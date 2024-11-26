Адміністрація Байдена буде нарощувати допомогу Україні до завершення свого терміну, - Блінкен
Адміністрація Джо Байдена продовжить нарощувати військову допомогу Україні.
Про це заявив глава Держдепу Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна
"Ми продовжимо зусилля з нарощування військової допомоги Україні, щоб зміцнити її обороноздатність", - сказав він.
Також Блінкен висловив занепокоєння щодо співпраці Росії і КНДР у військовій сфері, зазначивши, що таку позицію США поділяють, зокрема, Японія і Південна Корея. Крім того, він укотре закликав Китай "використати свій вплив", щоб домогтися зміни позиції Росії щодо України.
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