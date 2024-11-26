Турция просит США об исключении из санкций против "Газпромбанка": "Не сможем платить России"

Турция ведет переговоры с США о смягчении режима санкций против России, которое бы позволило ей продолжать использовать Газпромбанк для оплаты импорта природного газа.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

С 21 ноября Газпромбанк, который ранее был освобожден от ограничений из-за его важной роли в осуществлении энергетических платежей, попал под полномасштабные санкции США (пока действует переходный период до 20 декабря 2024 года). Это создало проблемы для Турции, которая является союзником США в НАТО.

Также читайте: Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным

Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар сказал, что без разрешения США "мы не сможем платить России".

"Если исключения не будет, это может иметь очень серьезные последствия для Турции", - сказал министр. Он напомнил о предыдущих случаях, когда санкции, связанные с Ираном, смягчались путем предоставления специальных разрешений.

Россия является крупнейшим поставщиком газа в Турцию, обеспечив около 42% импорта в 2023 году.

Читайте также: Интерес Турции к БРИКС не влияет непосредственно на поддержку Украины, - посол Боднар

В целом, Турция в значительной степени зависит от России в энергетическом секторе, в частности - импортирует около половины нефти и строит с помощью России атомную электростанцию. Турция и Россия планируют создать газовый хаб в Турции и рассматривают возможность прокладки новых подводных газопроводов.

Венгрия, еще один крупный импортер российского газа, тоже раскритиковала санкции США против Газпромбанка, заявив, что это ставит под угрозу ее энергетическую безопасность. Министр иностранных дел Петер Сийярто на прошлой неделе сказал Bloomberg, что страны региона найдут способ обеспечить непрерывность поставок. Это заявление прозвучало после переговоров в Стамбуле с энергетическими министрами региона, в частности с Байрактаром.