Українські воїни відбивають ворожий механізований штурм на Курщині. ВIДЕО безпілотника
Українські воїни відбили механізований штурм російських десантників поблизу села Зелений Шлях на Курщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами звитяжного протистояння з ворогом опублікований у соцмережах.
"Відбиття штурму російських десантників в районі н.п. Зелений Шлях, Курської області опубліковане ОК "Північ", - йдеться у коментарі до відео.
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