Турция просит США об исключении из санкций против "Газпромбанка": "Не сможем платить России"
Турция ведет переговоры с США о смягчении режима санкций против России, которое бы позволило ей продолжать использовать Газпромбанк для оплаты импорта природного газа.
Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
С 21 ноября Газпромбанк, который ранее был освобожден от ограничений из-за его важной роли в осуществлении энергетических платежей, попал под полномасштабные санкции США (пока действует переходный период до 20 декабря 2024 года). Это создало проблемы для Турции, которая является союзником США в НАТО.
Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар сказал, что без разрешения США "мы не сможем платить России".
"Если исключения не будет, это может иметь очень серьезные последствия для Турции", - сказал министр. Он напомнил о предыдущих случаях, когда санкции, связанные с Ираном, смягчались путем предоставления специальных разрешений.
Россия является крупнейшим поставщиком газа в Турцию, обеспечив около 42% импорта в 2023 году.
В целом, Турция в значительной степени зависит от России в энергетическом секторе, в частности - импортирует около половины нефти и строит с помощью России атомную электростанцию. Турция и Россия планируют создать газовый хаб в Турции и рассматривают возможность прокладки новых подводных газопроводов.
Венгрия, еще один крупный импортер российского газа, тоже раскритиковала санкции США против Газпромбанка, заявив, что это ставит под угрозу ее энергетическую безопасность. Министр иностранных дел Петер Сийярто на прошлой неделе сказал Bloomberg, что страны региона найдут способ обеспечить непрерывность поставок. Это заявление прозвучало после переговоров в Стамбуле с энергетическими министрами региона, в частности с Байрактаром.
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Якщо США погодяться - то однозначно Ердоган має заплатити ВЕЛИЧЕЗНИЙ ГЕШЕФТ для США.
треба вводити такі санкції, які не заважають робити бізнес.
Заборонити торгівлю з Марсом, планетарне ембарго. Страшно звучить, не має ніякого сенсу.
А мы не можем от кацапских ракет , каждую ночь , "отмахаться" ...
( а еще говорят , что евреи самые "хитросделанные" )
Хоча... Бінго! Ось де "собака порилась": фіцо-орбани платять офіційно за контрактом у банк Азербайджану начебто за їхній газ, а звідти доляри під фіктивні поставки чогось там мають прямувати у банк Туреччини, який отримав американський "виняток" і вже легітимно платитиме "за газ" рашистам. Щоби вони могли далі скористатись тими "легітимними" долярами для закупівлі озброєння і ***********, а також наймання "гарматного м'яса" по всьому Світу для війни з Україною.
Виходить, що Туреччина з Азербайджаном виконуватимуть роль фінансового хабу з фінансування рашистської пітьми.
Нічого особистого, лише бізнес (с)
Схоже, після цієї фази російсько-української війни українців більше не розчулити картинками потоків біженців, що рятуються від етнічних чисток.
Саме зараз в Україні почне дорослішати покоління вовчат, яке виросте у суспільство безжальних і лютих вовків-воїнів, замість того покоління поросят, яке нам донедавна пропонувала ера споживацтва і насолод.
навіщо тоді санкції?