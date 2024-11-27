Массовых собраний и мероприятий на зимние праздники в Киеве не будет. Елку установят на Софийской площади за счет меценатов

В Киеве в этом году Рождество и новогодние праздники пройдут без массовых собраний и мероприятий, ярмарок и развлечений.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, праздники будут проходить с соблюдением требований безопасности и режима ограничения использования электроэнергии. Такое решение принял Совет обороны столицы.

Где установят елку?

"Главная елка Украины, как и в предыдущие годы, засияет на Софийской площади. Ее установят за счет меценатов. Средств из городского бюджета мы не будем выделять", - уточнил Кличко.

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Также информируется, что устанавливать елку начнут 2 декабря. Торжественное открытие запланировано традиционно в День Святого Николая, 6 декабря.

Возле елки установят фотозону с qr-кодами благотворительных фондов и несколько домиков для продажи исключительно сувенирной продукции. Массовых мероприятий, ярмарок или других развлечений на Софийской площади не предусмотрено.