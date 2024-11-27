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Новини
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Масових зібрань і заходів на зимові свята в Києві не буде. Ялинку встановлять на Софійській площі коштом меценатів

ялинка в Києві

У Києві цьогоріч Різдво та новорічні свята відбудуться без масових зібрань і заходів, ярмарків та розваг. 

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, свята відбуватимуться із дотриманням безпекових вимог і режиму обмеження використання електроенергії. Таке рішення ухвалила Рада оборони столиці.

Де встановлять ялинку?

"Головна ялинка України, як і в попередні роки, засяє на Софійській площі. Її встановлять коштом меценатів. Коштів з міського бюджету ми не виділятимемо", - уточнив Кличко.

Також читайте: Новорічна ялинка в Києві може бути встановлена за кошти меценатів – гроші з бюджету не витрачатимуть

Також інформується, що встановлювати ялинку розпочнуть 2 грудня. Урочисте відкриття заплановане традиційно в День Святого Миколая, 6 грудня.

Біля ялинки встановлять фотозону з qr-кодами благодійних фондів і кілька будиночків для продажу виключно сувенірної продукції. Масових заходів, ярмарків чи інших розваг на Софійській площі не передбачено.

Автор: 

Київ (19401) Новий рік (551) ялинка (115)


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Топ коментарі
+5
Як же без йолкі?!!!

Меценатам не спадало на думку ці гроші спрямувати хоч би на засоби опалення для бійців на фронті?
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27.11.2024 09:55
+5
Вони не для цього отримували кошти з бюджету Києва.
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27.11.2024 10:03
+3
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27.11.2024 09:55
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27.11.2024 09:55 Відповісти
Як же без йолкі?!!!

Меценатам не спадало на думку ці гроші спрямувати хоч би на засоби опалення для бійців на фронті?
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27.11.2024 09:55 Відповісти
А тобі не спадало на думку за що саме воюють бійці на фронті?
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27.11.2024 10:46 Відповісти
День і ніч в Києві тривоги - хто там буде водити хороводи біля ялинки?
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27.11.2024 09:56 Відповісти
Як хто? ******** та різноманітні слимаки.
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27.11.2024 09:59 Відповісти
та барбершопери з трансами
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27.11.2024 10:09 Відповісти
Так яж і написав - РІЗНОМАНІТНІ слимаки.
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27.11.2024 10:18 Відповісти
Яка хата тикий тин, який батько такий син.
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27.11.2024 12:04 Відповісти
ТЦК.
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27.11.2024 10:54 Відповісти
Краще б оті "меценати" якістних мін 82 мм десь ЕС закупили.
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27.11.2024 09:58 Відповісти
+ ще й би 120 мм ....
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27.11.2024 10:01 Відповісти
Вони не для цього отримували кошти з бюджету Києва.
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27.11.2024 10:03 Відповісти
які нормальні медсенати гроші на ялинку потратять? Таких медсенатів навіть неназвуть.
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27.11.2024 10:06 Відповісти
Може ліпше пару дронів купити, тім паче що гулянці не буде
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27.11.2024 10:38 Відповісти
А чо на Софіївській площі? На Майдані слабо?
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27.11.2024 11:07 Відповісти
Вова, скоро буде йолка...
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27.11.2024 11:26 Відповісти
 
 