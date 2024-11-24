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Интерес Турции к БРИКС не влияет непосредственно на поддержку Украины, - посол Боднар

Посол України в Туреччині Василь Боднар

Интерес Турции к БРИКС имеет прежде всего экономическую подоплеку и не влияет на поддержку этой страной Украины.

Об этом в интервью Укринформу сказал посол Украины в Турции Василий Боднар, который вскоре уже приступит к работе во главе посольства Украины в Польше, передает Цензор.НЕТ.

"Дрейф, который теперь заметен в коммуникации (Турции. - Ред.) с БРИКС, происходит по экономическим причинам. Это поиск рынков для своих товаров, ресурсов для инвестирования, привлечение китайских компаний на внутренний рынок... Главное - мы теперь видим, что этот процесс не влияет непосредственно на поддержку Украины", - заявил Боднар.

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По его словам, Турция претендует на роль глобального игрока, поэтому и имеет интересы глобального характера.

"Это связано с растущим потенциалом Турции, ее индустриальными, военными, политическими амбициями. Это абсолютно нормально для стран, которые стремятся занять свое место в глобальном мире, наладить партнерские отношения даже с теми странами, от которых они когда-то были зависимы", - сказал Боднар.

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Дипломат отметил, что на Западе не видно сильной критики или давления на Турцию из-за ее попыток больше коммуницировать с Китаем, Индией или Саудовской Аравией.

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Боднар Василий (162) Турция (3376) БРИКС (50)


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