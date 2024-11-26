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Новини
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Зеленський про рекордну атаку дронів РФ: Це можливо лише тому, що Росія обходить санкції

Наслідки удару РФ по Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що масштабні атаки дронами можливі лише тому, що Росія обходить санкції. Він нагадав, що цієї ночі РФ атакувала Україну та випустила рекордну кількість ударних дронів – 188.

Про це глава Української держави повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі Росія атакувала Україну та випустила рекордну кількість ударних дронів проти наших людей – 188. Дякую нашим захисникам неба за відбиття атаки: близько 80 дронів вдалося збити, більш ніж 90 – локаційно втрачені. На жаль, є пошкодження нашої критичної інфраструктури. Складна ситуація зараз у Тернополі. Всі служби, ремонтні бригади на місцях, працюють і допомагають людям. Робимо все, щоб якнайшвидше повернути постачання електрики.

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188 безпілотників. У кожному – 85 іноземних компонентів. Це майже 16000 компонентів, без яких вони не літали б. Такі атаки можливі лише тому, що злочинець обходить санкції, Росія обходить санкції через різні схеми. Дякуємо всім у світі, хто блокує такі постачання, але нам потрібно більше спільної роботи, щоб санкції діяли та змушували Росію припинити цю війну. Маємо зупинити російську агресію.

Якщо ви проти війни, ви повинні бути реально проти обходу Росією санкцій", - розповів Зеленський.

Автор: 

безпілотник (4079) Зеленський (23653) санкції (11750) дрони (4612)


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Топ коментарі
+7
Козляра зелена, в тебе санкцій нема і гроші течуть рікою! Де мільйон дронів?!! Зелю-геть!
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26.11.2024 16:35
+6
Присоромити західних партнерів та продовжувати красти їхні ж гроші. Чистий профіт.
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26.11.2024 16:28
+4
У нас нема санкцвій але ви нездари крім грабунку нічого і нездатні зробити хіба язиками плескати без зупинку та щоки надувати
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26.11.2024 16:29
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В них там дронів як в дурного пукалок - татари збирають день і ніч
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26.11.2024 16:26 Відповісти
Зеленський про рекордну атаку дронів РФ: Це можливо лише тому, що Росія обходить санкції


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26.11.2024 16:28 Відповісти
Присоромити західних партнерів та продовжувати красти їхні ж гроші. Чистий профіт.
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26.11.2024 16:28 Відповісти
У нас нема санкцвій але ви нездари крім грабунку нічого і нездатні зробити хіба язиками плескати без зупинку та щоки надувати
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26.11.2024 16:29 Відповісти
Господин Президент! Что там с бракованными минами? Ничего от Вас не слышим! Ау.....
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26.11.2024 16:29 Відповісти
не тому, що вона їх обходить, що там такого крутого підсанкційного?... а тому, що на відміну від вас, вона масштабує та розширює виробництво всього, що може вбивати!...
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26.11.2024 16:32 Відповісти
Козляра зелена, в тебе санкцій нема і гроші течуть рікою! Де мільйон дронів?!! Зелю-геть!
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26.11.2024 16:35 Відповісти
Це можливо лише тому,що 3,14дерація, по вказівці куйла їх ,їх багато виготовляє.чого не скажеш про "зепоцріота" котрому чим гірше і менше в Україні для захисту зброї ,тим більше він мабуть отримує на рахунки все від того ж куйла...
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26.11.2024 16:36 Відповісти
Наївний пацан...
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26.11.2024 16:38 Відповісти
Цей д@біл ще й над партнерами стебеться, курва..

Йому, придурку добре жити в бункерах Банкової..відоси знімати..
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26.11.2024 16:39 Відповісти
А твій млн дронів. Зе де?Улітєл в тьоплий край.
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26.11.2024 16:39 Відповісти
Там де мільйон МегаВат і мільйон Йолок.
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26.11.2024 16:41 Відповісти
Виснажують ППО, найближчими днями слід очікувати масований ракетний обстріл.
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26.11.2024 16:39 Відповісти
санкції- то казка для дурних
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26.11.2024 16:45 Відповісти
Моя хата скраю, винен у всьому захід.
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26.11.2024 17:29 Відповісти
 
 