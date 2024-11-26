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Новини Санкції проти Росії
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Туреччина просить США про виняток з санкцій проти "Газпромбанку": "Не зможемо платити Росії"

Альпарслан Байрактар

Туреччина веде переговори зі США про пом'якшення режиму санкцій проти Росії, яке б дозволило їй продовжувати використовувати Газпромбанк для оплати імпорту природного газу.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

З 21 листопада Газпромбанк, який раніше був звільнений від обмежень через його важливу роль у здійсненні енергетичних платежів, потрапив під повномасштабні санкції США (поки що діє перехідний період до 20 грудня 2024 року). Це створило проблеми для Туреччини, яка є союзником США у НАТО.

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Міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар сказав, що без дозволу США "ми не зможемо платити Росії".

"Якщо винятку не буде, це може мати дуже серйозні наслідки для Туреччини", — сказав міністр. Він нагадав про попередні випадки, коли санкції, пов’язані з Іраном, пом’якшувалися шляхом надання спеціальних дозволів.

Росія є найбільшим постачальником газу до Туреччини, забезпечивши близько 42% імпорту у 2023 році.

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Загалом Туреччина значною мірою залежить від Росії в енергетичному секторі, зокрема імпортує близько половини нафти та будує за допомогою Росії атомну електростанцію. Туреччина та Росія планують створити газовий хаб у Туреччині та розглядають можливість прокладання нових підводних газопроводів.

Угорщина, ще один великий імпортер російського газу, теж розкритикувала санкції США проти Газпромбанку, заявивши, що це ставить під загрозу її енергетичну безпеку. Міністр закордонних справ Петер Сійярто минулого тижня сказав Bloomberg, що країни регіону знайдуть спосіб забезпечити безперервність постачань. Ця заява пролунала після переговорів у Стамбулі з енергетичними міністрами регіону, зокрема з Байрактаром.

Автор: 

газ (10403) санкції (11750) США (22417) Туреччина (3488)


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Топ коментарі
+34
Помідорами хай платять 😂
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26.11.2024 13:26
+22
А турки виняток! - оце позиція
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26.11.2024 13:26
+21
То не платіть , блд. Газу і нафти в світі повно !!!!
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26.11.2024 13:46
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А турки виняток! - оце позиція
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26.11.2024 13:26 Відповісти
То не платіть , блд. Газу і нафти в світі повно !!!!
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26.11.2024 13:46 Відповісти
ОПА! США взали за ваічкі Ердогана... Аяяйай.
Якщо США погодяться - то однозначно Ердоган має заплатити ВЕЛИЧЕЗНИЙ ГЕШЕФТ для США.
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26.11.2024 14:07 Відповісти
Помідорами хай платять 😂
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26.11.2024 13:26 Відповісти
Так мокши імпорт тракторами давить)))
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26.11.2024 13:43 Відповісти
сподіваюся США розуміли що почнеться подібне скавчання
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26.11.2024 13:27 Відповісти
Платите тогда срублями как Ху#ло предлагало. Тем более, что Пердоган ими же и получает.
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26.11.2024 13:27 Відповісти
везіть у валізах нал
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26.11.2024 13:27 Відповісти
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26.11.2024 13:27 Відповісти
Эрдоган наркоман на газовій голці кацапів
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26.11.2024 13:28 Відповісти
а тугриками-тугриками, ну і ************ можна на решту....
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26.11.2024 13:29 Відповісти
Тугрики якби в Монголії в Туречинні ліри якшо ніц не путаю .
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26.11.2024 13:31 Відповісти
та це я умовно. Хоча і тугриками також можна, вони також ніц не варті ))
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26.11.2024 13:33 Відповісти
Ніт тугрики таки чогось варті - то венесуельська валюта вартує дешевше туалетного паперу ( ну шоб купити рулончик папіру тре принести массу грошей яка важить більше того рулончика ).
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26.11.2024 13:38 Відповісти
Це ж скільки лір потрібно...
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26.11.2024 13:41 Відповісти
ну так, звичайно!
треба вводити такі санкції, які не заважають робити бізнес.

Заборонити торгівлю з Марсом, планетарне ембарго. Страшно звучить, не має ніякого сенсу.
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26.11.2024 13:35 Відповісти
Не платіть
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26.11.2024 13:37 Відповісти
Он індія не платить,все в рупіях залишає в країні і все ок,турецькими лірами віддасьте а нє то нє..
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26.11.2024 13:39 Відповісти
ВІйськова допомога Україні на декілька млрдів доларів (зброєю , а не грошима) і можна подумати
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26.11.2024 13:44 Відповісти
Це кацапи просять турків, щоб турки США просили. Свєрхдяржава,хулє.
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26.11.2024 13:44 Відповісти
"ми не зможемо платити Росії". ( C ) Вот у турков проблемы ....
А мы не можем от кацапских ракет , каждую ночь , "отмахаться" ...
( а еще говорят , что евреи самые "хитросделанные" )
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26.11.2024 13:50 Відповісти
Ну не можете - так не платите!
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26.11.2024 13:51 Відповісти
Гм. Дивно, що першою Туреччина звернулась з таким клопотанням. Адже після того, як мінфін США закрив потік долярів через Газпромбанк, першими зипитати себе "що робити?" мали би Орбан з Фіцом з їхніми планами продовжити качати через українську ГТС газ від пітьми під маркою "азербайджанський".
Хоча... Бінго! Ось де "собака порилась": фіцо-орбани платять офіційно за контрактом у банк Азербайджану начебто за їхній газ, а звідти доляри під фіктивні поставки чогось там мають прямувати у банк Туреччини, який отримав американський "виняток" і вже легітимно платитиме "за газ" рашистам. Щоби вони могли далі скористатись тими "легітимними" долярами для закупівлі озброєння і ***********, а також наймання "гарматного м'яса" по всьому Світу для війни з Україною.
Виходить, що Туреччина з Азербайджаном виконуватимуть роль фінансового хабу з фінансування рашистської пітьми.
Нічого особистого, лише бізнес (с)
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26.11.2024 13:52 Відповісти
Як не гірко сказати,але Азербаджан виявився продажним.Ми ж їх підтримували,а вони ніж в спину.
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26.11.2024 15:03 Відповісти
Після Грузії це вже не дивує, а лише підсилює смуток.
Схоже, після цієї фази російсько-української війни українців більше не розчулити картинками потоків біженців, що рятуються від етнічних чисток.
Саме зараз в Україні почне дорослішати покоління вовчат, яке виросте у суспільство безжальних і лютих вовків-воїнів, замість того покоління поросят, яке нам донедавна пропонувала ера споживацтва і насолод.
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26.11.2024 15:34 Відповісти
Ердоган замість тиснути на путіна щоб припинив вторгнення, хоче пом"якшити,
навіщо тоді санкції?
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26.11.2024 13:54 Відповісти
Турецкі гниди. Є такі...
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26.11.2024 13:59 Відповісти
Хай возять мішками,здається турецькі компанії літають на болота?
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26.11.2024 14:00 Відповісти
Заканчивать дружить с Московией надо было в 2022 году, а не в 2024.
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26.11.2024 14:11 Відповісти
обоє під@раси
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26.11.2024 14:16 Відповісти
А якщо ні, то що? з НАТО вийдете??,)
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26.11.2024 14:18 Відповісти
Дать рашистам денег на убийства украинцев - турок он и есть турок
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26.11.2024 14:21 Відповісти
Эдик, а в ушко тебе не плюнуть?
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26.11.2024 14:21 Відповісти
це пистець...сидять ці чччлєни НАТО на Босфорі і керують санкціями
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26.11.2024 14:26 Відповісти
Тиц-п*здиц...
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26.11.2024 14:33 Відповісти
Скотиняка Ердоган
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26.11.2024 14:34 Відповісти
хороший полицейский Турция, говорит не можем оплачивать и покупать из-за плохого полицейского США)))
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26.11.2024 14:48 Відповісти
А ще виняток треба зробити для Кадирова. Щоб він міг постачати безсанкційно баранів до ООН та США для обміну опитом!
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26.11.2024 15:07 Відповісти
Ну і хер з вами. Буде наука бажаючим робити бізнес з кацапстаном.
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26.11.2024 15:22 Відповісти
Хочуть однією ср4кою вседити на двох стільцях...... болт їм .... з лівою нарізкою.
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26.11.2024 17:02 Відповісти
З 22 -го року не було можливості знайти іншу країну для поставки газу? Поруч Азербайджан! Чи інші причини важливіші
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27.11.2024 02:56 Відповісти
 
 