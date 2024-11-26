Туреччина просить США про виняток з санкцій проти "Газпромбанку": "Не зможемо платити Росії"
Туреччина веде переговори зі США про пом'якшення режиму санкцій проти Росії, яке б дозволило їй продовжувати використовувати Газпромбанк для оплати імпорту природного газу.
Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
З 21 листопада Газпромбанк, який раніше був звільнений від обмежень через його важливу роль у здійсненні енергетичних платежів, потрапив під повномасштабні санкції США (поки що діє перехідний період до 20 грудня 2024 року). Це створило проблеми для Туреччини, яка є союзником США у НАТО.
Міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар сказав, що без дозволу США "ми не зможемо платити Росії".
"Якщо винятку не буде, це може мати дуже серйозні наслідки для Туреччини", — сказав міністр. Він нагадав про попередні випадки, коли санкції, пов’язані з Іраном, пом’якшувалися шляхом надання спеціальних дозволів.
Росія є найбільшим постачальником газу до Туреччини, забезпечивши близько 42% імпорту у 2023 році.
Загалом Туреччина значною мірою залежить від Росії в енергетичному секторі, зокрема імпортує близько половини нафти та будує за допомогою Росії атомну електростанцію. Туреччина та Росія планують створити газовий хаб у Туреччині та розглядають можливість прокладання нових підводних газопроводів.
Угорщина, ще один великий імпортер російського газу, теж розкритикувала санкції США проти Газпромбанку, заявивши, що це ставить під загрозу її енергетичну безпеку. Міністр закордонних справ Петер Сійярто минулого тижня сказав Bloomberg, що країни регіону знайдуть спосіб забезпечити безперервність постачань. Ця заява пролунала після переговорів у Стамбулі з енергетичними міністрами регіону, зокрема з Байрактаром.
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Якщо США погодяться - то однозначно Ердоган має заплатити ВЕЛИЧЕЗНИЙ ГЕШЕФТ для США.
треба вводити такі санкції, які не заважають робити бізнес.
Заборонити торгівлю з Марсом, планетарне ембарго. Страшно звучить, не має ніякого сенсу.
А мы не можем от кацапских ракет , каждую ночь , "отмахаться" ...
( а еще говорят , что евреи самые "хитросделанные" )
Хоча... Бінго! Ось де "собака порилась": фіцо-орбани платять офіційно за контрактом у банк Азербайджану начебто за їхній газ, а звідти доляри під фіктивні поставки чогось там мають прямувати у банк Туреччини, який отримав американський "виняток" і вже легітимно платитиме "за газ" рашистам. Щоби вони могли далі скористатись тими "легітимними" долярами для закупівлі озброєння і ***********, а також наймання "гарматного м'яса" по всьому Світу для війни з Україною.
Виходить, що Туреччина з Азербайджаном виконуватимуть роль фінансового хабу з фінансування рашистської пітьми.
Нічого особистого, лише бізнес (с)
Схоже, після цієї фази російсько-української війни українців більше не розчулити картинками потоків біженців, що рятуються від етнічних чисток.
Саме зараз в Україні почне дорослішати покоління вовчат, яке виросте у суспільство безжальних і лютих вовків-воїнів, замість того покоління поросят, яке нам донедавна пропонувала ера споживацтва і насолод.
навіщо тоді санкції?