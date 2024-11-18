Южная Корея готовит ответ на отправку солдат КНДР в РФ: Не будем сидеть сложа руки

Власти Южной Кореи обеспокоены из-за возможности получения солдатами КНДР боевого опыта в войне РФ против Украины.

Об этом заявил посол Сеула в Британии Юн Чхоль в комментарии Newsweek, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство Южной Кореи не будет сидеть сложа руки. Сеул внимательно следит за участием Северной Кореи в военных действиях России против Украины и поэтапно будет принимать активные меры в зависимости от уровня военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. За масштабами развернутых северокорейских войск внимательно следят", - заявил посол.

Издание пишет, что Сеул отказывался напрямую предоставлять Украине летальное оружие, однако предоставил сотни тысяч артиллерийских снарядов через США.

Юн Чхоль добавил, что Южная Корея предоставила Украине помощь на 400 миллионов долларов для энергетического, медицинского и образовательного секторов. Также посол рассказал, что Сеул планирует еще один долгосрочный пакет поддержки на сумму более 2 миллиардов долларов.

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Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

5 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил первые столкновения украинских Сил обороны с войсками КНДР.

По данным разведывательного агентства Южной Кореи, северокорейские военные, которых Россия направила в Курскую область, уже участвуют в боевых действиях против ВСУ.

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