Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті: Пріоритети - Покровський та Курахівський напрямки
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вранці провів розмову щодо ситуації на фронті з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні.
Сьогодні була доповідь Головкома Сирського. Вранці. І буде ще одна розмова ввечері. Пріоритети – вони очевидні. Фронт – Покровський напрямок, Курахівський. Також – Курська операція. Ми цінуємо те, що партнери зараз реалізовують заявлені пакети підтримки. Реалізовують достатньо своєчасно. І важливо, щоб обсяги того, про що оголошується, відповідали нашим домовленостям та об’єктивним потребам", - розповів Зеленський.
Президент наголосив, що "потрібен новий поштовх постачанню заради оборони", та додав, що "в грудні маємо це забезпечити".
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У тому, що здалека видно краще ніж нашим 73%-м. У тому на кого перетворився ЗЕ за ці два роки в свідомості автора - і більшості читачів всесвітньо відомого видання.
Нащо та ЗЕ прокладка
Вова: Саша, що там?
Саша: 20.
Вова: Що 20?
Саша: А що там?
Однако сообщения с линии фронта ставят под сомнение способность украинской армии удерживать контроль над этим направлением. Российская армия уже предпринимает попытки продвижения из Донецкой области в сторону Запорожья, стремясь взять под контроль стратегически важный поселок Великая Новоселка.
Явно на ТОТ знімали.
Чому Сирський у повній спорязі, а Зеленський, жертва Майдану3 та 100500 пАтужних замахів, лише у алкоголічці?
Це ж дискредитація пабєдавєра, що сам-один захищає весь Світ!