Массовых собраний и мероприятий на зимние праздники в Киеве не будет. Елку установят на Софийской площади за счет меценатов
В Киеве в этом году Рождество и новогодние праздники пройдут без массовых собраний и мероприятий, ярмарок и развлечений.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, праздники будут проходить с соблюдением требований безопасности и режима ограничения использования электроэнергии. Такое решение принял Совет обороны столицы.
Где установят елку?
"Главная елка Украины, как и в предыдущие годы, засияет на Софийской площади. Ее установят за счет меценатов. Средств из городского бюджета мы не будем выделять", - уточнил Кличко.
Также информируется, что устанавливать елку начнут 2 декабря. Торжественное открытие запланировано традиционно в День Святого Николая, 6 декабря.
Возле елки установят фотозону с qr-кодами благотворительных фондов и несколько домиков для продажи исключительно сувенирной продукции. Массовых мероприятий, ярмарок или других развлечений на Софийской площади не предусмотрено.
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