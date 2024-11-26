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Зеленский о рекордной атаке дронов РФ: Это возможно только потому, что Россия обходит санкции

Наслідки удару РФ по Україні

Президент Владимир Зеленский заявил, что масштабные атаки дронами возможны только потому, что Россия обходит санкции. Он напомнил, что этой ночью РФ атаковала Украину и выпустила рекордное количество ударных дронов - 188.

Об этом глава Украинского государства сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Этой ночью Россия атаковала Украину и выпустила рекордное количество ударных дронов против наших людей - 188. Спасибо нашим защитникам неба за отражение атаки: около 80 дронов удалось сбить, более 90 - локально потеряны. К сожалению, есть повреждения нашей критической инфраструктуры. Сложная ситуация сейчас в Тернополе. Все службы и ремонтные бригады на местах работают и помогают людям. Делаем все, чтобы как можно быстрее вернуть поставки электричества.

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188 беспилотников. В каждом - 85 иностранных компонентов. Это почти 16 000 компонентов, без которых они не летали бы. Такие атаки возможны только потому, что преступник обходит санкции, Россия обходит санкции через различные схемы. Спасибо всем в мире, кто блокирует такие поставки, но нам нужно больше совместной работы, чтобы санкции действовали и заставляли Россию прекратить эту войну. Мы должны остановить российскую агрессию.

Если вы против войны, вы должны быть реально против обхода Россией санкций", - сказал Зеленский.

Автор: 

беспилотник (3567) Зеленский Владимир (20290) санкции (11276) дроны (3875)


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Топ комментарии
+7
Козляра зелена, в тебе санкцій нема і гроші течуть рікою! Де мільйон дронів?!! Зелю-геть!
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26.11.2024 16:35
+6
Присоромити західних партнерів та продовжувати красти їхні ж гроші. Чистий профіт.
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26.11.2024 16:28
+4
У нас нема санкцвій але ви нездари крім грабунку нічого і нездатні зробити хіба язиками плескати без зупинку та щоки надувати
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26.11.2024 16:29
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В них там дронів як в дурного пукалок - татари збирають день і ніч
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26.11.2024 16:26 Ответить
Зеленський про рекордну атаку дронів РФ: Це можливо лише тому, що Росія обходить санкції


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26.11.2024 16:28 Ответить
Присоромити західних партнерів та продовжувати красти їхні ж гроші. Чистий профіт.
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26.11.2024 16:28 Ответить
У нас нема санкцвій але ви нездари крім грабунку нічого і нездатні зробити хіба язиками плескати без зупинку та щоки надувати
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26.11.2024 16:29 Ответить
Господин Президент! Что там с бракованными минами? Ничего от Вас не слышим! Ау.....
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26.11.2024 16:29 Ответить
не тому, що вона їх обходить, що там такого крутого підсанкційного?... а тому, що на відміну від вас, вона масштабує та розширює виробництво всього, що може вбивати!...
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26.11.2024 16:32 Ответить
Козляра зелена, в тебе санкцій нема і гроші течуть рікою! Де мільйон дронів?!! Зелю-геть!
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26.11.2024 16:35 Ответить
Це можливо лише тому,що 3,14дерація, по вказівці куйла їх ,їх багато виготовляє.чого не скажеш про "зепоцріота" котрому чим гірше і менше в Україні для захисту зброї ,тим більше він мабуть отримує на рахунки все від того ж куйла...
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26.11.2024 16:36 Ответить
Наївний пацан...
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26.11.2024 16:38 Ответить
Цей д@біл ще й над партнерами стебеться, курва..

Йому, придурку добре жити в бункерах Банкової..відоси знімати..
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26.11.2024 16:39 Ответить
А твій млн дронів. Зе де?Улітєл в тьоплий край.
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26.11.2024 16:39 Ответить
Там де мільйон МегаВат і мільйон Йолок.
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26.11.2024 16:41 Ответить
Виснажують ППО, найближчими днями слід очікувати масований ракетний обстріл.
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26.11.2024 16:39 Ответить
санкції- то казка для дурних
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26.11.2024 16:45 Ответить
Моя хата скраю, винен у всьому захід.
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26.11.2024 17:29 Ответить
 
 