight или др.-англ. Wiht) - устоявшийся русскоязычный термин для обозначения разновидности нежити в современном фэнтези.
показать весь комментарий
26.11.2024 15:21 Ответить
Підкажіть Умерову дорогу до наших підприємств, щоб профінансував випуск нашої зброї і особливо на те підприємство, яке для імітації бурної роботи, виготовило міни і відправило до ЗСУ, а вони не вибухають. Чи краще написати рапорт і піти, якщо немає розуміння і дати місце професіоналу?
показать весь комментарий
26.11.2024 15:29 Ответить
Військовий туризм
показать весь комментарий
26.11.2024 15:34 Ответить
Людина, яка повністю дискредитувала кримських татар. Так само як і джапарова, до речі. До них і так тут ставилися "не дуже", а зараз і поготів.
показать весь комментарий
26.11.2024 15:37 Ответить
корейці самі клянчать зброю у США щоб захиститися від "братнього "північнокорейского народу .хай їде ідо гарантів Будапетського меморандуму ь нае простити а вимагати зброю
показать весь комментарий
26.11.2024 15:45 Ответить
Цей самсоїд повинен сидіти біля параші за поставлені у війська міни, а не подорожувати з протягнутою рукою.
показать весь комментарий
26.11.2024 15:49 Ответить
умеров - це той в якого мінометні міни в літрах по 17?
показать весь комментарий
26.11.2024 17:02 Ответить
Може Умерову краще спочатку відвідати два державних підприємства і призвати до відповіді, за виробництво не якісних мін, а потім вже їхати и канючить. Нам скільки не давай, усе буде мало. Занадто добрий апетит у владі.
показать весь комментарий
26.11.2024 17:10 Ответить
Та питання мало б стояти інакше: на коли заплановано його виклик до прокуратури?
показать весь комментарий
26.11.2024 17:18 Ответить
ЯК ЗАВЖДИ ЦЮ ТЯГОМОТИНУ РОЗТЯНУТЬ НА РОКИ...ОБІЦЯНКИ, ЦЯЦЯНКИ А РЕЗУЛЬТАТУ БУДЕ О
показать весь комментарий
26.11.2024 17:12 Ответить
Стратегічне планування...
показать весь комментарий
26.11.2024 17:55 Ответить
Який з нього переговорник,де досвід? Він українською читає зі словником. Не витрачай гроші на візит,поговори по засобах зв'язку,все одно з перекладачем,таємниць не буде.
показать весь комментарий
26.11.2024 18:45 Ответить
1де вчитись як м1ни збер1гати п1д час в1йни
показать весь комментарий
26.11.2024 19:37 Ответить
 
 