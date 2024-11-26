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Новини Війна
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Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті: Пріоритети - Покровський та Курахівський напрямки

Доповідь Сирського Зеленському 26 листопада 

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вранці провів розмову щодо ситуації на фронті з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

Сьогодні була доповідь Головкома Сирського. Вранці. І буде ще одна розмова ввечері. Пріоритети – вони очевидні. Фронт – Покровський напрямок, Курахівський. Також – Курська операція. Ми цінуємо те, що партнери зараз реалізовують заявлені пакети підтримки. Реалізовують достатньо своєчасно. І важливо, щоб обсяги того, про що оголошується, відповідали нашим домовленостям та об’єктивним потребам", - розповів Зеленський.

Президент наголосив, що "потрібен новий поштовх постачанню заради оборони", та додав, що "в грудні маємо це забезпечити".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський заслухав доповідь Сирського: Бачимо наявні загрози на Запорізькому напрямку, Сили оборони контролюють ситуацію

Автор: 

Зеленський (23653) Донецька область (8291) Олександр Сирський (581) Курськ (1082)


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Топ коментарі
+17
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26.11.2024 19:21
+11
"сирок" доповів "зелєпукіну",про те ,що виконання "оманського плану куйла,в частині окупації української території ,іде випереджаючими темпами...
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26.11.2024 19:22
+7
Про міни браковані.....про міни лідеру розкажіть!Он нє знаєт!!!Єго боярє нерядиві обманулі!°°
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26.11.2024 19:20
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якшо в АП кабміні і раді замінити *ПЛАН* на ВЕРТОЛІТ* (винт)))) то Україна отримає ПОТУЖНЕ авіаційне з*днання ))))))) можна атакувати легко москву .... адеякі долетять і владівастока
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26.11.2024 19:19 Відповісти
АероПЛАН...повітряний план, план з повітря - те ж саме, що повітряний замок...термінологія Епохи Правління Зеленського, те ж саме що Ера Зеленського - ЕрЗе.
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26.11.2024 19:36 Відповісти
Не пріорітети - а просер на Покровському і курахівському напрямку
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26.11.2024 19:19 Відповісти
Кращі люди гинуть поки ці підараси один одному казки розповідають,думаючи скільки валіз забрати коли будуть тікати через аеропорт Бориспіль.
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26.11.2024 19:39 Відповісти
Про міни браковані.....про міни лідеру розкажіть!Он нє знаєт!!!Єго боярє нерядиві обманулі!°°
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26.11.2024 19:20 Відповісти
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26.11.2024 19:21 Відповісти
Викладай вже , тоді , повний малюнок , а головне - де він був надрукований !
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26.11.2024 20:53 Відповісти
Печера Дракона: Бачите як цікаво. Одне видання. Один автор. Ліворуч - 22-й рік. Праворуч - 24-й. У чому різниця?
У тому, що здалека видно краще ніж нашим 73%-м. У тому на кого перетворився ЗЕ за ці два роки в свідомості автора - і більшості читачів всесвітньо відомого видання.
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26.11.2024 21:33 Відповісти
"сирок" доповів "зелєпукіну",про те ,що виконання "оманського плану куйла,в частині окупації української території ,іде випереджаючими темпами...
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26.11.2024 19:22 Відповісти
Сирський розповів Зеленскому казочку, які Найвеличніший ******** слухати.
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26.11.2024 19:26 Відповісти
Новий поштовх в грудні. Складається думка, що Головнокомандувача треба постійно штовхати Верховним.
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26.11.2024 19:32 Відповісти
Щоб навіть ніхто не сумнівався - згідно з наказом ЄрмакуЗеленському з кремля "...Пріоритети - Покровський та Курахівський напрямки...".
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26.11.2024 19:35 Відповісти
а про фотачькі з блогєрамі доповів?
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26.11.2024 19:35 Відповісти
Просирський крок за крок просерає Україну. Про це воно згадало у докладі! Чмо гєбєшне!!!! На палю обох покидьків!!
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26.11.2024 19:36 Відповісти
Кацап блазню що може розповісти? Тільки про здачу території.
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26.11.2024 19:37 Відповісти
Та невже я думав вони лише про курську операцію говорят.
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26.11.2024 19:38 Відповісти
Штовхни себе зі скелі!
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26.11.2024 19:44 Відповісти
Якось так було: доповідаю, відповідно до вашого потужного доручення задля збереження життів наших воїнів,сьогодні ми здали ворогу наступні населені пункти…
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26.11.2024 19:49 Відповісти
може відразу доповідав би єрмакові??
Нащо та ЗЕ прокладка
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26.11.2024 19:52 Відповісти
Чого не по табелю, не маршалу Ірьмаку?
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26.11.2024 19:54 Відповісти
дерьмак може образитись.
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26.11.2024 19:57 Відповісти
Краще б замість "пріоритетів" укріплення будували та місцевість мінували...
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26.11.2024 20:01 Відповісти
Потужна розмова...
Вова: Саша, що там?
Саша: 20.
Вова: Що 20?
Саша: А що там?
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26.11.2024 20:11 Відповісти
приорітет по здачі?
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26.11.2024 20:11 Відповісти
Согласно украинским СМИ, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уже доложил президенту Владимиру Зеленскому о серьезной угрозе для украинских сил в Запорожье. В ответ Зеленский разместил сообщение в своем телеграм-канале: «Мы видим угрозы», - добавив, что «ВСУ контролируют ситуацию».

Однако сообщения с линии фронта ставят под сомнение способность украинской армии удерживать контроль над этим направлением. Российская армия уже предпринимает попытки продвижения из Донецкой области в сторону Запорожья, стремясь взять под контроль стратегически важный поселок Великая Новоселка.
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26.11.2024 20:13 Відповісти
І шо то далу ішаку!
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26.11.2024 20:44 Відповісти
Перепрошую за неточність: безтолковому ішаку.
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26.11.2024 20:45 Відповісти
Фото якесь фейкове!
Явно на ТОТ знімали.
Чому Сирський у повній спорязі, а Зеленський, жертва Майдану3 та 100500 пАтужних замахів, лише у алкоголічці?
Це ж дискредитація пабєдавєра, що сам-один захищає весь Світ!
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26.11.2024 21:10 Відповісти
Один не хоче чути правду, а інший її і не каже. Всі задоволені.
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26.11.2024 21:24 Відповісти
Який ти вова полководєц? Ти поц. Цю роль зеленський зіграв в пародії "300 єврейцев". Вирішив спробувати "по настоящему"
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26.11.2024 21:32 Відповісти
 
 