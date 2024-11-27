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Массовых собраний и мероприятий на зимние праздники в Киеве не будет. Елку установят на Софийской площади за счет меценатов

ялинка в Києві

В Киеве в этом году Рождество и новогодние праздники пройдут без массовых собраний и мероприятий, ярмарок и развлечений.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, праздники будут проходить с соблюдением требований безопасности и режима ограничения использования электроэнергии. Такое решение принял Совет обороны столицы.

Где установят елку?

"Главная елка Украины, как и в предыдущие годы, засияет на Софийской площади. Ее установят за счет меценатов. Средств из городского бюджета мы не будем выделять", - уточнил Кличко.

Читайте также: На Софийской площади установят елку, массовых мероприятий и развлечений не будет, - Кличко

Также информируется, что устанавливать елку начнут 2 декабря. Торжественное открытие запланировано традиционно в День Святого Николая, 6 декабря.

Возле елки установят фотозону с qr-кодами благотворительных фондов и несколько домиков для продажи исключительно сувенирной продукции. Массовых мероприятий, ярмарок или других развлечений на Софийской площади не предусмотрено.

Автор: 

Киев (25499) Новый год (934) елка (181)


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Топ комментарии
+5
Як же без йолкі?!!!

Меценатам не спадало на думку ці гроші спрямувати хоч би на засоби опалення для бійців на фронті?
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27.11.2024 09:55
+5
Вони не для цього отримували кошти з бюджету Києва.
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27.11.2024 10:03
+3
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27.11.2024 09:55
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27.11.2024 09:55 Ответить
Як же без йолкі?!!!

Меценатам не спадало на думку ці гроші спрямувати хоч би на засоби опалення для бійців на фронті?
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27.11.2024 09:55 Ответить
А тобі не спадало на думку за що саме воюють бійці на фронті?
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27.11.2024 10:46 Ответить
День і ніч в Києві тривоги - хто там буде водити хороводи біля ялинки?
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27.11.2024 09:56 Ответить
Як хто? ******** та різноманітні слимаки.
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27.11.2024 09:59 Ответить
та барбершопери з трансами
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27.11.2024 10:09 Ответить
Так яж і написав - РІЗНОМАНІТНІ слимаки.
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27.11.2024 10:18 Ответить
Яка хата тикий тин, який батько такий син.
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27.11.2024 12:04 Ответить
ТЦК.
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27.11.2024 10:54 Ответить
Краще б оті "меценати" якістних мін 82 мм десь ЕС закупили.
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27.11.2024 09:58 Ответить
+ ще й би 120 мм ....
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27.11.2024 10:01 Ответить
Вони не для цього отримували кошти з бюджету Києва.
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27.11.2024 10:03 Ответить
які нормальні медсенати гроші на ялинку потратять? Таких медсенатів навіть неназвуть.
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27.11.2024 10:06 Ответить
Може ліпше пару дронів купити, тім паче що гулянці не буде
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27.11.2024 10:38 Ответить
А чо на Софіївській площі? На Майдані слабо?
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27.11.2024 11:07 Ответить
Вова, скоро буде йолка...
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27.11.2024 11:26 Ответить
 
 