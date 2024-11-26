Туреччина просить США про виняток з санкцій проти "Газпромбанку": "Не зможемо платити Росії"

Туреччина веде переговори зі США про пом'якшення режиму санкцій проти Росії, яке б дозволило їй продовжувати використовувати Газпромбанк для оплати імпорту природного газу.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

З 21 листопада Газпромбанк, який раніше був звільнений від обмежень через його важливу роль у здійсненні енергетичних платежів, потрапив під повномасштабні санкції США (поки що діє перехідний період до 20 грудня 2024 року). Це створило проблеми для Туреччини, яка є союзником США у НАТО.

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Міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар сказав, що без дозволу США "ми не зможемо платити Росії".

"Якщо винятку не буде, це може мати дуже серйозні наслідки для Туреччини", — сказав міністр. Він нагадав про попередні випадки, коли санкції, пов’язані з Іраном, пом’якшувалися шляхом надання спеціальних дозволів.

Росія є найбільшим постачальником газу до Туреччини, забезпечивши близько 42% імпорту у 2023 році.

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Загалом Туреччина значною мірою залежить від Росії в енергетичному секторі, зокрема імпортує близько половини нафти та будує за допомогою Росії атомну електростанцію. Туреччина та Росія планують створити газовий хаб у Туреччині та розглядають можливість прокладання нових підводних газопроводів.

Угорщина, ще один великий імпортер російського газу, теж розкритикувала санкції США проти Газпромбанку, заявивши, що це ставить під загрозу її енергетичну безпеку. Міністр закордонних справ Петер Сійярто минулого тижня сказав Bloomberg, що країни регіону знайдуть спосіб забезпечити безперервність постачань. Ця заява пролунала після переговорів у Стамбулі з енергетичними міністрами регіону, зокрема з Байрактаром.