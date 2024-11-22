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Новости Война
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Блинкен примет участие во встрече министров G7 в Италии: среди тем – война РФ против Украины

Блінкен з міністрами великої сімки говоритиме про війну РФ проти України

Государственный секретарь США Энтони Блинкен примет участие во встрече министров иностранных дел стран G7. Заседание состоится в Италии. Среди тем - война России против Украины.

Об этом говорится в заявлении Госдепа, информирует Цензор.НЕТ.

Во внешнеполитическом ведомстве США рассказали, что визит Блинкена в Италию продлится с 23 по 27 ноября.

На встрече министров иностранных дел G7 он обсудит с партнерами ряд вопросов, в частности, конфликты на Ближнем Востоке, войну России против Украины и безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе.

Кроме этого, после переговоров с министрами Блинкен планирует встретиться с Папой Франциском в Ватикане. Одной из тем разговора будет российская агрессия против Украины.

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Автор: 

G7 (833) Италия (1640) Блинкен Энтони (937)


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Серед інших важливих тем, десь у третю чергу, після кліматичних змін і взаємоаигідної торгівлі з Китаєм.
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22.11.2024 21:57 Ответить
для українського народу ,від зустрічей світових аферистів,котрі збирають різні тусовки аби по3,14сдякати користі ніякої .Ціле НАТО збиралося,що би по3,14здякати про рашистсько-куйлові "орєшнікі"
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22.11.2024 22:08 Ответить
Ну давай поливай про то как дирижабли со всего мира попрут в НьюВасюки --- а мы пошлюхаем тебя шлюху гундосо- бздошную, поливай!
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23.11.2024 08:45 Ответить
 
 