Масових зібрань і заходів на зимові свята в Києві не буде. Ялинку встановлять на Софійській площі коштом меценатів
У Києві цьогоріч Різдво та новорічні свята відбудуться без масових зібрань і заходів, ярмарків та розваг.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, свята відбуватимуться із дотриманням безпекових вимог і режиму обмеження використання електроенергії. Таке рішення ухвалила Рада оборони столиці.
Де встановлять ялинку?
"Головна ялинка України, як і в попередні роки, засяє на Софійській площі. Її встановлять коштом меценатів. Коштів з міського бюджету ми не виділятимемо", - уточнив Кличко.
Також інформується, що встановлювати ялинку розпочнуть 2 грудня. Урочисте відкриття заплановане традиційно в День Святого Миколая, 6 грудня.
Біля ялинки встановлять фотозону з qr-кодами благодійних фондів і кілька будиночків для продажу виключно сувенірної продукції. Масових заходів, ярмарків чи інших розваг на Софійській площі не передбачено.
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