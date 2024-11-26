Зеленський про рекордну атаку дронів РФ: Це можливо лише тому, що Росія обходить санкції

Президент Володимир Зеленський заявив, що масштабні атаки дронами можливі лише тому, що Росія обходить санкції. Він нагадав, що цієї ночі РФ атакувала Україну та випустила рекордну кількість ударних дронів – 188.

Про це глава Української держави повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі Росія атакувала Україну та випустила рекордну кількість ударних дронів проти наших людей – 188. Дякую нашим захисникам неба за відбиття атаки: близько 80 дронів вдалося збити, більш ніж 90 – локаційно втрачені. На жаль, є пошкодження нашої критичної інфраструктури. Складна ситуація зараз у Тернополі. Всі служби, ремонтні бригади на місцях, працюють і допомагають людям. Робимо все, щоб якнайшвидше повернути постачання електрики.

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188 безпілотників. У кожному – 85 іноземних компонентів. Це майже 16000 компонентів, без яких вони не літали б. Такі атаки можливі лише тому, що злочинець обходить санкції, Росія обходить санкції через різні схеми. Дякуємо всім у світі, хто блокує такі постачання, але нам потрібно більше спільної роботи, щоб санкції діяли та змушували Росію припинити цю війну. Маємо зупинити російську агресію.

Якщо ви проти війни, ви повинні бути реально проти обходу Росією санкцій", - розповів Зеленський.