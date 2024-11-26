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Новости Санкции против России
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Турция просит США об исключении из санкций против "Газпромбанка": "Не сможем платить России"

Альпарслан Байрактар

Турция ведет переговоры с США о смягчении режима санкций против России, которое бы позволило ей продолжать использовать Газпромбанк для оплаты импорта природного газа.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

С 21 ноября Газпромбанк, который ранее был освобожден от ограничений из-за его важной роли в осуществлении энергетических платежей, попал под полномасштабные санкции США (пока действует переходный период до 20 декабря 2024 года). Это создало проблемы для Турции, которая является союзником США в НАТО.

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Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар сказал, что без разрешения США "мы не сможем платить России".

"Если исключения не будет, это может иметь очень серьезные последствия для Турции", - сказал министр. Он напомнил о предыдущих случаях, когда санкции, связанные с Ираном, смягчались путем предоставления специальных разрешений.

Россия является крупнейшим поставщиком газа в Турцию, обеспечив около 42% импорта в 2023 году.

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В целом, Турция в значительной степени зависит от России в энергетическом секторе, в частности - импортирует около половины нефти и строит с помощью России атомную электростанцию. Турция и Россия планируют создать газовый хаб в Турции и рассматривают возможность прокладки новых подводных газопроводов.

Венгрия, еще один крупный импортер российского газа, тоже раскритиковала санкции США против Газпромбанка, заявив, что это ставит под угрозу ее энергетическую безопасность. Министр иностранных дел Петер Сийярто на прошлой неделе сказал Bloomberg, что страны региона найдут способ обеспечить непрерывность поставок. Это заявление прозвучало после переговоров в Стамбуле с энергетическими министрами региона, в частности с Байрактаром.

Автор: 

Газ (10223) санкции (11276) США (26528) Турция (3379)


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Топ комментарии
+34
Помідорами хай платять 😂
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26.11.2024 13:26
+22
А турки виняток! - оце позиція
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26.11.2024 13:26
+21
То не платіть , блд. Газу і нафти в світі повно !!!!
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26.11.2024 13:46
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А турки виняток! - оце позиція
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26.11.2024 13:26 Ответить
То не платіть , блд. Газу і нафти в світі повно !!!!
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26.11.2024 13:46 Ответить
ОПА! США взали за ваічкі Ердогана... Аяяйай.
Якщо США погодяться - то однозначно Ердоган має заплатити ВЕЛИЧЕЗНИЙ ГЕШЕФТ для США.
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26.11.2024 14:07 Ответить
Помідорами хай платять 😂
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26.11.2024 13:26 Ответить
Так мокши імпорт тракторами давить)))
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26.11.2024 13:43 Ответить
сподіваюся США розуміли що почнеться подібне скавчання
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26.11.2024 13:27 Ответить
Платите тогда срублями как Ху#ло предлагало. Тем более, что Пердоган ими же и получает.
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26.11.2024 13:27 Ответить
везіть у валізах нал
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26.11.2024 13:27 Ответить
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26.11.2024 13:27 Ответить
Эрдоган наркоман на газовій голці кацапів
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26.11.2024 13:28 Ответить
а тугриками-тугриками, ну і ************ можна на решту....
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26.11.2024 13:29 Ответить
Тугрики якби в Монголії в Туречинні ліри якшо ніц не путаю .
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26.11.2024 13:31 Ответить
та це я умовно. Хоча і тугриками також можна, вони також ніц не варті ))
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26.11.2024 13:33 Ответить
Ніт тугрики таки чогось варті - то венесуельська валюта вартує дешевше туалетного паперу ( ну шоб купити рулончик папіру тре принести массу грошей яка важить більше того рулончика ).
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26.11.2024 13:38 Ответить
Це ж скільки лір потрібно...
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26.11.2024 13:41 Ответить
ну так, звичайно!
треба вводити такі санкції, які не заважають робити бізнес.

Заборонити торгівлю з Марсом, планетарне ембарго. Страшно звучить, не має ніякого сенсу.
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26.11.2024 13:35 Ответить
Не платіть
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26.11.2024 13:37 Ответить
Он індія не платить,все в рупіях залишає в країні і все ок,турецькими лірами віддасьте а нє то нє..
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26.11.2024 13:39 Ответить
ВІйськова допомога Україні на декілька млрдів доларів (зброєю , а не грошима) і можна подумати
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26.11.2024 13:44 Ответить
Це кацапи просять турків, щоб турки США просили. Свєрхдяржава,хулє.
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26.11.2024 13:44 Ответить
"ми не зможемо платити Росії". ( C ) Вот у турков проблемы ....
А мы не можем от кацапских ракет , каждую ночь , "отмахаться" ...
( а еще говорят , что евреи самые "хитросделанные" )
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26.11.2024 13:50 Ответить
Ну не можете - так не платите!
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26.11.2024 13:51 Ответить
Гм. Дивно, що першою Туреччина звернулась з таким клопотанням. Адже після того, як мінфін США закрив потік долярів через Газпромбанк, першими зипитати себе "що робити?" мали би Орбан з Фіцом з їхніми планами продовжити качати через українську ГТС газ від пітьми під маркою "азербайджанський".
Хоча... Бінго! Ось де "собака порилась": фіцо-орбани платять офіційно за контрактом у банк Азербайджану начебто за їхній газ, а звідти доляри під фіктивні поставки чогось там мають прямувати у банк Туреччини, який отримав американський "виняток" і вже легітимно платитиме "за газ" рашистам. Щоби вони могли далі скористатись тими "легітимними" долярами для закупівлі озброєння і ***********, а також наймання "гарматного м'яса" по всьому Світу для війни з Україною.
Виходить, що Туреччина з Азербайджаном виконуватимуть роль фінансового хабу з фінансування рашистської пітьми.
Нічого особистого, лише бізнес (с)
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26.11.2024 13:52 Ответить
Як не гірко сказати,але Азербаджан виявився продажним.Ми ж їх підтримували,а вони ніж в спину.
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26.11.2024 15:03 Ответить
Після Грузії це вже не дивує, а лише підсилює смуток.
Схоже, після цієї фази російсько-української війни українців більше не розчулити картинками потоків біженців, що рятуються від етнічних чисток.
Саме зараз в Україні почне дорослішати покоління вовчат, яке виросте у суспільство безжальних і лютих вовків-воїнів, замість того покоління поросят, яке нам донедавна пропонувала ера споживацтва і насолод.
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26.11.2024 15:34 Ответить
Ердоган замість тиснути на путіна щоб припинив вторгнення, хоче пом"якшити,
навіщо тоді санкції?
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26.11.2024 13:54 Ответить
Турецкі гниди. Є такі...
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26.11.2024 13:59 Ответить
Хай возять мішками,здається турецькі компанії літають на болота?
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26.11.2024 14:00 Ответить
Заканчивать дружить с Московией надо было в 2022 году, а не в 2024.
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26.11.2024 14:11 Ответить
обоє під@раси
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26.11.2024 14:16 Ответить
А якщо ні, то що? з НАТО вийдете??,)
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26.11.2024 14:18 Ответить
Дать рашистам денег на убийства украинцев - турок он и есть турок
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26.11.2024 14:21 Ответить
Эдик, а в ушко тебе не плюнуть?
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26.11.2024 14:21 Ответить
це пистець...сидять ці чччлєни НАТО на Босфорі і керують санкціями
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26.11.2024 14:26 Ответить
Тиц-п*здиц...
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26.11.2024 14:33 Ответить
Скотиняка Ердоган
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26.11.2024 14:34 Ответить
хороший полицейский Турция, говорит не можем оплачивать и покупать из-за плохого полицейского США)))
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26.11.2024 14:48 Ответить
А ще виняток треба зробити для Кадирова. Щоб він міг постачати безсанкційно баранів до ООН та США для обміну опитом!
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26.11.2024 15:07 Ответить
Ну і хер з вами. Буде наука бажаючим робити бізнес з кацапстаном.
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26.11.2024 15:22 Ответить
Хочуть однією ср4кою вседити на двох стільцях...... болт їм .... з лівою нарізкою.
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26.11.2024 17:02 Ответить
З 22 -го року не було можливості знайти іншу країну для поставки газу? Поруч Азербайджан! Чи інші причини важливіші
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27.11.2024 02:56 Ответить
 
 