Адміністрація Байдена буде нарощувати допомогу Україні до завершення свого терміну, - Блінкен

Адміністрація Джо Байдена продовжить нарощувати військову допомогу Україні.

Про це заявив глава Держдепу Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

"Ми продовжимо зусилля з нарощування військової допомоги Україні, щоб зміцнити її обороноздатність", - сказав він.

Також Блінкен висловив занепокоєння щодо співпраці Росії і КНДР у військовій сфері, зазначивши, що таку позицію США поділяють, зокрема, Японія і Південна Корея. Крім того, він укотре закликав Китай "використати свій вплив", щоб домогтися зміни позиції Росії щодо України.

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