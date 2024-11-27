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Новини Війна
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Українські воїни відбивають ворожий механізований штурм на Курщині. ВIДЕО безпілотника

Українські воїни відбили механізований штурм російських десантників поблизу села Зелений Шлях на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами звитяжного протистояння з ворогом опублікований у соцмережах.

"Відбиття штурму російських десантників в районі н.п. Зелений Шлях, Курської області опубліковане ОК "Північ", - йдеться у коментарі до відео.

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Автор: 

бойові дії (3671) Курськ (1082)


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вражаюча влучність. тримайтесь! і бережи вас бог
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27.11.2024 11:55 Відповісти
схоже на міни Мадяра
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27.11.2024 13:57 Відповісти
Назва села якась не дуже скрєпная...
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27.11.2024 14:42 Відповісти
Т-64 наш був, і якась наша беха підбиті у відео.
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27.11.2024 21:22 Відповісти
Честь і хвала нашим мужнім Воїнам ,
молимось за Вас 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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27.11.2024 23:12 Відповісти
Курськ завжди був українським..
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27.11.2024 23:21 Відповісти
 
 