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Администрация Байдена будет наращивать помощь Украине до истечения своего срока, - Блинкен

Ентоні Блінкен

Администрация Джо Байдена продолжит наращивать военную помощь Украине.

Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

"Мы продолжим усилия по наращиванию военной помощи Украине, чтобы укрепить ее обороноспособность", - сказал он.

Также Блинкен выразил обеспокоенность по поводу сотрудничества России и КНДР в военной сфере, отметив, что такую позицию США разделяют, в частности, Япония и Южная Корея. Кроме того, он в очередной раз призвал Китай "использовать свое влияние", чтобы добиться изменения позиции России в отношении Украины.

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Автор: 

США (26528) помощь и поддержка (867) Блинкен Энтони (937)


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как только слиняли бёрнс с саливаном и бидон теперь работает на будущую администрацию Трампа, так всё сразу нашлось и поставляется в рекордные сроки в нужной нам номенклатуре
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26.11.2024 21:14 Ответить
сушіть весла, хлопці, пізно всрались, треба було на 3 роки раніше...
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26.11.2024 21:15 Ответить
Як кажуть рускі виродки, дорога ложка к обеду
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26.11.2024 21:16 Ответить
Якось раптово та несподівано адміністрація пана Байдена Україну полюбила.
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26.11.2024 21:18 Ответить
Блінкен серед них всіх і був найбільшим другом.
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26.11.2024 21:37 Ответить
Можливо, можливо.
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27.11.2024 10:05 Ответить
Моя покійна бабця говорила: "Якщо не наївся на бенкеті, то по дорозі додому вже не налижешся слини.
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26.11.2024 21:20 Ответить
 
 