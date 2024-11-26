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Адміністрація Байдена буде нарощувати допомогу Україні до завершення свого терміну, - Блінкен

Ентоні Блінкен

Адміністрація Джо Байдена продовжить нарощувати військову допомогу Україні.

Про це заявив глава Держдепу Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

"Ми продовжимо зусилля з нарощування військової допомоги Україні, щоб зміцнити її обороноздатність", - сказав він.

Також Блінкен висловив занепокоєння щодо співпраці Росії і КНДР у військовій сфері, зазначивши, що таку позицію США поділяють, зокрема, Японія і Південна Корея. Крім того, він укотре закликав Китай "використати свій вплив", щоб домогтися зміни позиції Росії щодо України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен візьме участь у зустрічі міністрів G7 в Італії: серед тем – війна РФ проти України

Автор: 

США (22417) допомога і підтримка (1155) Блінкен (1156)


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как только слиняли бёрнс с саливаном и бидон теперь работает на будущую администрацию Трампа, так всё сразу нашлось и поставляется в рекордные сроки в нужной нам номенклатуре
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26.11.2024 21:14 Відповісти
сушіть весла, хлопці, пізно всрались, треба було на 3 роки раніше...
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26.11.2024 21:15 Відповісти
Як кажуть рускі виродки, дорога ложка к обеду
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26.11.2024 21:16 Відповісти
Якось раптово та несподівано адміністрація пана Байдена Україну полюбила.
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26.11.2024 21:18 Відповісти
Блінкен серед них всіх і був найбільшим другом.
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26.11.2024 21:37 Відповісти
Можливо, можливо.
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27.11.2024 10:05 Відповісти
Моя покійна бабця говорила: "Якщо не наївся на бенкеті, то по дорозі додому вже не налижешся слини.
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26.11.2024 21:20 Відповісти
 
 