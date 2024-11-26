На Луганщині український дрон знищив автомобіль з колаборантом і трьома окупантами, - Лисогор
В районі Новокраснянки на Луганщині український дрон уразив автомобіль, в якому перебували місцевий колаборант та троє росіян.
Про це повідомляє очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.
Український дрон уразив автомобіль "Нива", в якому знаходились четверо окупантів. Троє з них загинули на місці, а одного, місцевого колаборанта Олега Черепню, сина зрадника Миколи Черепні, було доправлено до реанімації в Луганськ.
"За оприлюдненою інформацією в районі Новокраснянки автомобіль "Нива", де їхали четверо окупантів, "наздогнав" український дрон. У результаті ДТП троє чоловіків вже "доїхали" до пекла. Ще один, найцікавіший пасажир, був доправлений до реанімації у Луганську. Ним виявився місцевий колаборант, син зрадника батьківщини Миколи Черепні, Олег", - пише Лисогор.
Микола Черепня - колабораціоніст та зрадник
Як зазначається, Микола Черепня, який до війни проживав у Рубіжному, після початку конфлікту активно співпрацював з росіянами, допомагаючи руйнувати своє місто. За свою відданість окупантам Черепня отримав посаду в окупаційній адміністрації на Кремінщині.
"Цікаво, що якщо б татко Олега не так сильно допомагав росіянам стирати з лиця землі будинки та інфраструктуру наших міст, може б знайшлася реанімація поближче і не довелось би вивозити пораненого понад 200 кілометрів до Луганська", - додав очільник ОВА.
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