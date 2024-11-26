Зеленский о рекордной атаке дронов РФ: Это возможно только потому, что Россия обходит санкции
Президент Владимир Зеленский заявил, что масштабные атаки дронами возможны только потому, что Россия обходит санкции. Он напомнил, что этой ночью РФ атаковала Украину и выпустила рекордное количество ударных дронов - 188.
Об этом глава Украинского государства сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Этой ночью Россия атаковала Украину и выпустила рекордное количество ударных дронов против наших людей - 188. Спасибо нашим защитникам неба за отражение атаки: около 80 дронов удалось сбить, более 90 - локально потеряны. К сожалению, есть повреждения нашей критической инфраструктуры. Сложная ситуация сейчас в Тернополе. Все службы и ремонтные бригады на местах работают и помогают людям. Делаем все, чтобы как можно быстрее вернуть поставки электричества.
188 беспилотников. В каждом - 85 иностранных компонентов. Это почти 16 000 компонентов, без которых они не летали бы. Такие атаки возможны только потому, что преступник обходит санкции, Россия обходит санкции через различные схемы. Спасибо всем в мире, кто блокирует такие поставки, но нам нужно больше совместной работы, чтобы санкции действовали и заставляли Россию прекратить эту войну. Мы должны остановить российскую агрессию.
Если вы против войны, вы должны быть реально против обхода Россией санкций", - сказал Зеленский.
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Йому, придурку добре жити в бункерах Банкової..відоси знімати..