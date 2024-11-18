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Новости Война
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Южная Корея готовит ответ на отправку солдат КНДР в РФ: Не будем сидеть сложа руки

Сеул стежить за участю КНДР у війні РФ проти України

Власти Южной Кореи обеспокоены из-за возможности получения солдатами КНДР боевого опыта в войне РФ против Украины.

Об этом заявил посол Сеула в Британии Юн Чхоль в комментарии Newsweek, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство Южной Кореи не будет сидеть сложа руки. Сеул внимательно следит за участием Северной Кореи в военных действиях России против Украины и поэтапно будет принимать активные меры в зависимости от уровня военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. За масштабами развернутых северокорейских войск внимательно следят", - заявил посол.

Издание пишет, что Сеул отказывался напрямую предоставлять Украине летальное оружие, однако предоставил сотни тысяч артиллерийских снарядов через США.

Юн Чхоль добавил, что Южная Корея предоставила Украине помощь на 400 миллионов долларов для энергетического, медицинского и образовательного секторов. Также посол рассказал, что Сеул планирует еще один долгосрочный пакет поддержки на сумму более 2 миллиардов долларов.

Читайте также: Военные КНДР уже ведут бои против Украины, - разведка Южной Кореи

Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

5 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил первые столкновения украинских Сил обороны с войсками КНДР.

По данным разведывательного агентства Южной Кореи, северокорейские военные, которых Россия направила в Курскую область, уже участвуют в боевых действиях против ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Нидерландов Велдкамп о разрешении США на удары по России: Это адекватный ответ, в частности, на присутствие военных КНДР в РФ

Автор: 

КНДР (1189) россия (95372) Южная Корея (332)


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Топ комментарии
+10
Після десятилітніх обіцянок жорсткої відповіді на поетапну агресію Кацапії, ця погроза в мене викликала посмішку.
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18.11.2024 22:21
+5
Шоб не набули боиового досвіду потрібно нищити в зародку -- може південні чимось **********
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18.11.2024 22:23
+4
Авжеж. Можна навіть дулі потицяти в бік північного "кордону"
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18.11.2024 22:22
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Правила форума Совет форумчан
Після десятилітніх обіцянок жорсткої відповіді на поетапну агресію Кацапії, ця погроза в мене викликала посмішку.
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18.11.2024 22:21 Ответить
Авжеж. Можна навіть дулі потицяти в бік північного "кордону"
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18.11.2024 22:22 Ответить
Даремно ви так. ПК одна з дуже небагатьох країн, що в себе по ліцензії США виготовляють F-16. та інші цікаві ніштяки. Та ще й мають самотужки розроблену зброю, на рівні кращих світових аналогів. На Україну собакоїдам пофіг. А ось на другу за кількістю солдат (та першу за кількістю артилерії) армію у світі, у кілька десятків кілометрів від найбільших міст, дуже не пофіг. Тому це одна с найменше країн, яким дуже не вигідно успіхи чухче на пару с кацапіей. Потенційно тепер допомога від них може бути важливішою ніж від Австралії чи Канади. Якім не пофіг, но які занадто далекі від війни.
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18.11.2024 23:13 Ответить
Шоб не набули боиового досвіду потрібно нищити в зародку -- може південні чимось **********
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18.11.2024 22:23 Ответить
Такі самі СЦИКЛОПИ як і весь захід.
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18.11.2024 22:24 Ответить
В сторону Естонії росія боїться навіть подивитися, а Україну кожен день обстрілює. Як думаєш, чому?
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18.11.2024 22:34 Ответить
Кацапська ракета в польщі вбила 2х людей і що?
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18.11.2024 22:46 Ответить
Нічого. А чому кацапи не оголосили сво у Польщі? це ж їх одвічні вороги....
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20.11.2024 10:16 Ответить
Можна просто розгорнути програму з відправкою північних корейців здавшихся у полон жити в південну корею, якщо у них сім'ї не в заручниках
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18.11.2024 22:33 Ответить
Цікава пропозиція. «північну Корею повернемо у південну Корею . Швидко здавайтеся»
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18.11.2024 22:41 Ответить
У кацапів тоді в ку-нр фронт впаде
А ще кожному дарувати смартфон самсунг з проном - і все, нема солдата
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18.11.2024 22:45 Ответить
А якщо Си і Киму передати документи, як російські заград отряди вбивають корейців у спину - то буде цікаве кіно
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18.11.2024 23:13 Ответить
Гра в кальмара 😆
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18.11.2024 23:30 Ответить
красиво стоят - красиво лягут в грунт.
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18.11.2024 22:35 Ответить
Не факт, що на фото північні))
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18.11.2024 22:40 Ответить
Північні - флажок справа на руці
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18.11.2024 22:47 Ответить
Тоді да))
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18.11.2024 22:54 Ответить
Шеврони на них північні.
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18.11.2024 22:47 Ответить
ИРАКА УЖЕ НЕТ А ВЫ ИХ ВСЁ ТЕРПИТЕ !!!
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18.11.2024 22:56 Ответить
а он разве был?
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18.11.2024 23:04 Ответить
Дурошльопи, введіть войска в північну Корею. Визволяйте своїх бувших корейців від нацистів, фашистів, і від ідіотів.
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18.11.2024 23:19 Ответить
От тільки не сказали, яких же жестів від тих рук тепер чекати.
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18.11.2024 23:35 Ответить
Расклад простой. Ю.Корея внимательно следит. Чем Россия будет расплачиваться с Кимом. Не обижайтесь, На остальное им похер. Кидают обещания. Если поставят что то серьёзнее риса. Мы можем такое же страшное поставить Украине. Как сдерживающие предложения для России. Вы не предоставляете ядерные технологии, мы танки Украине. Остальное не важно. Хочет пехота ползать, пусть полает.
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19.11.2024 07:33 Ответить
"Правительство Южной Кореи не будет сидеть сложа руки. Сеул внимательно следит за участием Северной Кореи в военных действиях России против Украины и поэтапно будет принимать активные меры в зависимости от уровня военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. За масштабами развернутых северокорейских войск внимательно следят", - заявил посол. Источник:
... еще одни наблюдатели ( умники )
... примут меры , от уровня ... ( а где эта шкала )
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19.11.2024 13:54 Ответить
 
 