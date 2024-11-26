Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті: Пріоритети - Покровський та Курахівський напрямки

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вранці провів розмову щодо ситуації на фронті з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

Сьогодні була доповідь Головкома Сирського. Вранці. І буде ще одна розмова ввечері. Пріоритети – вони очевидні. Фронт – Покровський напрямок, Курахівський. Також – Курська операція. Ми цінуємо те, що партнери зараз реалізовують заявлені пакети підтримки. Реалізовують достатньо своєчасно. І важливо, щоб обсяги того, про що оголошується, відповідали нашим домовленостям та об’єктивним потребам", - розповів Зеленський.

Президент наголосив, що "потрібен новий поштовх постачанню заради оборони", та додав, що "в грудні маємо це забезпечити".

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