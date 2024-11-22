Блинкен примет участие во встрече министров G7 в Италии: среди тем – война РФ против Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен примет участие во встрече министров иностранных дел стран G7. Заседание состоится в Италии. Среди тем - война России против Украины.

Об этом говорится в заявлении Госдепа, информирует Цензор.НЕТ.

Во внешнеполитическом ведомстве США рассказали, что визит Блинкена в Италию продлится с 23 по 27 ноября.

На встрече министров иностранных дел G7 он обсудит с партнерами ряд вопросов, в частности, конфликты на Ближнем Востоке, войну России против Украины и безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе.

Кроме этого, после переговоров с министрами Блинкен планирует встретиться с Папой Франциском в Ватикане. Одной из тем разговора будет российская агрессия против Украины.

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