На Луганщине украинский дрон уничтожил автомобиль с коллаборантом и тремя оккупантами, - Лисогор

В районе Новокраснянки на Луганщине украинский дрон атаковал автомобиль, в котором находились местный коллаборационист и трое россиян.

Об этом сообщает глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор, информирует Цензор.НЕТ.

Украинский дрон поразил автомобиль "Нива", в котором находились четверо оккупантов. Трое из них погибли на месте, а один, местный коллаборационист Олег Черепня, сын предателя Николая Черепни, был доставлен в реанимацию в Луганск.

"По обнародованной информации, в районе Новокраснянки автомобиль "Нива", где ехали четверо оккупантов, "догнал" украинский дрон. Вследствие ДТП трое мужчин уже "доехали" до ада. Еще один, самый интересный пассажир, был доставлен в реанимацию в Луганске. Им оказался местный коллаборационист, сын предателя родины Николая Черепни, Олег", - пишет Лысогор.

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Николай Черепня - коллаборационист и предатель

Как отмечается, Николай Черепня, который до войны проживал в Рубежном, после начала конфликта активно сотрудничал с россиянами, помогая разрушать свой город. За свою преданность оккупантам Черепня получил должность в оккупационной администрации на Кременщине.

"Интересно, что если бы папа Олега не так сильно помогал россиянам стирать с лица земли дома и инфраструктуру наших городов, может бы нашлась реанимация поближе и не пришлось бы вывозить раненого более 200 километров в Луганск", - добавил глава ОВА.

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