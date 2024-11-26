Администрация Байдена будет наращивать помощь Украине до истечения своего срока, - Блинкен

Администрация Джо Байдена продолжит наращивать военную помощь Украине.

Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

"Мы продолжим усилия по наращиванию военной помощи Украине, чтобы укрепить ее обороноспособность", - сказал он.

Также Блинкен выразил обеспокоенность по поводу сотрудничества России и КНДР в военной сфере, отметив, что такую позицию США разделяют, в частности, Япония и Южная Корея. Кроме того, он в очередной раз призвал Китай "использовать свое влияние", чтобы добиться изменения позиции России в отношении Украины.

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